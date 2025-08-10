Lev už běžel proti policistům. Úřady mají se zooparkem problém dlouhodobě

Policisté v sobotu večer zastřelili ve Zvoli u Prahy lva, který uprchl majiteli z výběhu a podle všeho chtěl zaútočit i na strážce zákona. Jak se ukázalo, zoopark ve středočeské obci má v posledních letech problémy s úřady.
O dramatickém incidentu informoval web novinky.cz. Došlo k němu v sobotu večer v zooparku na okraji obce. Na místě zasahovali také záchranáři, kteří ošetřili lehce zraněného muže. Převoz dotyčného do nemocnice nebyl nutný.
"Kolem 19:58 jsme přijali oznámení o tom, že údajně ošetřovateli ve Zvoli utekl z klece lev. Muž utrpěl drobná poranění. Na místo jsme okamžitě vyjeli. Situace na místě byla taková, že policisté museli použít služební zbraň a lva zneškodnit," řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková zmíněnému webu.
Na facebookových stránkách zooparku se večer s omluvou objevila informace, že všechny nedělní návštěvy jsou zrušeny. V neděli vyšly najevo nové podrobnosti, z nichž vyplývá, jak se celá událost seběhla.
Podle mluvčího Suchánkové se lev o váze přibližně 350 kilo z výběhu podhrabal a poté se pohyboval po soukromém pozemku. Majitel sdělil přivolaným policistům, že šelma je neochočená a nebezpečná. Strážci zákona se podle toho zařídili.
"Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili," sdělila mluvčí podle webu novinky.cz.
Policie se případem nadále zabývá pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle úřadů fungoval park již tři roky bez povolení, které chovatel ztratil. Navíc je nařízeno zbourání černých staveb.
Ve Zvoli už policisté kvůli zvířatům v minulosti zasahovali. Například v roce 2018 uštkl muže prudce jedovatý had, konkrétně mamba černá. Muž skončil ve vážném stavu v nemocnici.
Související
Drama v obci u Prahy. Lev utekl a zaútočil, policisté zvíře zneškodnili
Na Zlínsku se nadále toulá medvěd, zachytila ho fotopast
Zvířata , Policie ČR , státní veterinární správa , Středočeský kraj
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Němci rozšiřují využití softwaru na rozpoznávání obličejů. Má název z Batmana
před 1 hodinou
Lev už běžel proti policistům. Úřady mají se zooparkem problém dlouhodobě
před 2 hodinami
Mrtvice ministra v televizním přenosu zaskočila Srbsko. Záběry oběhly celý svět
Aktualizováno před 3 hodinami
Rusko není připravené na útok na NATO. Moskva ale má taktiku na další roky
před 4 hodinami
Počasí bude příští týden lákat k vodě. Meteorologové čekají vlnu veder
před 5 hodinami
Zelenskyj ocenil podporu od Evropanů. Mír musí být spravedlivý, podotkl
před 5 hodinami
Arakain smutní. Zemřel někdejší kytarista kapely Miloň Šterner
před 6 hodinami
Natalie, Vadim či Ilja. Rusové nabízejí ukrajinské děti k adopci, vytvořili katalog
před 7 hodinami
Fico se opřel do Ukrajinců. Ani po třech letech nic nechápe, reaguje Kyjev
před 8 hodinami
Witkoff to prý v Kremlu nepochopil. Putin žádné stažení Rusů nenabízí
před 9 hodinami
ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny
před 10 hodinami
Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA
před 10 hodinami
Kamion začal hořet na dálnici. Hasiči se na místo prodírali kolonou
před 11 hodinami
Poukaz jako omluva za velký výpadek. Zákazníci O2 mají čas do příští neděle
před 12 hodinami
Evropa na straně Ukrajiny. Lídři podpořili Zelenského
před 12 hodinami
Drama v obci u Prahy. Lev utekl a zaútočil, policisté zvíře zneškodnili
včera
Vážná nehoda na Zlínsku si vyžádala osm zraněných. Zasahoval vrtulník
Aktualizováno včera
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
včera
Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně
včera
Houbařská předpověď. Počasí v Česku jim přestane svědčit
Počasí v posledních dnech svědčilo houbám, ale nastává změna. Již pro dnešní den platí výstraha před vysokými teplotami, o víkendu bude situace obdobná. Meteorologové proto dávají lidem, kteří by chtěli vyrazit na houby, jasné doporučení.
Zdroj: Jan Hrabě