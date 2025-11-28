128 mrtvých, 200 nezvěstných. Úřady po masivním požáru v Hongkongu ukončily záchranné práce

Záchranné operace v obytném komplexu v Hongkongu, který ve středu zachvátil ničivý požár, byly prohlášeny za téměř dokončené. Úřady oznámily, že počet obětí stoupl na 128 a jako pohřešovaných se eviduje až 200 osob. Hasiči i v pátek dopoledne pročesávali výškové budovy, aby se pokusili najít někoho živého. Jde o jeden z nejsmrtelnějších požárů ve městě za více než 70 let.
Požár se rozšířil do sedmi z osmi věží komplexu Wang Fuk Court, který se nachází v severní čtvrti Tai Po. Bytový komplex s více než 4 600 obyvateli procházel v době neštěstí rekonstrukcí. Byl proto obalen bambusovým lešením a zelenou síťovinou. Předpokládá se, že právě toto mohlo přispět k rychlému šíření ohně. V Hongkongu mezitím narůstá hněv veřejnosti kvůli rozsahu katastrofy.
Záchranáři se zaměřovali především na byty, ze kterých během požáru přijali více než dvě desítky tísňových volání, ale do kterých se jim nepodařilo dostat. Zástupce ředitele hongkongských hasičských služeb Derek Armstrong Chan uvedl, že se pokusí násilně vstoupit do všech jednotek v sedmi budovách, aby se ujistili, že tam nezůstaly žádné další oběti.
Většina nalezených těl pocházela ze dvou ze sedmi zasažených věží. Většina přeživších byla vyproštěna z ostatních budov. Počet pohřešovaných nebyl aktualizován od čtvrtka ráno, kdy překročil 250 osob.
Během dopoledne do komunitního centra Kwong Fuk Estate, které sousedí s komplexem, dorazilo více lidí, aby identifikovali těla vytahovaná ze zničených budov. Jména obětí zatím nebyla zveřejněna.
Jeden z obyvatel, pan Lau, se slzami v očích sdělil novinářům, že jeho rodiče jsou stále pohřešovaní. Domnívá se, že nepřežili. Neměl žádné informace a řekl: „Chci jen vědět, jestli jsou moji rodiče naživu, nebo mrtví. Jestli zemřeli, nechci ani vidět jejich těla, chci jen vědět, že jsou pryč. Aspoň nebudu mít neustálé obavy.“ Jiná obyvatelka žijící v desátém patře uvedla, že její rodina je v pořádku, ale její sousedé se pohřešují.
Generální konzul Indonésie Yul Edison dorazil v pátek odpoledne, aby pomohl s identifikací obětí. Uvedl, že mezi zemřelými je zatím nejméně jedna indonéská občanka. Mnohé indonéské občanky pracují v těchto bytech jako domácí pomocnice. Mluvčí nevládní organizace Mission for Migrant Workers uvedl, že se stále pohřešuje 11 indonéských a 19 filipínských domácích pracovnic. V budově jich celkem žilo 119.
Policejní a protikorupční orgány vyšetřují příčinu požáru. Byli zatčeni tři lidé ze stavební společnosti, která se podílela na několik let trvající renovaci komplexu. Úředníci se zaměřují na bambusové lešení a zelenou síťovinu, které budovu obklopovaly. Dále se zaměřují na vysoce hořlavý polystyren, který byl, jak úřady zjistily, použitý k zakrytí oken výtahů na každém patře.
Tato situace vyvolala volání po přísnějších zákonech o požární bezpečnosti ve stavebnictví. Lee Kwong-sing, předseda hongkongského Institutu bezpečnostních praktiků, pro RTHK uvedl, že neexistuje žádný zákon, který by nařizoval použití nehořlavých materiálů. Dále dodal, že je to pouze uvedeno v kodexech praxe Ministerstva práce, takže mnoho lidí se těmito požadavky nemusí řídit. Kdyby se tyto kodexy staly závaznými, situace by byla jiná.
Zdroj: Libor Novák