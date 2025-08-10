ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. srpna 2025 11:52

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Sněmovní volby, které proběhnou na začátku října, by podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News vyhrálo opoziční hnutí ANO. Křesel by přitom obsadilo podobně jako před čtyřmi lety. Do dolní parlamentní komory by se dostalo šest kandidujících subjektů, Motoristé by jen těsně neuspěli. 

Podpora ANO se neustále drží kolem třetiny všech voličských hlasů. Seskupení kolem expremiéra Andreje Babiše by momentálně volilo 31,1 procenta voličů. V přepočtu by to stačilo na 73 mandátů, o pouhý jeden více než v současnosti. 

Druhé místo nadále náleží koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž podpora aktuálně činí 21,3 procenta. Dvouciferného výsledku by dosáhla také hnutí SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory) se ziskem 13,2 % a Starostové a nezávislí, jimž by dalo hlas 10 a půl procenta respondentů šetření. 

Do Poslanecké sněmovny by se dostali také Piráti, kteří o desetinu překonali osm procent, a hnutí Stačilo s rovnými osmi procenty. Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů se umístili Motoristé, jimž vyjádřilo podporu 4,9 procenta oslovených.

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná

Komentář

Tvrdý politický boj o hlasy už začal. U voleb ale rozhodne naše svědomí

Předvolební kampaň je v plném proudu – a s ní i souboj o naši pozornost, emoce, a nakonec i rozhodnutí. Strany nás teď budou oslovovat ze všech směrů: z televizí, sociálních sítí i billboardů vedle dálnic. Ale ta nejdůležitější bitva se odehrává v nás samotných. V tom, čemu věříme, co od politiky čekáme a co jsme ochotni přehlédnout. Letos nejde jen o programy, ale o to, jestli naše demokracie vydrží tlak, který na ni doléhá zevnitř i zvenčí.

Zdroj: Jan Hrabě

