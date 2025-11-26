Inferno v Hongkongu: Hoří několik výškových budov, lidé jsou v nich uvězněni

Hongkongem otřásá tragický požár, který zachvátil více obytných výškových budov v komplexu Wang Fuk Court v severní části Tai Po. V důsledku ohně zemřely nejméně čtyři osoby a sedm lidí bylo převezeno do nemocnice. Mezi oběťmi je i jeden hasič. Zranění utrpěli i další hasiči, kteří se snažili plameny potlačit. Uvnitř budov nadále zůstává neznámý počet lidí, kteří se přes plameny a hustý kouř nemohou dostat ven.
Požár vypukl v obytném komplexu Wang Fuk Court, který tvoří osm bloků a má zhruba 2 000 bytů s přibližně 4 000 obyvateli. Podle prohlášení vlády Hongkongu došlo k nahlášení požáru v 14:51 místního času.
Hasičský sbor zvýšil závažnost požáru na stupeň 4 (druhý nejvyšší stupeň na pětistupňové škále) v 15:34. Oheň se přitom rychle rozšířil a dramatické záběry ukazují tři věže pohlcené plameny a hustým kouřem.
V 17:00 bylo do dvou nemocnic převezeno sedm osob. Čtyři z nich byly prohlášeny za mrtvé, dvě osoby jsou v kritickém stavu a jedna je stabilizovaná. Hasičský sbor zatím neví, kolik lidí by mohlo zůstávat uvězněno uvnitř komplexu.
Policie mezitím zahájila evakuaci obyvatel ze dvou bloků sousedního sídliště Kwong Fuk Estate. Konkrétně šlo o domy Kwong Lai House a Kwong Yau House.
Komplex Wang Fuk Court v oblasti Nových teritorií, kde požár vypukl, prochází v současné době renovací. Z dostupných snímků je vidět, že výškové budovy jsou obehnány bambusovým lešením.
Toto lešení je v Hongkongu tradiční a stále velmi běžnou alternativou k ocelovým konstrukcím, protože je lehké, rychle se staví a je pevné. Je stavěno svazováním bambusových tyčí dohromady pomocí nylonových upevňovacích prvků.
Vláda sice již dříve, v březnu, usilovala o postupné ukončení používání tohoto typu lešení kvůli obavám o bezpečnost. Úřady nicméně zatím neuvedly žádnou příčinu požáru ani důvod jeho šíření. Existuje však podezření, že se oheň šířil po fasádě budov právě přes bambusové lešení.
Vláda Hongkongu zřídila dočasné přístřešky pro obyvatele postižené požárem v komplexu Wang Fuk Court. Tyto přístřešky se nacházejí v Kwong Fuk Community Hall a Tung Cheong Street Leisure Building.
V Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital bylo zřízeno informační centrum pro veřejné dotazy a pomoc. Úřady v oblasti Tai Po situaci bedlivě monitorují a v případě potřeby jsou připraveny otevřít další přístřešky. Očekává se, že nedávný požár bude mít hluboký dopad na komunitu i na samotné sídliště.
