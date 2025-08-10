Zelenskyj ocenil podporu od Evropanů. Mír musí být spravedlivý, podotkl

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil podporu evropských státníků, kteří se ozvali v souvislosti s posledními událostmi kolem konfliktu na Ukrajině. Podle Zelenského je třeba dosáhnout spravedlivého míru mezi Kyjevem a Moskvou.
Zelenskyj prohlásil, že případný konec války musí být spravedlivý. "Jsem vděčný každému, kdo se postaví za Ukrajinu a její lidi, kteří brání klíčové bezpečnostní zájmy evropských národů," napsal na sociální síti X a jmenovitě poděkoval lídrům Francie, Itálie, Německa, Polska, Velké Británie, Evropské Unie a Finska za jejich prohlášení.
"Cesta k míru na Ukrajině nemůže být rozhodnuta bez Ukrajiny," uvedli evropští státníci ve společném prohlášení. Zdůraznili, že hranice není možné měnit silou. "Ukrajina má svobodu volby vlastního osudu," konstatovali spojenci a deklarovali pokračování vojenské či finanční podpory Kyjeva.
Podle evropských státníků je třeba dosáhnout diplomatického řešení i kvůli zajištění evropské bezpečnosti. Evropě navíc vadí i nedostatek vlivu na závěry blížícího se setkání mezi americkým a ruským prezidentem.
Trump v pátek oznámil prostřednictvím sociální sítě Truth Social, že se s Putinem setká v pátek 15. srpna na Aljašce. Kreml již ústy Putinova poradce potvrdil, že uvedené informace jsou pravdivé. "Rusko a USA jsou sousedé, kteří mají společnou hranici. Je tedy logické, že naše delegace zkrátka přeletí přes Beringovu úžinu a že tak důležitý a dlouho očekávaný summit mezi lídry obou zemí se uskuteční právě tam (na Aljašce)," řekl Jurij Ušakov podle TASS.
Podle americké stanice CBS News se Bílý dům snaží přesvědčit evropské spojence, aby souhlasili s návrhem, který by Rusku zajistil kontrolu nad celým Donbasem, okupovaným Krymem a územím v Chersonské a Záporožské oblasti, kde se nacházejí ruští vojáci. Podle deníku Wall Street Journal měl podobný návrh předložit Putin americkému speciálnímu vyslanci Stevu Witkoffovi.
Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA
Evropa na straně Ukrajiny. Lídři podpořili Zelenského
