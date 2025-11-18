RB OSN posvětila Trumpův plán pro Gazu. Gratuluji celému světu, reagoval šéf Bílého domu

Libor Novák

18. listopadu 2025 8:27

Organizace spojených národů
Organizace spojených národů Foto: president.gov.ua

Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila rezoluci, kterou předložily Spojené státy. Tato rezoluce si klade za cíl zajistit udržitelnější mír a obnovu zničeného Pásma Gazy po křehkém příměří, které vstoupilo v platnost minulý měsíc. Hlasování patnáctičlenné Rady bezpečnosti skončilo poměrem třináct ku nule pro přijetí návrhu, přičemž Rusko a Čína se zdržely, ale nevyužily svého práva veta.

Záměrem schválené rezoluce je dodat mezinárodní legitimitu dvacetibodovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Gazu. Části tohoto plánu již dříve posloužily jako základ pro dojednané příměří. Prezident Trump ve svém dlouhém příspěvku na sociálních sítích vysoce ocenil schválení rezoluce, k němuž Spojené státy intenzivně lobbovaly.

Trump vyzdvihl, že „celému světu náleží gratulace za neuvěřitelné hlasování Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, která právě před chvílí uznala a schválila RADU MÍRU, jíž budu předsedat a která bude zahrnovat nejmocnější a nejrespektovanější lídry z celého světa“. Usnesení schválilo klíčové prvky plánu, včetně ustavení „Rady míru“ coby přechodné autority a vytvoření prozatímních Mezinárodních stabilizačních sil (ISF) pro Gazu.

Podle Donalda Trumpa budou členové Rady a mnohá další významná oznámení představena v nadcházejících týdnech. Diplomatické zdroje uvádějí, že rezoluce s podporou OSN má nyní pravomoc pro to, aby se různé země mohly zapojit do Mezinárodních stabilizačních sil. Americký velvyslanec při OSN Michael Waltz prohlásil, že ISF, což bude silná koalice mírových sil, z nichž mnozí budou z muslimských zemí jako Indonésie či Ázerbájdžán, budou vyslány do Gazy pod jednotným velením.

Úkolem stabilizačních sil bude zabezpečit ulice Gazy, dohlížet na demilitarizaci, chránit civilisty a zajistit průchod pomoci skrze bezpečné koridory. Američtí představitelé, včetně ministra zahraničí Marca Rubia, již dříve uznali nutnost „mezinárodního mandátu“ k podpoře celého plánu. Waltz před hlasováním varoval, že hlas proti rezoluci by byl hlasem pro návrat k válce.

I přes schválení rezoluce nicméně zůstává řada nezodpovězených otázek ohledně její praktické implementace, jelikož návrh působí nejasně ohledně časového rozvrhu a podrobností. Zdroje z řad západních diplomatů pro CNN uvedly, že nedostatek detailů v textu ztíží uvedení do praxe. Návrh je kritizován za to, že nemá jasný harmonogram předání pravomocí Palestinské samosprávě (PA), pouze uvádí, že k tomu dojde, jakmile PA „uspokojivě dokončí svůj reformní program“.

Rezoluce autorizuje Radu míru a další povolené „mezinárodní civilní a bezpečnostní složky“ s mandátem až do konce roku 2027. Dokument uvádí, že Rada míru bude dohlížet na odzbrojení Hamásu a dalších frakcí, což je klíčový požadavek Izraele, a na rekonstrukci Gazy. Důležité je také, že rezoluce obsahuje odkaz na budoucí palestinskou státnost, ačkoli k ní neuvádí žádný časový rámec.

Text návrhu naznačuje, že „po věrném provedení reformního programu Palestinské samosprávy a pokroku v obnově Gazy mohou být konečně vytvořeny podmínky pro důvěryhodnou cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti“. Dále Spojené státy ustanoví dialog mezi Izraelem a Palestinci, jehož cílem bude dohodnout se na politickém horizontu pro mírové a prosperující soužití. Zástupce Ruska, které se zdrželo, zdůraznil, že je zásadní, aby se rezoluce nestala „úmrtním zvonem pro řešení dvou států“.

Představitel Číny, která se rovněž zdržela hlasování, zase namítal, že „Palestina je v textu sotva viditelná a suverenita a vlastnictví Palestinců nejsou plně reflektovány“. Rezoluce vyzývá členské státy OSN a mezinárodní organizace ke spolupráci s Radou míru, k poskytování personálu, vybavení a financí pro její operační složky a Mezinárodní stabilizační síly a k plnému uznání jejich kroků.

Hnutí Hamás již v neděli prohlásilo, že považuje návrh rezoluce za „pokus o uvalení mezinárodního poručnictví nad Gazou a propagaci vize nakloněné okupaci“. Po pondělním hlasování Hamás dodal, že přidělení úkolů Mezinárodním stabilizačním silám, včetně odzbrojení odboje, je zbavuje neutrality a činí z nich stranu konfliktu. Waltz po schválení rezoluce uvedl, že Rada míru bude koordinovat dodávky humanitární pomoci, usnadňovat rozvoj Gazy a podporovat technokratický výbor složený z Palestinců, který bude zodpovědný za každodenní chod civilní správy, zatímco Palestinská samospráva bude plně zavádět svůj reformní program.

Američtí představitelé dosud neposkytli podrobné informace o tom, jak by měl tento reformní program vypadat. Někteří představitelé Hamásu nadále odmítají odzbrojení vojenského křídla hnutí, a bojovníci by se pravděpodobně zdráhali vzdát lehkých zbraní nutných pro ochranu před jinými skupinami v Gaze usilujícími o odplatu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu již v neděli zopakoval, že „Gaza bude demilitarizována a Hamás bude odzbrojen – buď po dobrém, nebo po zlém“. 

včera

Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem

Související

COP30

„Nikdy nám to neodpustí“. Klimatický šéf OSN na COP30 varuje svět před katastrofou

Vlády, které selžou v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, ponesou odpovědnost za hladomor a konflikty ve světě a doma se budou potýkat se stagnací a rostoucí inflací. To je ostré varování, které zaznělo od Simona Stiella, výkonného tajemníka Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, při zahájení klimatických rozhovorů COP30 v brazilském Belému.
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

OSN: Ruské útoky drony na civilisty na Ukrajině jsou válečné zločiny

Nezávislá komise OSN pro lidská práva dospěla k závěru, že ruské útoky drony na civilní obyvatelstvo na jihovýchodě Ukrajiny představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Zpráva, která byla zveřejněna tento týden, uvádí, že ruské síly pod centralizovaným velením systematicky používají drony. Cílem je „záměrně zaměřovat civilisty a civilní objekty a způsobovat škody i destrukci“. 

Více souvisejících

OSN Pásmo Gazy USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 12 minutami

Organizace spojených národů

RB OSN posvětila Trumpův plán pro Gazu. Gratuluji celému světu, reagoval šéf Bílého domu

Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila rezoluci, kterou předložily Spojené státy. Tato rezoluce si klade za cíl zajistit udržitelnější mír a obnovu zničeného Pásma Gazy po křehkém příměří, které vstoupilo v platnost minulý měsíc. Hlasování patnáctičlenné Rady bezpečnosti skončilo poměrem třináct ku nule pro přijetí návrhu, přičemž Rusko a Čína se zdržely, ale nevyužily svého práva veta.

před 1 hodinou

Aktualizováno před 7 hodinami

včera

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady

Změny týkající se důchodů, které slibuje příští vláda, jsou zatím v nedohlednu, protože Petr Pavel ještě nejmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Po středečním jednání obou politiků na Pražském hradě je navíc jasné, že prezident s úpravami penzijního systému nesouhlasí. 

včera

včera

včera

Češi v pondělí 17. listopadu také demonstrovali. (17.11.2025) Prohlédněte si galerii

Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí

V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil

Už během víkendu opustil kvůli zdravotním potížím záložník Lukáš Provod, bohužel pro českou fotbalovou reprezentaci ale před pondělním večerním kvalifikačním duelem s Gibraltarem nezůstalo jen u jednoho odchodu z mužstva. Dočasný trenér národního týmu Jaroslav Köstl totiž nebude moct proti Gibraltaru nasadit ani obránce Martina Vitíka.

včera

včera

Americký dolar, ilustrační fotografie.

Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí

Světový finanční řád vstupuje do nebezpečné fáze. Americký dolar, trh s vládními dluhopisy Spojených států i samotná globalizace ztrácejí dřívější opěrné body, zatímco Washington není schopen zkrotit dluh ani garantovat stabilitu systému. Nového hegemona není vidět, trhy stojí na rostoucí nedůvěře a stačí relativně malý šok, aby se napětí přelilo v globální paniku – možná ne zítra, ale ekonomické prostředí na ni nikdy nebylo připravenější.

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Sváteční duel s Gibraltarem bude ve znamení fanouškovských protestů proti výkonům reprezentace

Fotbalový fanoušek nemůže uniknout záplavě zpráv a článků o tom, jak se české fotbalové reprezentaci v poslední době nedaří. Dokonce tak, že se ve čtvrtek zmohla v přípravném zápase proti nejslabšímu národnímu týmu v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA San Marinu pouze na jeden gól. Proto se tak nejskalnější fanoušci českého národního týmu sdružující se ve skupině „Fanatismus Česko“ rozhodli, že dají fotbalistům a jejich trenérům najevo svou narůstající nespokojenost s jejich výkony a výsledky.

včera

včera

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby dále nebránili zveřejnění tzv. Epstein Files. Podle Trumpa totiž není co skrývat. Šéf Bílého domu si zároveň přeje, aby se opět začalo řešit to, co je pro Spojené státy americké opravdu důležité. 

včera

Donald Tusk

Sabotáž v Polsku. Tusk potvrdil útok na železniční trať

Železniční trať v Polsku poškodila sabotáž, uvedl polský premiér Donald Tusk v pondělí na sociální síti. Dosud neznámí pachatelé měli použít výbušniny. Polské úřady zatím nechtějí spekulovat o tom, zda jsou za čin zodpovědní Rusové. 

včera

Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí ráno dostavil na Národní třídu, kde si lidé budou po celý den připomínat události vedoucí k pádu komunistického režimu na konci roku 1989. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy