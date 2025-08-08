Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat

Po rozsáhlé kritice a vzrůstu napětí ve vztazích s klíčovými spojenci, zejména s Německem, izraelský premiér Benjamin Netanjahu zmírnil svou rétoriku ohledně budoucího uspořádání Pásma Gazy. Původně prohlásil, že Izrael převezme plnou kontrolu nad Pásmem Gazy, ale po schválení plánu na převzetí kontroly nad městem Gaza ze strany jeho bezpečnostního kabinetu svá slova upravil. Uvedl, že Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat, ale spíše ji „osvobodit od Hamásu“.
Po čtvrtečním prohlášení, kdy Netanjahu mluvil o převzetí plné kontroly nad Pásmem Gazy, se Izrael setkal s obrovskou vlnou kritiky od svých spojenců. V reakci na to, Netanjahu v pátek na sociálních sítích uvedl, že v Gaze bude zavedena demilitarizace a civilní správa, která nebude pod kontrolou Hamásu, Palestinské autonomie ani žádné jiné teroristické organizace. Dodal, že je to nutné pro propuštění rukojmích a zajištění bezpečnosti Izraele do budoucna.
Dalším důvodem pro zmírnění rétoriky může být i mezinárodní právo. Pokud by se totiž Izrael stal okupantem, musel by legálně zajistit základní služby pro obyvatelstvo, což by pro něj mohlo znamenat velkou zátěž.
Situace eskalovala poté, co německý kancléř Friedrich Merz oznámil, že Německo, které je po Spojených státech druhým největším dodavatelem zbraní do Izraele, do odvolání neexportuje žádné vojenské vybavení, které by mohlo být použito v Gaze.
Netanjahu na to reagoval slovy, že je rozhodnutím Německa zklamán. Podle jeho kanceláře Izrael očekává podporu spravedlivé války proti Hamásu, a nikoliv „odměňování terorismu Hamásu embargem na zbraně pro Izrael“.
Merzovo rozhodnutí je jasným signálem pro Izrael, že jeho trpělivost končí. Německo má kvůli své historii holokaustu tradičně silný závazek vůči ochraně židovského života, a bezpečnost Izraele považuje za tzv. „Staatsraison“, tedy „státní zájem“.
Nicméně, podle Sebastiana Shukly z CNN, chování Izraele v Gaze a humanitární katastrofa v posledních měsících přinutila Merze, aby ukázal, že Německo nebude nečinně přihlížet. Merz už v květnu naznačil, že by Izrael neměl spoléhat na bezpodmínečnou podporu Německa, a varoval, že „izraelská vláda nesmí udělat nic, co by její nejlepší přátelé už nebyli ochotni akceptovat“.
Podle Jeremyho Issacharoffa, bývalého izraelského velvyslance v Německu, by se měl Izrael obávat, protože Merzovo rozhodnutí „je bezpochyby vážným důsledkem posledního vládního rozhodnutí rozšířit vojenskou akci v Gaze“.
Kancléř Merz navíc ve svém prohlášení uvedl, že jeho vláda považuje za stále obtížnější vnímat, jakým způsobem může vést další boj, který povede k osvobození rukojmích a odzbrojení Hamásu.
