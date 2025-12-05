ROZHOVOR | Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů

Jakub Jurek

Jakub Jurek

5. prosince 2025 14:41

Vánoce
Vánoce Foto: Pixmac

Mluvčí Generálního štábu Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová v rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, na co by si lidé měli dávat pozor během období adventu a Vánoc. Upozornila na základní pravidla, jak požárům předcházet, jak se chovat v případě zahoření elektroniky a jakým způsobem správně hasit vzniklý oheň. „Nejdůležitější je nezpanikařit a zachovat klid. K tomu klidu přispěje i to, že jsme na možnost požáru připravení – víme například, kde máme hasicí přístroj a jak ho použít, abychom nemuseli studovat návod až ve chvíli, kdy hoří,“ říká.

Deník Shopaholičky

Adventní období přináší do domácností množství svíček, věnců a dekorací, které vytvářejí příjemnou atmosféru, ale zároveň představují výrazné riziko. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé při jejich používání dopouštějí? A jaká základní pravidla by měli dodržovat, aby minimalizovali riziko vzniku požáru?

Nejčastější chyba je vždy neopatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm. Zapálené svíčky nebo prskavky by neměly nikdy zůstat bez dozoru. Neměly by být umístěné v blízkosti hořlavých materiálů a tam, kde se snadno zvrhnou. Plamen svíčky dokáže ještě ve vzdálenosti osmi centimetrů vyvinout teplotu kolem 200 °C.

Základní pravidla jsou jednoduchá: svíčky nebo lucerny vždy na nehořlavé podložce, dostatečně daleko od větviček, mašlí, záclon a papírových dekorací, nikdy je nenechávat hořet bez dozoru a mimo dosah dětí a domácích zvířat. A pokud si lidé chtějí zapálit adventní věnec, musí to být takový, který je k tomu určený – výrobce vždy uvádí, jestli nejde jen o dekoraci.

Když se ohlédnete za uplynulými roky, jaké typické situace či zásahy se o adventu opakují nejčastěji? A je mezi nimi něco, čemu by se lidé mohli velmi snadno vyhnout, kdyby dodržovali jednoduché zásady?

Každý rok se setkáváme víceméně s podobnými scénáři. V adventním období roku 2024 jsme evidovali celkem 1309 požárů, a z toho zhruba 245 požárů od svíček, prskavek a vánoční pyrotechniky. A to jsou obecně požáry, kterým jde předejít velice snadno. Opatrnost je na místě u otevřeného ohně i žhavých předmětů, jako jsou františky, čerstvě dohořelé prskavky a zápalky a tak dále – je potřeba je nechat zcela vychladnout, než je vyhodíme do odpadkového koše nebo odložíme mimo nehořlavou podložku.

Bez dozoru bychom neměli nikdy nechávat potraviny na sporáku a z blízkosti hořáků a horkých ploten odstranit utěrky a další hořlavé materiály. Hořící olej se nesmí hasit vodou, mohl by vystříknout a způsobit okamžitý požár celé kuchyně i popáleniny. Ideální je rychle vypnout sporák a pánev přiklopit pokličkou, plechem nebo mokrou utěrkou.

Elektronické dekorace a světelné řetězy jsou dnes běžnou součástí výzdoby, přičemž mnoho z nich pochází z levných e-shopů bez jasných bezpečnostních standardů. Na co by se měli lidé zaměřit při nákupu a jaká jsou hlavní rizika při jejich používání?

Elektrické dekorace jsou samozřejmě bezpečnější než otevřený oheň, díky jejich rozmachu v posledních letech taky evidujeme nižší desítky požárů vánočních stromků. Jejich užívání ale také není bez rizika. Je proto důležité, aby šlo o výrobek z běžné prodejní sítě, s českým návodem a náležitými certifikáty. Jinak hrozí, že nesplňuje základní bezpečnostní standardy. Může se přehřívat nebo zkratovat.

Riziko samozřejmě roste ve chvíli, kdy jsou řetězy mechanicky poškozené, staré, praskají jim kabely nebo jsou používány v prostředí, pro které nebyly určené – typicky jde o venkovní použití u řetězů určených pouze dovnitř. A samozřejmě, dekorace bychom neměli nechávat svítit přes noc, nebo když nejsme doma.

