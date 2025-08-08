Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat

Libor Novák

8. srpna 2025 19:42

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Po rozsáhlé kritice a vzrůstu napětí ve vztazích s klíčovými spojenci, zejména s Německem, izraelský premiér Benjamin Netanjahu zmírnil svou rétoriku ohledně budoucího uspořádání Pásma Gazy. Původně prohlásil, že Izrael převezme plnou kontrolu nad Pásmem Gazy, ale po schválení plánu na převzetí kontroly nad městem Gaza ze strany jeho bezpečnostního kabinetu svá slova upravil. Uvedl, že Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat, ale spíše ji „osvobodit od Hamásu“.

Po čtvrtečním prohlášení, kdy Netanjahu mluvil o převzetí plné kontroly nad Pásmem Gazy, se Izrael setkal s obrovskou vlnou kritiky od svých spojenců. V reakci na to, Netanjahu v pátek na sociálních sítích uvedl, že v Gaze bude zavedena demilitarizace a civilní správa, která nebude pod kontrolou Hamásu, Palestinské autonomie ani žádné jiné teroristické organizace. Dodal, že je to nutné pro propuštění rukojmích a zajištění bezpečnosti Izraele do budoucna.

Dalším důvodem pro zmírnění rétoriky může být i mezinárodní právo. Pokud by se totiž Izrael stal okupantem, musel by legálně zajistit základní služby pro obyvatelstvo, což by pro něj mohlo znamenat velkou zátěž.

Situace eskalovala poté, co německý kancléř Friedrich Merz oznámil, že Německo, které je po Spojených státech druhým největším dodavatelem zbraní do Izraele, do odvolání neexportuje žádné vojenské vybavení, které by mohlo být použito v Gaze.

Netanjahu na to reagoval slovy, že je rozhodnutím Německa zklamán. Podle jeho kanceláře Izrael očekává podporu spravedlivé války proti Hamásu, a nikoliv „odměňování terorismu Hamásu embargem na zbraně pro Izrael“. 

Merzovo rozhodnutí je jasným signálem pro Izrael, že jeho trpělivost končí. Německo má kvůli své historii holokaustu tradičně silný závazek vůči ochraně židovského života, a bezpečnost Izraele považuje za tzv. „Staatsraison“, tedy „státní zájem“.

Nicméně, podle Sebastiana Shukly z CNN, chování Izraele v Gaze a humanitární katastrofa v posledních měsících přinutila Merze, aby ukázal, že Německo nebude nečinně přihlížet. Merz už v květnu naznačil, že by Izrael neměl spoléhat na bezpodmínečnou podporu Německa, a varoval, že „izraelská vláda nesmí udělat nic, co by její nejlepší přátelé už nebyli ochotni akceptovat“.

Podle Jeremyho Issacharoffa, bývalého izraelského velvyslance v Německu, by se měl Izrael obávat, protože Merzovo rozhodnutí „je bezpochyby vážným důsledkem posledního vládního rozhodnutí rozšířit vojenskou akci v Gaze“.

Kancléř Merz navíc ve svém prohlášení uvedl, že jeho vláda považuje za stále obtížnější vnímat, jakým způsobem může vést další boj, který povede k osvobození rukojmích a odzbrojení Hamásu. 

před 4 hodinami

Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele

Související

Více souvisejících

Pásmo Gazy Benjamin Netanjahu Izrael

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat

Po rozsáhlé kritice a vzrůstu napětí ve vztazích s klíčovými spojenci, zejména s Německem, izraelský premiér Benjamin Netanjahu zmírnil svou rétoriku ohledně budoucího uspořádání Pásma Gazy. Původně prohlásil, že Izrael převezme plnou kontrolu nad Pásmem Gazy, ale po schválení plánu na převzetí kontroly nad městem Gaza ze strany jeho bezpečnostního kabinetu svá slova upravil. Uvedl, že Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat, ale spíše ji „osvobodit od Hamásu“.

před 2 hodinami

Palestina

Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?

Británie se před několika dny rozhodla následovat příkladu Francie a oznámila, že by mohla v září uznat stát Palestina, pokud Izrael splní několik zásadních podmínek. Ty zahrnují uzavření udržitelného míru, povolení humanitární pomoci, schválení příměří a zastavení anexe Západního břehu Jordánu. Vláda Spojeného království zároveň vyzvala Hamás, aby propustil zbývající rukojmí, odzbrojil se a přestal se podílet na vládě v Gaze. 

Aktualizováno před 3 hodinami

před 3 hodinami

Ilustraní foto

Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena

Rozsáhlý skandál, který se týká francouzských miliardových firem vyrábějících balenou minerální vodu, otřásá nejen Francií, ale i Evropou. Vyvstávají otázky, zda mohou světově proslulé značky, jako je Perrier, i nadále používat označení „přírodní minerální voda“. Celá kauza se rozjela poté, co francouzská média odhalila, že řada firem v oboru používá nezákonné filtrační systémy, aby vodu zbavila kontaminace, která se v ní objevila po letech sucha.

před 3 hodinami

Hans Petter Midttun

Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce

Západ stojí na historické křižovatce. Válka na Ukrajině, konflikt v Gaze i rostoucí napětí kolem Tchaj-wanu ukazují, že liberální demokracie ztrácejí iniciativu a autoritářské režimy ji ochotně přebírají. Norský bezpečnostní expert Hans Peter Midttun pro EuroZprávy.cz v kontextu války na Ukrajině promluvil o „zbytečné válce“, kterou Západ viděl přicházet, ale nedokázal jí zabránit – stejně, jako během 30. let minulého století. Varoval, že bez odvahy, strategie a jednoty hrozí opakování chyb, jež v minulosti vedly k největším tragédiím moderních dějin.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Volker Türk

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán premiéra Benjamina Netanjahua na převzetí kontroly nad městem Gaza, a to i přes mezinárodní obavy z humanitární krize v Pásmu Gazy a značný nesouhlas izraelské veřejnosti. Úřad premiéra potvrdil, že Izraelské obranné síly se připraví na operaci, přičemž ale zajistí humanitární pomoc civilistům mimo bojové zóny. Rozhodnutí přichází v době, kdy se v Izraeli konaly masové protesty. Ty vyjádřily obavy, že rozšíření vojenských akcí ohrozí rukojmí.

před 13 hodinami

včera

včera

včera

Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3

Poté, co si Viktoria Plzeň poradila ve 2. předkole Ligy mistrů se Servette Ženeva, když v ženevské odvetě dokázala vyhrát 3:1, možná čeští fotbaloví fanoušci doufali v podobný výkon i v dalším venkovním zápase v boji o Ligu mistrů. Jenže Rangers i navzdory tomu, že prochází po příchodu nového kouče jejich kádr změnami, na svém hřišti vládli a i díky dvěma brankám Gassamy a trefě Desserse z přísné penalty nedali Západočechům žádnou šanci.

Zdroj: David Holub

Další zprávy