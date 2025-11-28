Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?

Libor Novák

28. listopadu 2025 18:15

V Hongkong hoří několik výškových budov
V Hongkong hoří několik výškových budov Foto: reprofoto twitter

Mohutný požár v obytném komplexu v hongkongské čtvrti Tai Po si vyžádal nejméně 128 mrtvých a více než 200 pohřešovaných osob. Oheň, který se rychle šířil přes několik výškových budov, stále hoří, ačkoli přesná příčina, proč vypukl ve středu krátce před 15. hodinou místního času, zůstává neznámá. Hongkongská policie v souvislosti s požárem zatkla tři vedoucí pracovníky stavební společnosti pro podezření ze zabití.

Obytné bloky, které byly otevřeny v roce 1983, mají 31 pater a v době vypuknutí požáru procházely renovací. Byly proto pokryty bambusovým lešením a zelenou ochrannou sítí. Bambusové lešení je pro Hongkong charakteristické po staletí, a to z historických, inženýrských i ekonomických důvodů. Nicméně nedávná tragédie ostře zaměřila pozornost na požární bezpečnost a na to, kdy a kde by se měl bambus ve stavebnictví používat.

Bambus je rychle rostoucí tráva s dutými stonky, které se označují jako stébla. Tyto duté trubice dávají bambusu vysoký poměr pevnosti k hmotnosti. Tyč je dostatečně lehká, aby ji bylo možné vynést po schodišti, a přitom dostatečně pevná, pokud je správně vyztužena a svázána, aby udržela plošiny a dělníky.

Pracovní týmy svazují tyče do těsných mříží a připevňují je k budovám pomocí kotev a ocelových úchytů. Při správném návrhu je bambusové lešení schopné odolat zatížení větrem i provozním zatížením. Oddělení pro budovy a Oddělení práce v Hongkongu dokonce publikují jasné pokyny pro stavbu a návrh bambusových konstrukcí. Bambusové lešení se používá i v pevninské Číně, Indii, jihovýchodní Asii a Jižní Americe.

Podle expertů existují tři hlavní důvody, proč se bambusové lešení používá:

Rychlost: Zkušený tým dokáže budovu „obalit“ rychle, protože bambusové tyče jsou lehké a dají se snadno přizpůsobit nepravidelným tvarům. To je důležité v úzkých ulicích, kde je omezený přístup jeřábů.

Cena: Bambus je jen zlomkem ceny kovových systémů, což stavebním firmám umožňuje udržovat nízké nabídkové ceny. Materiál je navíc snadno dostupný z místních zdrojů.

Tradice a dovednosti: Používání bambusového lešení je zaznamenáno ve slavném čínském uměleckém díle „Svitku na řece během festivalu Qingming“ od Zhanga Zeduana (1085–1145). Hongkong stále školí a certifikuje stavitele bambusového lešení a toto řemeslo zůstává součástí stavební kultury města.

Tyto faktory vysvětlují, proč je bambus stále viditelný na panoramatu města, zatímco jinde převládají kovové systémy. Bambus navíc dorůstá a zpracování stébla na tyč vyžaduje jen minimální úpravy, takže má menší celkový dopad na klima než kov vyráběný ve vysokých pecích.

Použití bambusového lešení s sebou nese dvě hlavní rizika. Prvním rizikem, které tragédie v Hongkongu zvýrazňuje, je požár. Suchý bambus je hořlavý a zelená plastová síťovina, která je často natažena přes lešení, může také rychle hořet. V případě požáru v Tai Po záběry a zprávy naznačují, že se oheň rychle šířil po lešení a síti, a následně i přes fasády budov. To vyvolává volání po použití nehořlavých dočasných konstrukcí na obydlených výškových budovách. Minimálně by měly být použity síťky zpomalující hoření, ošetřený bambus a přerušení lešení, aby se oheň nemohl snadno šířit.

