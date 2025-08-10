Lev už běžel proti policistům. Úřady mají se zooparkem problém dlouhodobě

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. srpna 2025 20:02

Lev, ilustrační fotografie.
Lev, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policisté v sobotu večer zastřelili ve Zvoli u Prahy lva, který uprchl majiteli z výběhu a podle všeho chtěl zaútočit i na strážce zákona. Jak se ukázalo, zoopark ve středočeské obci má v posledních letech problémy s úřady. 

O dramatickém incidentu informoval web novinky.cz. Došlo k němu v sobotu večer v zooparku na okraji obce. Na místě zasahovali také záchranáři, kteří ošetřili lehce zraněného muže. Převoz dotyčného do nemocnice nebyl nutný.

"Kolem 19:58 jsme přijali oznámení o tom, že údajně ošetřovateli ve Zvoli utekl z klece lev. Muž utrpěl drobná poranění. Na místo jsme okamžitě vyjeli. Situace na místě byla taková, že policisté museli použít služební zbraň a lva zneškodnit," řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková zmíněnému webu. 

Na facebookových stránkách zooparku se večer s omluvou objevila informace, že všechny nedělní návštěvy jsou zrušeny. V neděli vyšly najevo nové podrobnosti, z nichž vyplývá, jak se celá událost seběhla.

Podle mluvčího Suchánkové se lev o váze přibližně 350 kilo z výběhu podhrabal a poté se pohyboval po soukromém pozemku. Majitel sdělil přivolaným policistům, že šelma je neochočená a nebezpečná. Strážci zákona se podle toho zařídili.

"Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili," sdělila mluvčí podle webu novinky.cz. 

Policie se případem nadále zabývá pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle úřadů fungoval park již tři roky bez povolení, které chovatel ztratil. Navíc je nařízeno zbourání černých staveb. 

Ve Zvoli už policisté kvůli zvířatům v minulosti zasahovali. Například v roce 2018 uštkl muže prudce jedovatý had, konkrétně mamba černá. Muž skončil ve vážném stavu v nemocnici.

