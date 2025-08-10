Bestseller plný skandálů. Princ Andrew už nemá šanci na návrat, míní Britové

Návrat kontroverzního prince do řad britské královské rodiny bude po vydání nové knihy definitivně vyloučen, píší tamní média. Tentokrát není řeč o Harrym, který o návrat ani nestojí. Nová biografie má opět zavařit princi Andrewovi, mladšímu bratrovi současného krále Karla III.
Nová kniha Entitled: The Rise and Fall of the House of York od Andrewa Lownieho je plná skandálů kolem peněz a sexu téměř na každé stránce. Prince vykresluje jako "arogantního a sebestředného" muže, jenž neustále odmítá jakékoliv spojování se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, píše BBC.
Princ Andrew je v pořadí třetím dítětem královny Alžběty II. a tedy bratrem současného krále Karla III. Skandál kolem již zmíněného Epsteina vedl k jeho odchodu z řad pracujících členů královské rodiny, nadále je ale osmým člověk v linii následnictví trůnu.
Lownieho knihy mají historii, kdy se autorovi daří měnit pohled na slavné osobností, například na nechvalně proslulého krále Eduarda VIII., který se vzdal trůnu kvůli sňatku s Američankou Wallis Simpsonovou. Nová biografie má přes 450 stránek a jejímu vydání předcházely čtyři roky práce, včetně nejrůznějších rozhovorů.
Britové se sice mohou domnívat, že o kontroverzním princi již slyšeli všechno, ale některé detaily z knihy jsou opravdu pozoruhodné. Například vychází najevo, že na Andrewově rozlučce se svobodou byl Elton John. Večeře v domě Epsteina, kde byl i královnin syn, se zase zúčastnil filmař Woody Allen.
Knize se už teď prodejně velmi daří, což pro prince není dobré. "Vrací ho do centra skandálu kolem Jeffreyho Epsteina ve chvíli, kdy Donald Trump čelí vážným otázkám ohledně vlastního přátelství se zesnulým pedofilem," uvedl královský komentátor Richard Palmer pro BBC.
"Je to skandál, kterému královská rodina zkrátka neunikne, i když se pokusila od Andrewa distancovat," dodal Palmer.
