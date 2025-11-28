Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?

Mohutný požár v obytném komplexu v hongkongské čtvrti Tai Po si vyžádal nejméně 128 mrtvých a více než 200 pohřešovaných osob. Oheň, který se rychle šířil přes několik výškových budov, stále hoří, ačkoli přesná příčina, proč vypukl ve středu krátce před 15. hodinou místního času, zůstává neznámá. Hongkongská policie v souvislosti s požárem zatkla tři vedoucí pracovníky stavební společnosti pro podezření ze zabití.
Obytné bloky, které byly otevřeny v roce 1983, mají 31 pater a v době vypuknutí požáru procházely renovací. Byly proto pokryty bambusovým lešením a zelenou ochrannou sítí. Bambusové lešení je pro Hongkong charakteristické po staletí, a to z historických, inženýrských i ekonomických důvodů. Nicméně nedávná tragédie ostře zaměřila pozornost na požární bezpečnost a na to, kdy a kde by se měl bambus ve stavebnictví používat.
Bambus je rychle rostoucí tráva s dutými stonky, které se označují jako stébla. Tyto duté trubice dávají bambusu vysoký poměr pevnosti k hmotnosti. Tyč je dostatečně lehká, aby ji bylo možné vynést po schodišti, a přitom dostatečně pevná, pokud je správně vyztužena a svázána, aby udržela plošiny a dělníky.
Pracovní týmy svazují tyče do těsných mříží a připevňují je k budovám pomocí kotev a ocelových úchytů. Při správném návrhu je bambusové lešení schopné odolat zatížení větrem i provozním zatížením. Oddělení pro budovy a Oddělení práce v Hongkongu dokonce publikují jasné pokyny pro stavbu a návrh bambusových konstrukcí. Bambusové lešení se používá i v pevninské Číně, Indii, jihovýchodní Asii a Jižní Americe.
Podle expertů existují tři hlavní důvody, proč se bambusové lešení používá:
Rychlost: Zkušený tým dokáže budovu „obalit“ rychle, protože bambusové tyče jsou lehké a dají se snadno přizpůsobit nepravidelným tvarům. To je důležité v úzkých ulicích, kde je omezený přístup jeřábů.
Cena: Bambus je jen zlomkem ceny kovových systémů, což stavebním firmám umožňuje udržovat nízké nabídkové ceny. Materiál je navíc snadno dostupný z místních zdrojů.
Tradice a dovednosti: Používání bambusového lešení je zaznamenáno ve slavném čínském uměleckém díle „Svitku na řece během festivalu Qingming“ od Zhanga Zeduana (1085–1145). Hongkong stále školí a certifikuje stavitele bambusového lešení a toto řemeslo zůstává součástí stavební kultury města.
Tyto faktory vysvětlují, proč je bambus stále viditelný na panoramatu města, zatímco jinde převládají kovové systémy. Bambus navíc dorůstá a zpracování stébla na tyč vyžaduje jen minimální úpravy, takže má menší celkový dopad na klima než kov vyráběný ve vysokých pecích.
Použití bambusového lešení s sebou nese dvě hlavní rizika. Prvním rizikem, které tragédie v Hongkongu zvýrazňuje, je požár. Suchý bambus je hořlavý a zelená plastová síťovina, která je často natažena přes lešení, může také rychle hořet. V případě požáru v Tai Po záběry a zprávy naznačují, že se oheň rychle šířil po lešení a síti, a následně i přes fasády budov. To vyvolává volání po použití nehořlavých dočasných konstrukcí na obydlených výškových budovách. Minimálně by měly být použity síťky zpomalující hoření, ošetřený bambus a přerušení lešení, aby se oheň nemohl snadno šířit.
Druhým rizikem je variabilita a počasí. Bambus je přírodní materiál, jehož pevnost se liší v závislosti na druhu, stáří a vlhkosti. Vazby se mohou uvolnit a častým rizikem jsou silné bouře. Hongkongské aktualizované předpisy a kodex se snaží tato rizika řídit pomocí pravidel pro materiál (jako je věk, průměr a sušení), povinnými vazbami ke konstrukci, ocelovými konzolami, testováním kotev a častými kontrolami, zejména před špatným počasím.
V březnu 2025 hongkongské Oddělení pro rozvoj nařídilo, aby bylo kovové lešení použito v alespoň 50 % nových stavebních zakázek na veřejné práce. Zároveň podpořilo používání kovu i při údržbových pracích, pokud je to proveditelné. Následné vládní odpovědi Legislativní radě v červnu a červenci potvrdily požadavek 50 % a popsaly postupný přechod založený na proveditelnosti projektu.
V soukromých projektech lze i nadále používat bambus podle stávajících předpisů. Nicméně pro veřejné zakázky se standardem stává kov, což signalizuje posun k nehořlavým systémům. Poučení z Hongkongu nespočívá v tom, že by bambus byl „dobrý“ nebo „špatný“ pro lešení, ale jde o kontext. Má jasné výhody pro malé, krátkodobé a k zemi ukotvené práce v úzkých ulicích a s omezenými rozpočty. Nicméně na vysokých, obydlených obytných blocích, zvláště s fasádami zabalenými do síťoviny, jeho požární riziko a proměnlivost vyžadují mnohem přísnější kontrolu.
Bambusové lešení pomohlo vybudovat panorama Hongkongu, protože bylo rychlé, chytré a cenově dostupné. Věda o požární bezpečnosti a realita života ve výškových budovách nyní vyžadují přísnější pravidla: použít správný nástroj pro danou práci a při stoupajících rizicích přejít na nehořlavé systémy. Tímto způsobem může město ctít své hrdé řemeslo a zároveň zajistit bezpečnost lidí v domovech, které toto lešení obklopuje.
Výrazná postava Občanské demokratické strany a jihočeský hejtman Martin Kuba se po dvaadvaceti letech rozhodl ukončit své členství ve straně a oznámil záměr založit nový politický subjekt. O svém překvapivém kroku informoval veřejnost prostřednictvím svého facebookového účtu. Toto oznámení přichází v době spekulací o jeho možné kandidatuře na předsedu ODS.
Zdroj: Libor Novák