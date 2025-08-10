Mrtvice ministra v televizním přenosu zaskočila Srbsko. Záběry oběhly celý svět

Srbsko si dělá strach o jednoho z vysoce postavených politiků. Ministr pro veřejné investice Darko Glišić prodělal mrtvici během televizního rozhovoru v ranním pořadu Novo Jutro na stanici Pink TV.
O incidentu ve vysílání informují zahraniční média, záběry z pořadu Novo Jutro kolují po sociálních sítích. Dvojice moderátorů, žena a muž, si během rozhovoru všimli, že je něco špatně. Glišić začal mluvit pomalu, koktal a ztrácel koordinaci. Moderátoři se jej zeptali, zdali se cítí v pořádku. Ministr už ale nebyl schopen srozumitelně odpovědět.
Vysílání pořadu bylo okamžitě přerušeno, indisponovaný Glišić byl v bezvědomí převezen do nemocnici. Lékaři u něj odhalili mrtvici a umístili ho na jednotku intenzivní péče. Zdravotní stav politika byl označen za vážný.
Ministra již v nemocnici navštívil srbský prezident Aleksandar Vučić, který zveřejnil nejnovější informace na instagramu. "Darko se cítí lépe, mluvil jsem s ním. Stále trochu bojuje, ale jsem šťastný, stejně jako on," konstatovala hlava státu.
Podle dostupných informací potřeboval lékařskou péči i moderátor pořadu Predrag Sarapa, jehož postihl šok.
Glišić, někdejší starosta města Ub, je členem vlády poměrně krátce. Ministrem pro veřejné investice se stal teprve loni v květnu, několik měsíců byl souběžně i ministrem dopravy.
Ještě sice neproběhlo ani první setkání mezi lídry obou mocností, ale Kreml již plánuje druhé jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. O jedné věci má přesto jasno už dnes. Další schůzka by se měla konat v Rusku.
Zdroj: Lucie Podzimková