Často se stává, že jedna zásuvka nebo prodlužovací kabel napájí hned několik spotřebičů a dekorací současně. Jaký typ rizika tímto způsobem vzniká? A v případě elektrického zahoření – jak má člověk správně reagovat, aby zabránil šíření požáru?

Zásuvky a prodlužovací kabely je důležité nepřetěžovat. Prodlužovačky by lidé neměli dávat třeba pod koberce nebo za sedačky, kde se mohou přehřívat. Obzvlášť nebezpečné jsou levné rozdvojky a staré prodlužovačky, které na takovou zátěž nebyly konstruovány.

Pokud dojde k zahoření elektrického zařízení nebo zásuvky, první krok by měl být bezpečně přerušit přívod proudu, například vytažením zástrčky ze zásuvky nebo shozením jističe. Zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem. Můžeme ale použít univerzální, práškový hasicí přístroj.

Jakmile je ale požár větší, šíří se, produkuje silný kouř, anebo si zkrátka nejsme jistí, že situaci sami zvládneme, je lepší místo opustit, varovat lidi v budově a okamžitě zavolat hasiče na 150 nebo 112. 

Objevují se během adventu i taková rizika, která lidé běžně nepovažují za problematická, ale vy je řešíte opakovaně?

To, že si lidé neuvědomí všechna rizika, je bohužel něco, s čím se setkáváme celoročně. Jako příklad uvedu nabíjení mobilních telefonů, tabletů a powerbank přes noc na posteli nebo na gauči, kde se může elektronika i kabel přehřívat, navíc v kontaktu s hořlavými materiály. V období adventu je samozřejmě nejproblematičtější ten otevřený oheň v domácnostech, a také, že je to jisté lákadlo pro děti. Chtějí si zkusit zapalování svíček, fascinují je prskavky. Nejlepší, co můžeme udělat, je této fascinace využít k tomu, abychom s nimi promluvili o rizicích a prevenci požárů. Nevadí, že jim svěříme zápalky, zapalovač nebo prskavku, ale je třeba je u toho mít pod dohledem. 

V situaci, kdy v domácnosti vznikne drobný požár, bývá první reakce zásadní. Jak by měl člověk postupovat v prvních vteřinách? A podle čeho pozná, že už není bezpečné zasahovat svépomocí a je nutné ihned volat linku 150?

Nejdůležitější je nezpanikařit a zachovat klid. K tomu klidu přispěje i to, že jsme na možnost požáru připravení – víme například, kde máme hasicí přístroj a jak ho použít, abychom nemuseli studovat návod až ve chvíli, kdy hoří. 

Pro případ, že by se požár rozšířil, musíme mít vždy za zády volnou cestu k úniku. Do hašení se nepouštíme z koutů nebo míst, odkud by nebylo kam ustoupit; vždy je nutné mít možnost rychle se stáhnout do bezpečí. A také je potřeba si pamatovat, že u elektrických zařízení musíme před hašením přerušit přívod elektřiny a nehasit je nikdy vodou.

Specifikovat, kdy přesně už je čas zavolat hasiče, se nedá, každý požár (i každý člověk) je totiž jiný. Obecně ale platí, že jakmile máme pochybnosti, jestli zvládneme vlastními silami, nemá smysl riskovat. Každý byt se dá zrekonstruovat, ale zdraví nebo život už zpátky nezískáme.

Když se ohlédnete za adventními zásahy z minulých let, je nějaká situace, která vás osobně nejvíce zasáhla nebo vám utkvěla v paměti? Něco, co podle vás dobře ukazuje, jak rychle se může běžná vánoční tradice změnit v drama – a z čeho by si lidé měli vzít ponaučení?

Vzhledem k tomu, že se blíží teprve mé druhé Vánoce u Hasičského záchranného sboru, nemám těch osobních zážitků z období adventu zatím tolik. Pamatuji si ale na požár rodinného domu, který jsme řešili. Bylo to jen dva dny před Štědrým dnem. Příčinou byla prskavka na stromečku a požár se pak rychle rozšířil do zbytku domu. Nikomu se nic nestalo, ale obyvatelé přišli o střechu nad hlavou a většinu věcí. To je něco, co nikdo o Vánocích zažít nechce, tím spíš, když má malé děti. A přitom je to něco, co by se mohlo stát až absurdně snadno každému z nás – proto je důležité na rizika každý rok znovu upozorňovat.

30. listopadu 2025 16:15

Chat Control zavádí nebezpečný precedens. Evropská unie může ztratit soukromí

Deník Shopaholičky

Související

V Hongkongu hoří několik výškových budov

Inferno v Hongkongu: Hoří několik výškových budov, lidé jsou v nich uvězněni

Hongkongem otřásá tragický požár, který zachvátil více obytných výškových budov v komplexu Wang Fuk Court v severní části Tai Po. V důsledku ohně zemřely nejméně čtyři osoby a sedm lidí bylo převezeno do nemocnice. Mezi oběťmi je i jeden hasič. Zranění utrpěli i další hasiči, kteří se snažili plameny potlačit. Uvnitř budov nadále zůstává neznámý počet lidí, kteří se přes plameny a hustý kouř nemohou dostat ven.

Více souvisejících

Požáry advent Vánoce

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Martin Kuba na 24. kongresu ODS

Občanské demokraty čeká kritické období. Kuba mohl svůj odchod dohodnout s Babišem, tvrdí analytik

Jihočeský hejtman Martin Kuba domluvil odchod z ODS s pravděpodobně budoucím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Promluvil o tom v pořadu Osobnost Plus politický analytik Bohumil Pečinka. Z čela ODS brzy odejde dosavadní předseda vlády Petr Fiala, a právě Kuba byl jedním z favoritů na jeho nástupce. Jeho krok jen potvrzuje, že občanští demokraté před sebou mají velmi náročné období.

před 39 minutami

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že spojenci zůstanou pevní ve svém závazku podporovat Ukrajinu. Rutte v Bruselu na tiskové konferenci po setkání ministrů zahraničí Aliance přivítal jednání o mírovém plánu pro Ukrajinu, která probíhají za účasti Spojených států. Zároveň však zdůraznil, že podpora Kyjevu nesmí polevit.

před 51 minutami

Vánoce

Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů

Mluvčí Generálního štábu Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová v rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, na co by si lidé měli dávat pozor během období adventu a Vánoc. Upozornila na základní pravidla, jak požárům předcházet, jak se chovat v případě zahoření elektroniky a jakým způsobem správně hasit vzniklý oheň. „Nejdůležitější je nezpanikařit a zachovat klid. K tomu klidu přispěje i to, že jsme na možnost požáru připravení – víme například, kde máme hasicí přístroj a jak ho použít, abychom nemuseli studovat návod až ve chvíli, kdy hoří,“ říká.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin v Indii vyjednává jednu dohodu za druhou. Země obnoví dodávky paliv z Ruska

Summit ruského prezidenta Vladimira Putina a indického premiéra Narendry Modiho v Novém Dillí přinesl další posílení bilaterálních vztahů v oblastech obrany, energetiky a technologií. Putin po jednáních, která se konala v pátek, potvrdil, že Rusko je připraveno pokračovat v nepřerušovaných dodávkách paliv pro Indii, což Moskvě zajišťuje důležitý trh v době západních sankcí.

před 4 hodinami

Vladimír Putin

Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva se zmocní celého ukrajinského regionu Donbasu buď „vojenskými, nebo jinými prostředky“. Tímto postojem se utvrdil v jednom ze svých hlavních požadavků v době, kdy ukrajinští představitelé odjíždějí na další kolo mírových rozhovorů do Spojených států. Putin dorazil ve čtvrtek do Dillí, kde má jednat s indickým premiérem Narendrou Modím.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Rusko má kapacity napadnout nejen Evropu. Rádo jich využije, když vycítí slabost

Válka na Ukrajině nadále pokračuje, protože Moskva podmiňuje jednání požadavky ohrožujícími ukrajinskou suverenitu i západní strategické zájmy. Kreml mezitím upevňuje ideologii trvalé konfrontace a rozšiřuje svůj vliv hybridními prostředky od Pobaltí až po Kazachstán. Slábnoucí jednota Západu posiluje ruské ambice a zvyšuje riziko, že konflikt přeroste v širší bezpečnostní krizi, již už nebude možné ignorovat.

před 6 hodinami

Filip Turek

S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum

Nejenom prezident má problém s vládním angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé), který by se po poslední rošádě měl stát ministrem životního prostředí, nikoliv šéfem diplomacie. Podle průzkumu nechce Turka v příští české vládě více než polovina lidí. 

před 7 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu

Německý kancléř Friedrich Merz odcestuje v pátek večer do Bruselu, aby se pokusil přesvědčit belgické vedení k podpoře půjčky pro Ukrajinu ve výši 165 miliard eur. Tato reparační půjčka má být financována z peněžní hodnoty zmrazených ruských státních aktiv, které jsou uloženy na belgickém území. Merz zrušil své původní cestovní plány do Osla, aby se mohl zúčastnit klíčové večeře s belgickým premiérem Bartem De Weverem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

před 8 hodinami

včera

Petr Pavel a Andrej Babiš

Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem

Prezident Petr Pavel oznámil, že v úterý 9. prosince v 9 hodin jmenuje Andreje Babiše do funkce předsedy vlády. Toto rozhodnutí učinil poté, co předseda hnutí ANO splnil prezidentovu podmínku. Pavel konkrétně ocenil jasný a srozumitelný způsob, jakým Babiš dostál jejich dohodě a veřejně oznámil, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů.

včera

Vladimir Putin

Britský expert pro EZ: Globální potravinová bezpečnost bude stabilní, rizikem ale zůstává Putin

Globální potravinová bezpečnost zůstává podle britského biologa a odborníka na potravinové systémy Tima Bentona relativně stabilní, především proto, že současné geopolitické otřesy zatím nepřerostly do scénáře s přímým dopadem na širší evropský prostor. Benton exkluzivně pro EuroZprávy.cz upozornil, že zásadní hrozbu by představovala pouze výrazná eskalace války ze strany Vladimira Putina.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil ve čtvrtek v podvečer na sociálních sítích ve videozprávě, že se nevratně vzdá svého holdingu Agrofert. Tímto krokem hodlá natrvalo vyřešit svůj střet zájmů, aby mohl být jmenován předsedou vlády. Babiš zdůraznil, že voliči rozhodli o jeho osudu v nedávných volbách a že by si připadal jako zrádce, kdyby se po vítězství stáhl z politiky a zanechal hnutí ANO.

včera

Pete Hegseth

New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha

Deník The New York Times podává žalobu na Ministerstvo obrany USA kvůli novým, přísným omezením přístupu pro novináře, která Pentagon zavedl. Žaloba míří na Ministerstvo obrany, ministra Peta Hegsetha a hlavního mluvčího Pentagonu, Seana Parnella, a má za cíl zrušení říjnové politiky. Kvůli těmto restrikcím museli reportéři akreditovaní v Pentagonu odevzdat své novinářské průkazy.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony

Letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bylo podle zpráv sledováno čtyřmi drony vojenského typu těsně před přistáním na dublinském letišti v pondělí. Zdroje deníku The Journal uvedly, že drony vzlétly z místa na severovýchodě irské metropole. Tyto bezpilotní stroje pak letěly směrem k letové trase ukrajinského prezidenta, čímž narušily bezletovou zónu, která byla zavedena irským úřadem pro civilní letectví (IAA) pro dobu jeho návštěvy.

včera

Aktualizováno včera

Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednání s osobnostmi, které navrhl Andrej Babiš (ANO) pro obsazení pozic v nové vládě. Kabinet má vzniknout ve spolupráci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Jako první ve čtvrtek na Hrad dorazil nominant SPD na ministra obrany, Jaromír Zůna, a kandidát stejné strany pro zemědělství, Martin Šebestyán. Poté se Pavel sešel s lídrem Motoristů, Petrem Macinkou.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy