Sněmovní volby, které proběhnou na začátku října, by podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News vyhrálo opoziční hnutí ANO. Křesel by přitom obsadilo podobně jako před čtyřmi lety. Do dolní parlamentní komory by se dostalo šest kandidujících subjektů, Motoristé by jen těsně neuspěli.
Podpora ANO se neustále drží kolem třetiny všech voličských hlasů. Seskupení kolem expremiéra Andreje Babiše by momentálně volilo 31,1 procenta voličů. V přepočtu by to stačilo na 73 mandátů, o pouhý jeden více než v současnosti.
Druhé místo nadále náleží koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž podpora aktuálně činí 21,3 procenta. Dvouciferného výsledku by dosáhla také hnutí SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory) se ziskem 13,2 % a Starostové a nezávislí, jimž by dalo hlas 10 a půl procenta respondentů šetření.
Do Poslanecké sněmovny by se dostali také Piráti, kteří o desetinu překonali osm procent, a hnutí Stačilo s rovnými osmi procenty. Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů se umístili Motoristé, jimž vyjádřilo podporu 4,9 procenta oslovených.
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
Aktualizováno včera
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
Související
ANO je i v dalším průzkumu nad 30 procenty. Motoristé zůstávají pod hranou
Tvrdý politický boj o hlasy už začal. U voleb ale rozhodne naše svědomí
Volby , Poslanecká sněmovna , průzkumy
Aktuálně se děje
před 29 minutami
ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny
před 1 hodinou
Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA
před 2 hodinami
Kamion začal hořet na dálnici. Hasiči se na místo prodírali kolonou
před 2 hodinami
Poukaz jako omluva za velký výpadek. Zákazníci O2 mají čas do příští neděle
před 3 hodinami
Evropa na straně Ukrajiny. Lídři podpořili Zelenského
před 4 hodinami
Drama v obci u Prahy. Lev utekl a zaútočil, policisté zvíře zneškodnili
včera
Vážná nehoda na Zlínsku si vyžádala osm zraněných. Zasahoval vrtulník
Aktualizováno včera
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
včera
Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně
včera
Houbařská předpověď. Počasí v Česku jim přestane svědčit
včera
Zemřel bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek
včera
Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno
včera
Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice
včera
Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc
včera
Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči
včera
To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem
včera
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
včera
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
včera
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
včera
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
Devítidenní omezení provozu na lince C pražského metra vrcholí právě o tomto víkendu. Vlaky totiž jezdí pouze v úsecích Háje - Chodov a Nádraží Holešovice - Letňany. Cestující musí do náhradních autobusů či tramvají.
Zdroj: Jan Hrabě