Drama v obci u Prahy. Lev utekl a zaútočil, policisté zvíře zneškodnili

Drama se v sobotu odehrávalo ve středočeské Zvoli nedaleko Prahy. Chovateli tam utekl lev a zaútočil na něj. Uprchlé zvíře nakonec zastřelili policisté s dlouhými zbraněmi. O incidentu informoval web novinky.cz.
K incidentu došlo večer v zooparku na okraji obce. Na místě zasahovali také záchranáři, kteří ošetřili lehce zraněného muže. Převoz dotyčného do nemocnice nebyl nutný.
"Kolem 19:58 jsme přijali oznámení o tom, že údajně ošetřovateli ve Zvoli utekl z klece lev. Muž utrpěl drobná poranění. Na místo jsme okamžitě vyjeli. Situace na místě byla taková, že policisté museli použít služební zbraň a lva zneškodnit," řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková zmíněnému webu. Policisté budou zjišťovat všechny okolnosti události.
Na facebookových stránkách zooparku se večer s omluvou objevila informace, že všechny nedělní návštěvy jsou zrušeny.
Ve Zvoli už policisté kvůli zvířatům v minulosti zasahovali. Například v roce 2018 uštkl muže prudce jedovatý had, konkrétně mamba černá. Muž skončil ve vážném stavu v nemocnici, připomněly novinky.cz.