Druhým rizikem je variabilita a počasí. Bambus je přírodní materiál, jehož pevnost se liší v závislosti na druhu, stáří a vlhkosti. Vazby se mohou uvolnit a častým rizikem jsou silné bouře. Hongkongské aktualizované předpisy a kodex se snaží tato rizika řídit pomocí pravidel pro materiál (jako je věk, průměr a sušení), povinnými vazbami ke konstrukci, ocelovými konzolami, testováním kotev a častými kontrolami, zejména před špatným počasím.

V březnu 2025 hongkongské Oddělení pro rozvoj nařídilo, aby bylo kovové lešení použito v alespoň 50 % nových stavebních zakázek na veřejné práce. Zároveň podpořilo používání kovu i při údržbových pracích, pokud je to proveditelné. Následné vládní odpovědi Legislativní radě v červnu a červenci potvrdily požadavek 50 % a popsaly postupný přechod založený na proveditelnosti projektu.

V soukromých projektech lze i nadále používat bambus podle stávajících předpisů. Nicméně pro veřejné zakázky se standardem stává kov, což signalizuje posun k nehořlavým systémům. Poučení z Hongkongu nespočívá v tom, že by bambus byl „dobrý“ nebo „špatný“ pro lešení, ale jde o kontext. Má jasné výhody pro malé, krátkodobé a k zemi ukotvené práce v úzkých ulicích a s omezenými rozpočty. Nicméně na vysokých, obydlených obytných blocích, zvláště s fasádami zabalenými do síťoviny, jeho požární riziko a proměnlivost vyžadují mnohem přísnější kontrolu.

Bambusové lešení pomohlo vybudovat panorama Hongkongu, protože bylo rychlé, chytré a cenově dostupné. Věda o požární bezpečnosti a realita života ve výškových budovách nyní vyžadují přísnější pravidla: použít správný nástroj pro danou práci a při stoupajících rizicích přejít na nehořlavé systémy. Tímto způsobem může město ctít své hrdé řemeslo a zároveň zajistit bezpečnost lidí v domovech, které toto lešení obklopuje.

před 9 hodinami

128 mrtvých, 200 nezvěstných. Úřady po masivním požáru v Hongkongu ukončily záchranné práce

Související

V Hongkong hoří několik výškových budov

128 mrtvých, 200 nezvěstných. Úřady po masivním požáru v Hongkongu ukončily záchranné práce

Záchranné operace v obytném komplexu v Hongkongu, který ve středu zachvátil ničivý požár, byly prohlášeny za téměř dokončené. Úřady oznámily, že počet obětí stoupl na 128 a jako pohřešovaných se eviduje až 200 osob. Hasiči i v pátek dopoledne pročesávali výškové budovy, aby se pokusili najít někoho živého. Jde o jeden z nejsmrtelnějších požárů ve městě za více než 70 let.
V Hongkong hoří několik výškových budov

Nejsmrtelnější požár v Hongkongu má už přes 80 obětí. Ke stovkám lidí se hasiči stále nemohou dostat

Smrtící peklo zachvátilo obrovský obytný komplex v Hongkongu, kde zahynulo nejméně 83 lidí a mnoho dalších je stále pohřešováno. Jedná se o nejhorší katastrofu v tomto městě za posledních několik desetiletí. I více než den po vypuknutí ohně plameny stále šlehaly nejméně ze dvou bytových domů, přičemž záchranáři uvedli, že extrémně vysoké teploty brání jejich snahám o dosažení uvězněných obyvatel. Státní vysílatel RTHK s odvoláním na hongkongský hasičský sbor informoval, že se ve čtvrtek podařilo zachránit živého muže ze šestnáctého patra jedné z věží komplexu Wang Fuk Court.

Více souvisejících

Hongkong požáry v Hongkongu

Aktuálně se děje

před 58 minutami

V Hongkong hoří několik výškových budov

Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?

