Nejsmrtelnější požár v Hongkongu má už přes 80 obětí. Ke stovkám lidí se hasiči stále nemohou dostat

Smrtící peklo zachvátilo obrovský obytný komplex v Hongkongu, kde zahynulo nejméně 83 lidí a mnoho dalších je stále pohřešováno. Jedná se o nejhorší katastrofu v tomto městě za posledních několik desetiletí. I více než den po vypuknutí ohně plameny stále šlehaly nejméně ze dvou bytových domů, přičemž záchranáři uvedli, že extrémně vysoké teploty brání jejich snahám o dosažení uvězněných obyvatel. Státní vysílatel RTHK s odvoláním na hongkongský hasičský sbor informoval, že se ve čtvrtek podařilo zachránit živého muže ze šestnáctého patra jedné z věží komplexu Wang Fuk Court.
V souvislosti s požárem se objevují otázky, jak se mohla taková událost ve městě plném mrakodrapů, které má obvykle přísné stavební normy a dobrou pověst v oblasti veřejné bezpečnosti, stát tak smrtelnou a rozšířit se z jedné budovy na druhou. Veřejné sídliště v oblasti Tai Po, které bylo zasaženo požárem, obývalo více než 4000 lidí, přičemž mnoho z nich bylo ve věku 65 let a starších. Přesná příčina požáru zatím není známa, ale bylo již zahájeno trestní vyšetřování.
Komplex procházel v době neštěstí rekonstrukcí a byl obehnán bambusovým lešením a bezpečnostní sítí, což je stavební technika, která je v Hongkongu a částech pevninské Číny běžná. Úřady navíc vyšetřují, zda k požáru nepřispěl extrémně hořlavý materiál, včetně polystyrenových desek, které blokovaly okna v mnoha bytech. Záchranné složky soustředí své úsilí na tři ze sedmi zasažených bloků, kde je stále pohřešováno více než 200 lidí.
Hasiči obdrželi první volání krátce před 15. hodinou místního času. Požár začal v Wang Cheong House, což je 32-patrová obytná budova a jeden z osmi věžových bloků komplexu Wang Fuk Court, který procházel renovací. Zástupce ředitele hasičského sboru Derek Armstrong Chan uvedl, že v době příjezdu hasičských jednotek již hořelo lešení a ochranné sítě na první budově. Oheň se rychle rozšířil z jedné budovy na druhou, čímž se požár jediné věže proměnil v souběžné požáry několika výškových budov.
Nejméně sedm z osmi věžových bloků v komplexu bylo zasaženo, což donutilo ty, kteří unikli plamenům, k dočasnému ubytování. Rychle se však ukázalo, že mnozí obyvatelé zůstali uvězněni ve svých bytech. Hasiči se k nim nemohli dostat kvůli spalujícím teplotám uvnitř budov a padajícím sutinám. V časných ranních hodinách čtvrtečního rána byly požáry uhašeny ve třech budovách, ale ve čtyřech byly stále „roztroušené stopy ohně“. Vrchní představitel Hongkongu John Lee na tiskové konferenci uvedl, že požáry ve všech budovách jsou již „zásadně pod kontrolou“.
Klíčovou otázkou pro úřady zůstává, proč nebyly ostatní věžové bloky evakuovány rychleji, jakmile se oheň začal šířit z první budovy. K hašení požáru bylo nasazeno více než 800 hasičů, 128 hasičských vozů a 57 sanitek. Policie v časných ranních hodinách zatkla tři muže, které obvinila z hrubé nedbalosti. Policie zjistila jméno stavební společnosti na hořlavých polystyrenových deskách, které hasiči nalezli ucpávající některá okna v obytném komplexu. Úředníci mají podezření, že další stavební materiály, včetně plastových krytů, placht a ochranných sítí, nesplňovaly bezpečnostní normy.
Ředitel hasičského sboru Andy Yeung uvedl, že polystyrenové desky jsou extrémně hořlavé a oheň se šířil velmi rychle. Jejich přítomnost byla neobvyklá, a proto byl incident předán policii k dalšímu prošetření. Dosud při požáru zahynulo nejméně 83 osob, včetně 37letého hasiče, který podlehl zraněním, která utrpěl během hašení plamenů. Zraněno bylo přes sto lidí, z toho nejméně 18 hasičů. Stovky obyvatel jsou nyní pravděpodobně bez domova, ve městě, kde je již tak akutní nedostatek veřejného bydlení.
Šéf Hongkongu John Lee oznámil, že město zavádí politiku „jeden sociální pracovník na domácnost“, aby obyvatelé komplexu dostali potřebnou pomoc. Jeden 65letý obyvatel sídliště, pan Ho, který uprchl ihned po zaznění požárního poplachu, se považuje za šťastného vzhledem k mírnému poškození jeho bloku. Řekl, že nepochybuje, že v budovách stále zůstávají uvěznění mnozí starší lidé, kočky a psi.
Jedná se pravděpodobně o nejsmrtelnější požár v Hongkongu od druhé světové války. Předtím byl za nejhorší mírový požár v historii města považován požár budovy Garley v roce 1996, který si vyžádal 41 obětí. Takové katastrofy jsou v Hongkongu extrémně vzácné, protože jako jedno z nejhustěji obydlených měst na světě má přísné stavební předpisy a vysokou kvalitu staveb.
Nicméně bambusové lešení, které je ve městě všudypřítomné, čelí rostoucí kontrole ohledně bezpečnosti, protože je hořlavé. Úřad pro rozvoj Hongkongu nedávno oznámil, že 50 procent nových veřejných staveb bude muset od března používat kovové lešení, aby se lépe chránili pracovníci a aby se splnily moderní stavební normy. Toto prohlášení vyvolalo odpor ze strany obyvatel, kteří považují bambusové lešení za kulturní dědictví, které by mělo být zachováno.
Takto smrtící požár pravděpodobně zvýší tlak na čínské i hongkongské představitele. Čínský vůdce Si Ťin-pching vyjádřil soustrast obětem katastrofy a vyzval zástupce Ústředního výboru Číny a hongkongského styčného úřadu, aby vyvinuli maximální úsilí pro minimalizaci ztrát a obětí. John Lee vyjádřil hlubokou soustrast rodinám zemřelých a zraněných a uvedl, že je jimi zarmoucen.
