Ani druhý srpnový víkend se na páteřní české dálnici D1 neobešel bez komplikací. Na více než pět hodin ochromil provoz kamion, který začal hořet. Na dálnici se tvořily mnohakilometrové kolony, řidiči na cestách nabírali velké zpoždění.
O zásahu na místě události informovali středočeští hasiči, kteří na sociální síti X uvedli, že požár kamionu s návěsem zablokoval dálnici.
"Při příjezdu jednotek na místo byl již požár návěsu v plném rozsahu. Hasičům ztížila dopravu na místo požáru kolona vozidel. Byla provedena protipožární opatření a úklid vozovky," sdělili požárnicí s tím, že probíhá vyšetřování příčiny vzniku požáru.
Na místě zasahovali profesionální hasiči z Říčan a jejich dobrovolní kolegové z Chocerad, Mnichovic a Ostředku.
Související
Sabotér z Polska sedí v českém vězení. Na pokyny Rusů zaútočil nejméně třikrát
Hasiči zasahovali v hospici v Čerčanech. Došlo i k evakuaci klientů
Požáry , Hasiči , Dálnice D1 , Středočeský kraj
Aktuálně se děje
před 29 minutami
ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny
před 1 hodinou
Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA
před 2 hodinami
Kamion začal hořet na dálnici. Hasiči se na místo prodírali kolonou
před 2 hodinami
Poukaz jako omluva za velký výpadek. Zákazníci O2 mají čas do příští neděle
před 3 hodinami
Evropa na straně Ukrajiny. Lídři podpořili Zelenského
před 4 hodinami
Drama v obci u Prahy. Lev utekl a zaútočil, policisté zvíře zneškodnili
včera
Vážná nehoda na Zlínsku si vyžádala osm zraněných. Zasahoval vrtulník
Aktualizováno včera
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
včera
Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně
včera
Houbařská předpověď. Počasí v Česku jim přestane svědčit
včera
Zemřel bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek
včera
Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno
včera
Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice
včera
Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc
včera
Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči
včera
To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem
včera
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
včera
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
včera
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
včera
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
Devítidenní omezení provozu na lince C pražského metra vrcholí právě o tomto víkendu. Vlaky totiž jezdí pouze v úsecích Háje - Chodov a Nádraží Holešovice - Letňany. Cestující musí do náhradních autobusů či tramvají.
Zdroj: Jan Hrabě