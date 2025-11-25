Fico se obává dalšího Mnichova. Evropské unii vyčítá způsob financování Kyjeva

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) varoval před "dalším Mnichovem", pokud by se o míru na Ukrajině mělo rozhodnout bez souhlasu napadené země. Předseda vlády zároveň kritizoval záměr Evropské unie využívat zmrazená ruská aktiva na financování ukrajinských armádních potřeb.
Fico už v sobotu uvedl, že Trumpův mírový plán plně podporuje. "Tento plán absolutně potvrzuje naše dosavadní postoje k válce na Ukrajině. Vyzývám každého, zejména představitele Evropské unie, aby tento plán netorpédovali," řekl o víkendu.
K tématu se vrátil i na neformálním summitu v Angole, kde zdůraznil, že jakékoliv rozhodnutí nemůže padnout bez Kyjeva. "Jednání o americkém mírovém plánu nemůžou probíhat bez Ukrajiny, protože nám hrozí další Mnichov," konstatoval s tím, že Češi a Slováci by neměli dopustit, aby se rozhodovalo o osudu některého ze států bez jeho vlastního souhlasu.
Slovenský premiér zároveň vyzval unijní diplomacii k aktivitě. "Myslím si, že v tomto stadiu jednání o mírovém plánu by unie mohla mírně vylepšit svou image významné mezinárodní organizace, která však nemá vlastní zahraniční politiku ani schopnost ovlivňovat nejvážnější světové události," nechal se slyšet.
Kritice pak podrobil záměr použít prostředky ze zmrazených ruských aktiv k financování ukrajinské armády v dalších dvou letech. Podle Fica hrozí právní spory a ruská odveta. EU by zároveň dala signál, že nadále podporuje válku.
Fico prosazuje spíše to, aby se aktiva použila k poválečné obnově napadené země. "Nemluvě o tom, v jaké korupční atmosféře se mají na Ukrajinu lít další miliardy eur," podotkl s odkazem na aktuální korupční skandál na Ukrajině. Vyjádřil zároveň názor, že o případné konfiskaci aktiv by měl jednat i slovenský parlament.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím víceméně neúspěšně.
