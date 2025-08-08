"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy

Libor Novák

8. srpna 2025 21:10

Situace v Gaze po izraelských náletech
Situace v Gaze po izraelských náletech Foto: unmultimedia.org

Rozhodnutí bezpečnostního kabinetu Izraele, které se týká převzetí kontroly nad městem Gaza, vyvolalo v Pásmu Gazy novou vlnu strachu. Pro Palestince, kteří byli již několikrát vysídleni, postihla je chudoba, nedostatek potravin a lékařské péče, se jedná o další katastrofu, která je donutí utéct do jižní části Pásma Gazy.

Obyvatelé Gazy, kteří byli v posledních 22 měsících války několikrát vysídleni a často museli žít ve stanech nebo uprostřed ruin, se nyní připravují na další útěk. Někteří však už nemají sílu odejít, píše The Guardian.

„Od dnešního rána, co jsem slyšela o evakuaci Gazy, cítím úzkost a strach,“ říká Umm Ibrahim Banat, pětapadesátiletá matka, která už byla vysídlena čtyřikrát. „Kam půjdeme s dětmi a starými? Jsme už vyčerpaní z vysídlování, hladovění a přejíždění z jednoho místa na druhé. Teď už jsme jen chodící mrtvoly.“

Oficiální plán, který by mohl vést k vysídlení stovek tisíc lidí, ještě nebyl oznámen, ale podle izraelské televize by se evakuace měla dokončit do 7. října. Odhaduje se, že by se mohl dotknout až milionu Palestinců.

Podle Umm Ibrahim Banat už není v Gaze co zničit, protože je celá zničená. Dodává, že přišli o to nejlepší z jejich mládí, jejich území je obrovské vězení obležené ze všech stran, šíří se nemoci, chybí voda a nemocnice jsou v ruinách. 

Zatímco někteří se připravují na útěk, jiní se rozhodli zůstat a čelit riziku, které jim hrozí. Jedním z těch, kteří se rozhodli zůstat, je šestačtyřicetiletý Hossam al-Saqa, otec dvou dětí. „Jak mohou být všichni tito lidé přesunuti na jih, který je už teď přeplněný?“ ptá se.

„Zůstáváme v našich domovech a na naší zemi, držíme se jí. Neodejdu, i když budou všechny zbraně mířit na mou hlavu.“ Al-Saqa si myslí, že se jedná o psychologický nátlak, který má lidi zastrašit a donutit je ke kapitulaci.

Ibrahim Abu al-Husni, který ve válce ztratil svého nejstaršího syna, je také rozhodnutý zůstat. „Je to naše země, kde jsme vyrůstali od dětství, a jen tak se jí nevzdáme,“ říká. „Zůstanu tady, a tady i zemřu.“

Pro Palestince, z nichž 90 % bylo již vysídleno nejméně jednou, je humanitární situace kritická. Zdravotnictví v podstatě neexistuje a OSN už nemá přístup k velké části Pásma Gazy. Vzhledem k tomu, že velká města na jihu, jako je Chán Júnis a Rafáh, se proměnila v ruiny, je nejasné, kam by měli civilisté, kteří prchají před novou ofenzivou, jít. Z tohoto důvodu se tisíce lidí rozhodly zůstat v Gaze, i když riskují vlastní život.

před 1 hodinou

Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat

Související

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat

Po rozsáhlé kritice a vzrůstu napětí ve vztazích s klíčovými spojenci, zejména s Německem, izraelský premiér Benjamin Netanjahu zmírnil svou rétoriku ohledně budoucího uspořádání Pásma Gazy. Původně prohlásil, že Izrael převezme plnou kontrolu nad Pásmem Gazy, ale po schválení plánu na převzetí kontroly nad městem Gaza ze strany jeho bezpečnostního kabinetu svá slova upravil. Uvedl, že Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat, ale spíše ji „osvobodit od Hamásu“.

Více souvisejících

Pásmo Gazy Izrael

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 1 hodinou

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat

Po rozsáhlé kritice a vzrůstu napětí ve vztazích s klíčovými spojenci, zejména s Německem, izraelský premiér Benjamin Netanjahu zmírnil svou rétoriku ohledně budoucího uspořádání Pásma Gazy. Původně prohlásil, že Izrael převezme plnou kontrolu nad Pásmem Gazy, ale po schválení plánu na převzetí kontroly nad městem Gaza ze strany jeho bezpečnostního kabinetu svá slova upravil. Uvedl, že Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat, ale spíše ji „osvobodit od Hamásu“.

před 3 hodinami

Palestina

Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?

Británie se před několika dny rozhodla následovat příkladu Francie a oznámila, že by mohla v září uznat stát Palestina, pokud Izrael splní několik zásadních podmínek. Ty zahrnují uzavření udržitelného míru, povolení humanitární pomoci, schválení příměří a zastavení anexe Západního břehu Jordánu. Vláda Spojeného království zároveň vyzvala Hamás, aby propustil zbývající rukojmí, odzbrojil se a přestal se podílet na vládě v Gaze. 

Aktualizováno před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ilustraní foto

Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena

Rozsáhlý skandál, který se týká francouzských miliardových firem vyrábějících balenou minerální vodu, otřásá nejen Francií, ale i Evropou. Vyvstávají otázky, zda mohou světově proslulé značky, jako je Perrier, i nadále používat označení „přírodní minerální voda“. Celá kauza se rozjela poté, co francouzská média odhalila, že řada firem v oboru používá nezákonné filtrační systémy, aby vodu zbavila kontaminace, která se v ní objevila po letech sucha.

před 4 hodinami

Hans Petter Midttun

Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce

Západ stojí na historické křižovatce. Válka na Ukrajině, konflikt v Gaze i rostoucí napětí kolem Tchaj-wanu ukazují, že liberální demokracie ztrácejí iniciativu a autoritářské režimy ji ochotně přebírají. Norský bezpečnostní expert Hans Peter Midttun pro EuroZprávy.cz v kontextu války na Ukrajině promluvil o „zbytečné válce“, kterou Západ viděl přicházet, ale nedokázal jí zabránit – stejně, jako během 30. let minulého století. Varoval, že bez odvahy, strategie a jednoty hrozí opakování chyb, jež v minulosti vedly k největším tragédiím moderních dějin.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Volker Türk

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.

před 12 hodinami

před 12 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán premiéra Benjamina Netanjahua na převzetí kontroly nad městem Gaza, a to i přes mezinárodní obavy z humanitární krize v Pásmu Gazy a značný nesouhlas izraelské veřejnosti. Úřad premiéra potvrdil, že Izraelské obranné síly se připraví na operaci, přičemž ale zajistí humanitární pomoc civilistům mimo bojové zóny. Rozhodnutí přichází v době, kdy se v Izraeli konaly masové protesty. Ty vyjádřily obavy, že rozšíření vojenských akcí ohrozí rukojmí.

před 14 hodinami

včera

včera

Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život

Polská rodina, která si v uplynulých dnech vyrazila na dovolenou do Karlových Varů, se domů nevrátí kompletní. Osmačtyřicetiletá žena zemřela po pádu ze schodů u jednoho z místních hotelů. Případ vyšetřuje policie. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy