ROZHOVOR | Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů

Mluvčí Generálního štábu Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová v rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, na co by si lidé měli dávat pozor během období adventu a Vánoc. Upozornila na základní pravidla, jak požárům předcházet, jak se chovat v případě zahoření elektroniky a jakým způsobem správně hasit vzniklý oheň. „Nejdůležitější je nezpanikařit a zachovat klid. K tomu klidu přispěje i to, že jsme na možnost požáru připravení – víme například, kde máme hasicí přístroj a jak ho použít, abychom nemuseli studovat návod až ve chvíli, kdy hoří,“ říká.
Adventní období přináší do domácností množství svíček, věnců a dekorací, které vytvářejí příjemnou atmosféru, ale zároveň představují výrazné riziko. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé při jejich používání dopouštějí? A jaká základní pravidla by měli dodržovat, aby minimalizovali riziko vzniku požáru?
Nejčastější chyba je vždy neopatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm. Zapálené svíčky nebo prskavky by neměly nikdy zůstat bez dozoru. Neměly by být umístěné v blízkosti hořlavých materiálů a tam, kde se snadno zvrhnou. Plamen svíčky dokáže ještě ve vzdálenosti osmi centimetrů vyvinout teplotu kolem 200 °C.
Základní pravidla jsou jednoduchá: svíčky nebo lucerny vždy na nehořlavé podložce, dostatečně daleko od větviček, mašlí, záclon a papírových dekorací, nikdy je nenechávat hořet bez dozoru a mimo dosah dětí a domácích zvířat. A pokud si lidé chtějí zapálit adventní věnec, musí to být takový, který je k tomu určený – výrobce vždy uvádí, jestli nejde jen o dekoraci.
Když se ohlédnete za uplynulými roky, jaké typické situace či zásahy se o adventu opakují nejčastěji? A je mezi nimi něco, čemu by se lidé mohli velmi snadno vyhnout, kdyby dodržovali jednoduché zásady?
Každý rok se setkáváme víceméně s podobnými scénáři. V adventním období roku 2024 jsme evidovali celkem 1309 požárů, a z toho zhruba 245 požárů od svíček, prskavek a vánoční pyrotechniky. A to jsou obecně požáry, kterým jde předejít velice snadno. Opatrnost je na místě u otevřeného ohně i žhavých předmětů, jako jsou františky, čerstvě dohořelé prskavky a zápalky a tak dále – je potřeba je nechat zcela vychladnout, než je vyhodíme do odpadkového koše nebo odložíme mimo nehořlavou podložku.
Bez dozoru bychom neměli nikdy nechávat potraviny na sporáku a z blízkosti hořáků a horkých ploten odstranit utěrky a další hořlavé materiály. Hořící olej se nesmí hasit vodou, mohl by vystříknout a způsobit okamžitý požár celé kuchyně i popáleniny. Ideální je rychle vypnout sporák a pánev přiklopit pokličkou, plechem nebo mokrou utěrkou.
Elektronické dekorace a světelné řetězy jsou dnes běžnou součástí výzdoby, přičemž mnoho z nich pochází z levných e-shopů bez jasných bezpečnostních standardů. Na co by se měli lidé zaměřit při nákupu a jaká jsou hlavní rizika při jejich používání?
Elektrické dekorace jsou samozřejmě bezpečnější než otevřený oheň, díky jejich rozmachu v posledních letech taky evidujeme nižší desítky požárů vánočních stromků. Jejich užívání ale také není bez rizika. Je proto důležité, aby šlo o výrobek z běžné prodejní sítě, s českým návodem a náležitými certifikáty. Jinak hrozí, že nesplňuje základní bezpečnostní standardy. Může se přehřívat nebo zkratovat.
Riziko samozřejmě roste ve chvíli, kdy jsou řetězy mechanicky poškozené, staré, praskají jim kabely nebo jsou používány v prostředí, pro které nebyly určené – typicky jde o venkovní použití u řetězů určených pouze dovnitř. A samozřejmě, dekorace bychom neměli nechávat svítit přes noc, nebo když nejsme doma.
Často se stává, že jedna zásuvka nebo prodlužovací kabel napájí hned několik spotřebičů a dekorací současně. Jaký typ rizika tímto způsobem vzniká? A v případě elektrického zahoření – jak má člověk správně reagovat, aby zabránil šíření požáru?
Zásuvky a prodlužovací kabely je důležité nepřetěžovat. Prodlužovačky by lidé neměli dávat třeba pod koberce nebo za sedačky, kde se mohou přehřívat. Obzvlášť nebezpečné jsou levné rozdvojky a staré prodlužovačky, které na takovou zátěž nebyly konstruovány.
Pokud dojde k zahoření elektrického zařízení nebo zásuvky, první krok by měl být bezpečně přerušit přívod proudu, například vytažením zástrčky ze zásuvky nebo shozením jističe. Zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem. Můžeme ale použít univerzální, práškový hasicí přístroj.
Jakmile je ale požár větší, šíří se, produkuje silný kouř, anebo si zkrátka nejsme jistí, že situaci sami zvládneme, je lepší místo opustit, varovat lidi v budově a okamžitě zavolat hasiče na 150 nebo 112.
Objevují se během adventu i taková rizika, která lidé běžně nepovažují za problematická, ale vy je řešíte opakovaně?
To, že si lidé neuvědomí všechna rizika, je bohužel něco, s čím se setkáváme celoročně. Jako příklad uvedu nabíjení mobilních telefonů, tabletů a powerbank přes noc na posteli nebo na gauči, kde se může elektronika i kabel přehřívat, navíc v kontaktu s hořlavými materiály. V období adventu je samozřejmě nejproblematičtější ten otevřený oheň v domácnostech, a také, že je to jisté lákadlo pro děti. Chtějí si zkusit zapalování svíček, fascinují je prskavky. Nejlepší, co můžeme udělat, je této fascinace využít k tomu, abychom s nimi promluvili o rizicích a prevenci požárů. Nevadí, že jim svěříme zápalky, zapalovač nebo prskavku, ale je třeba je u toho mít pod dohledem.
V situaci, kdy v domácnosti vznikne drobný požár, bývá první reakce zásadní. Jak by měl člověk postupovat v prvních vteřinách? A podle čeho pozná, že už není bezpečné zasahovat svépomocí a je nutné ihned volat linku 150?
Nejdůležitější je nezpanikařit a zachovat klid. K tomu klidu přispěje i to, že jsme na možnost požáru připravení – víme například, kde máme hasicí přístroj a jak ho použít, abychom nemuseli studovat návod až ve chvíli, kdy hoří.
Pro případ, že by se požár rozšířil, musíme mít vždy za zády volnou cestu k úniku. Do hašení se nepouštíme z koutů nebo míst, odkud by nebylo kam ustoupit; vždy je nutné mít možnost rychle se stáhnout do bezpečí. A také je potřeba si pamatovat, že u elektrických zařízení musíme před hašením přerušit přívod elektřiny a nehasit je nikdy vodou.
Specifikovat, kdy přesně už je čas zavolat hasiče, se nedá, každý požár (i každý člověk) je totiž jiný. Obecně ale platí, že jakmile máme pochybnosti, jestli zvládneme vlastními silami, nemá smysl riskovat. Každý byt se dá zrekonstruovat, ale zdraví nebo život už zpátky nezískáme.
Když se ohlédnete za adventními zásahy z minulých let, je nějaká situace, která vás osobně nejvíce zasáhla nebo vám utkvěla v paměti? Něco, co podle vás dobře ukazuje, jak rychle se může běžná vánoční tradice změnit v drama – a z čeho by si lidé měli vzít ponaučení?
Vzhledem k tomu, že se blíží teprve mé druhé Vánoce u Hasičského záchranného sboru, nemám těch osobních zážitků z období adventu zatím tolik. Pamatuji si ale na požár rodinného domu, který jsme řešili. Bylo to jen dva dny před Štědrým dnem. Příčinou byla prskavka na stromečku a požár se pak rychle rozšířil do zbytku domu. Nikomu se nic nestalo, ale obyvatelé přišli o střechu nad hlavou a většinu věcí. To je něco, co nikdo o Vánocích zažít nechce, tím spíš, když má malé děti. A přitom je to něco, co by se mohlo stát až absurdně snadno každému z nás – proto je důležité na rizika každý rok znovu upozorňovat.
30. listopadu 2025 16:15
Chat Control zavádí nebezpečný precedens. Evropská unie může ztratit soukromí
Související
Inferno v Hongkongu: Hoří několik výškových budov, lidé jsou v nich uvězněni
Ve Zlíně hoří střední pedagogická škola
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Občanské demokraty čeká kritické období. Kuba mohl svůj odchod dohodnout s Babišem, tvrdí analytik
před 39 minutami
Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO
před 51 minutami
Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů
před 1 hodinou
Izrael v Eurovizi zůstane, ohlásila EBU. Čtyři země budou největší soutěž světa bojkotovat
před 2 hodinami
Internet po celém světě opět kolabuje. Cloudflare hlásí problémy, výpadky má LinkedIn, X nebo Zoom
před 3 hodinami
Putin v Indii vyjednává jednu dohodu za druhou. Země obnoví dodávky paliv z Ruska
před 4 hodinami
Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu
před 4 hodinami
Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha
před 5 hodinami
Opozice zpochybňuje Babišovo řešení. Měl Agrofert prodat, zní od Pirátů
před 5 hodinami
Rusko má kapacity napadnout nejen Evropu. Rádo jich využije, když vycítí slabost
před 6 hodinami
S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum
před 7 hodinami
Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu
před 8 hodinami
Počasí o víkendu: V noci bude mrznout, přes den se citelně oteplí
včera
Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem
včera
Britský expert pro EZ: Globální potravinová bezpečnost bude stabilní, rizikem ale zůstává Putin
včera
Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu
včera
New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha
včera
Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony
včera
Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér
Aktualizováno včera
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
Prezident Petr Pavel pokračuje v jednání s osobnostmi, které navrhl Andrej Babiš (ANO) pro obsazení pozic v nové vládě. Kabinet má vzniknout ve spolupráci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Jako první ve čtvrtek na Hrad dorazil nominant SPD na ministra obrany, Jaromír Zůna, a kandidát stejné strany pro zemědělství, Martin Šebestyán. Poté se Pavel sešel s lídrem Motoristů, Petrem Macinkou.
Zdroj: Libor Novák