Mohutný požár v obytném komplexu v hongkongské čtvrti Tai Po si vyžádal nejméně 128 mrtvých a více než 200 pohřešovaných osob. Oheň, který se rychle šířil přes několik výškových budov, stále hoří, ačkoli přesná příčina, proč vypukl ve středu krátce před 15. hodinou místního času, zůstává neznámá. Hongkongská policie v souvislosti s požárem zatkla tři vedoucí pracovníky stavební společnosti pro podezření ze zabití.

před 2 hodinami

Andrij Jermak

Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval

Jeden z nejvlivnějších politických hráčů na Ukrajině a blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského rezignoval jen několik hodin poté, co u něj protikorupční orgány provedly razii. Tato rezignace, oznámená Zelenským v pátek, představuje závažnou krizi pro Kyjev, který čelí novému tlaku ze Spojených států, aby přistoupil na mírovou dohodu o ukončení války s Ruskem.

před 2 hodinami

Izraelská armáda

OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami

Organizace spojených národů v pátek ostře odsoudila zabití dvou Palestinců izraelskými silami v džanínském uprchlickém táboře na Západním břehu, když incident označila za „zjevné mimosoudní popravy“. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že je „zděšen“ touto „drzou“ vraždou. K incidentu došlo ve čtvrtek a videozáznamy vysílané arabskými televizními stanicemi ukazují, jak byli dva muži zastřeleni, přestože se očividně vzdávali izraelským vojákům.

před 3 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Neakceptovatelné. Macron veřejně obvinil EU z toho, že je pomalá

Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že Brusel postupuje příliš pomalu při vyšetřování amerických technologických gigantů, což podle něj pramení z tlaku Spojených států. Macron obvinil Evropskou komisi i některé členské státy z obav pustit se do důsledného uplatňování evropských digitálních zákonů. Mluvil o tom během místní besedy ve Vogézském regionu a zmínil, že případy leží u Komise už dva roky, což je neakceptovatelné zdržení.

před 4 hodinami

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán se v Kremlu sešel s Putinem. Jednají o nákupu ropy a plynu

Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem k rozhovorům v Kremlu. Tato schůzka představuje ojedinělý krok ze strany evropského lídra v době, kdy na Ukrajině zuří téměř čtyřletá válka s Ruskem. Jedná se o Orbánovu druhou cestu do Moskvy od loňského roku. Maďarský lídr je vnímán jako nejbližší spojenec Putina mezi všemi představiteli Evropské unie.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj čelí obtížné volbě: Špatná dohoda, nebo žádná dohoda

Americký prezident Donald Trump upustil od svého termínu pro uzavření mírové dohody na Ukrajině, stanoveného na Den díkuvzdání, navzdory touze být vnímán jako mírotvorce. Jde o jasný signál, že nadcházející vyvrcholení jeho mírové iniciativy, v rámci setkání jeho vyslance Steva Witkoffa s Kremlem v Moskvě, pravděpodobně nepovede k náhlé dohodě o ukončení ruské invaze. Přetrvávající rozpory mezi Kyjevem a Moskvou jsou příliš zřejmé a důvody pro tvrdohlavost obou stran jsou prolnuté oběťmi, úzkostí a krví.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

V Džiddě jednají delegace USA a Ukrajiny. (11.3.2025)

Ukrajinská politika se otřásá v základech. U Zelenského pravé ruky Jermaka probíhá protikorupční razie

Ukrajinské protikorupční agentury oznámily, že provádějí prohlídky v domě vlivného šéfa kanceláře Volodymyra Zelenského a hlavního vyjednavače, Andrije Jermaka. Novináři natočili asi deset vyšetřovatelů vstupujících do vládní čtvrti v Kyjevě. Jedná se o rozšíření vyšetřování skandálu kolem úplatků v jaderné energetice, které údajně řídil spolupracovník ukrajinského prezidenta, jenž uprchl ze země.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Bayraktar

Drony změnily válku k nepoznání. Na obzoru je ale další technická revoluce

Drony a umělá inteligence už jednou přetvořily moderní bojiště a chystají se to udělat znovu. Nejpatrnější je to na Ukrajině. Kyjev, i když čelil silnější armádě, rychle prokázal, že drony – vzdušné, pozemní i námořní – mohou odvrátit rychlé ruské vítězství. Drony jsou levnější, snadněji se vyrábějí a v některých případech jsou účinnější než vozidla s posádkou, přičemž minimalizují riziko ztráty operátora.

před 9 hodinami

V Hongkong hoří několik výškových budov

128 mrtvých, 200 nezvěstných. Úřady po masivním požáru v Hongkongu ukončily záchranné práce

Záchranné operace v obytném komplexu v Hongkongu, který ve středu zachvátil ničivý požár, byly prohlášeny za téměř dokončené. Úřady oznámily, že počet obětí stoupl na 128 a jako pohřešovaných se eviduje až 200 osob. Hasiči i v pátek dopoledne pročesávali výškové budovy, aby se pokusili najít někoho živého. Jde o jeden z nejsmrtelnějších požárů ve městě za více než 70 let.

před 10 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že by americký plán na ukončení války na Ukrajině mohl vytvořit základ pro budoucí dohody. Zároveň ale obnovil své pohrůžky, že v případě, že Kyjev nestáhne své jednotky, zabere další území silou.

před 12 hodinami

včera

včera

Spojené arabské emiráty

Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví

Blízký východ se mění v region zásadní hospodářské proměny. Vedle dramatických příběhů Sýrie či Iráku dnes stojí státy Arabského poloostrova, které zažívají nebývalý růst a přetvářejí svou ekonomiku i mezinárodní postavení. Omán, Spojené arabské emiráty či Saúdská Arábie dokazují, že disciplinované reformy mohou přinést stabilitu a rychlý rozvoj. Pod leskem modernizace však zůstávají i zneklidňující obrázky, vykreslující zejména absolutní ignoraci lidských práv a práv zaměstnanců.

včera

CIA

Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA

Agentura CIA potvrdila, že podezřelý střelec, který ve středu ve Washingtonu D.C. zranil dva příslušníky Národní gardy, pracoval s armádními jednotkami podporovanými CIA během války Spojených států v Afghánistánu. Údajný střelec byl identifikován jako devětadvacetiletý Rahmanullah Lakanwal. Do Spojených států přišel v září 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome, který umožnil získat víza některým Afgháncům spolupracujícím s americkou vládou.

včera

V Hongkong hoří několik výškových budov

Nejsmrtelnější požár v Hongkongu má už přes 80 obětí. Ke stovkám lidí se hasiči stále nemohou dostat

Smrtící peklo zachvátilo obrovský obytný komplex v Hongkongu, kde zahynulo nejméně 83 lidí a mnoho dalších je stále pohřešováno. Jedná se o nejhorší katastrofu v tomto městě za posledních několik desetiletí. I více než den po vypuknutí ohně plameny stále šlehaly nejméně ze dvou bytových domů, přičemž záchranáři uvedli, že extrémně vysoké teploty brání jejich snahám o dosažení uvězněných obyvatel. Státní vysílatel RTHK s odvoláním na hongkongský hasičský sbor informoval, že se ve čtvrtek podařilo zachránit živého muže ze šestnáctého patra jedné z věží komplexu Wang Fuk Court.

včera

Martin Kuba po 22 letech opouští ODS, zakládá vlastní hnutí

Výrazná postava Občanské demokratické strany a jihočeský hejtman Martin Kuba se po dvaadvaceti letech rozhodl ukončit své členství ve straně a oznámil záměr založit nový politický subjekt. O svém překvapivém kroku informoval veřejnost prostřednictvím svého facebookového účtu. Toto oznámení přichází v době spekulací o jeho možné kandidatuře na předsedu ODS.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy