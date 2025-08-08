"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy

Rozhodnutí bezpečnostního kabinetu Izraele, které se týká převzetí kontroly nad městem Gaza, vyvolalo v Pásmu Gazy novou vlnu strachu. Pro Palestince, kteří byli již několikrát vysídleni, postihla je chudoba, nedostatek potravin a lékařské péče, se jedná o další katastrofu, která je donutí utéct do jižní části Pásma Gazy.
Obyvatelé Gazy, kteří byli v posledních 22 měsících války několikrát vysídleni a často museli žít ve stanech nebo uprostřed ruin, se nyní připravují na další útěk. Někteří však už nemají sílu odejít, píše The Guardian.
„Od dnešního rána, co jsem slyšela o evakuaci Gazy, cítím úzkost a strach,“ říká Umm Ibrahim Banat, pětapadesátiletá matka, která už byla vysídlena čtyřikrát. „Kam půjdeme s dětmi a starými? Jsme už vyčerpaní z vysídlování, hladovění a přejíždění z jednoho místa na druhé. Teď už jsme jen chodící mrtvoly.“
Oficiální plán, který by mohl vést k vysídlení stovek tisíc lidí, ještě nebyl oznámen, ale podle izraelské televize by se evakuace měla dokončit do 7. října. Odhaduje se, že by se mohl dotknout až milionu Palestinců.
Podle Umm Ibrahim Banat už není v Gaze co zničit, protože je celá zničená. Dodává, že přišli o to nejlepší z jejich mládí, jejich území je obrovské vězení obležené ze všech stran, šíří se nemoci, chybí voda a nemocnice jsou v ruinách.
Zatímco někteří se připravují na útěk, jiní se rozhodli zůstat a čelit riziku, které jim hrozí. Jedním z těch, kteří se rozhodli zůstat, je šestačtyřicetiletý Hossam al-Saqa, otec dvou dětí. „Jak mohou být všichni tito lidé přesunuti na jih, který je už teď přeplněný?“ ptá se.
„Zůstáváme v našich domovech a na naší zemi, držíme se jí. Neodejdu, i když budou všechny zbraně mířit na mou hlavu.“ Al-Saqa si myslí, že se jedná o psychologický nátlak, který má lidi zastrašit a donutit je ke kapitulaci.
Ibrahim Abu al-Husni, který ve válce ztratil svého nejstaršího syna, je také rozhodnutý zůstat. „Je to naše země, kde jsme vyrůstali od dětství, a jen tak se jí nevzdáme,“ říká. „Zůstanu tady, a tady i zemřu.“
Pro Palestince, z nichž 90 % bylo již vysídleno nejméně jednou, je humanitární situace kritická. Zdravotnictví v podstatě neexistuje a OSN už nemá přístup k velké části Pásma Gazy. Vzhledem k tomu, že velká města na jihu, jako je Chán Júnis a Rafáh, se proměnila v ruiny, je nejasné, kam by měli civilisté, kteří prchají před novou ofenzivou, jít. Z tohoto důvodu se tisíce lidí rozhodly zůstat v Gaze, i když riskují vlastní život.
Související
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
Aktuálně se děje
před 7 minutami
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
před 1 hodinou
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
před 3 hodinami
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno před 4 hodinami
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
před 4 hodinami
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
před 4 hodinami
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
před 5 hodinami
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
před 6 hodinami
Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří
před 7 hodinami
Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Nebude podporovat okupaci Gazy
před 8 hodinami
Írán na vedlejší koleji. Rusko už ho nepotřebuje, a Teherán to začíná pociťovat
před 8 hodinami
EU se chce definitivně zbavit ruského plynu. Turecko může jeho snahy jednoduše překazit
před 9 hodinami
Tusk: Mám signály, že by mohlo dojít k zmrazení konfliktu na Ukrajině
před 10 hodinami
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
před 10 hodinami
Proč chce Netanjahu pouze město a ne celé Pásmo Gazy aneb co víme a nevíme o plánu na obsazení?
před 11 hodinami
Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila
před 12 hodinami
Izraelský plán se rýsuje: Evakuace obyvatel Gazy před druhým výročím útoku Hamásu
před 12 hodinami
Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou
před 14 hodinami
Víkendové počasí bude nejteplejší na východě. Nejsou vyloučeny bouřky
včera
Hvězda seriálu Živí mrtví Kelley Macková podlehla rakovině
včera
Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život
Polská rodina, která si v uplynulých dnech vyrazila na dovolenou do Karlových Varů, se domů nevrátí kompletní. Osmačtyřicetiletá žena zemřela po pádu ze schodů u jednoho z místních hotelů. Případ vyšetřuje policie.
Zdroj: Jan Hrabě