Bývalý princ Andrew nadále ztrácí půdu pod nohama v souvislosti s kauzou kolem vazeb na finančníka Jeffreyho Epsteina. Mladší bratr krále Karla III. přišel o další dva tituly, informovala stanice Sky News.
Andrew Mountbatten Windsor už od pondělí oficiálně není rytířem Podvazkového řádu, jímž byl od roku 2006, a také rytířem Královského řádu Viktoriina, kterým se stal v roce 2011. Sám mladší bratr panovníka souhlasil s tím, že přestane zmíněné tituly užívat.
Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru, rozhodl král Karel III. před několika týdny. "Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které zveřejnil Buckinghamský palác.
Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování.
"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání.
Sám princ Andrew se v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. Dotyčná uvedla, že jako teenagerka měla s princem nejméně třikrát pohlavní styk.
Související
Revolta proti Andrewovi pokračuje. Severní Irové učinili zásadní rozhodnutí
Britské maloměsto řeší název ulice. Kvůli zneuznanému členovi královské rodiny
princ Andrew (syn královny Alžběty) , královská rodina (gbr) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Bývalý princ Andrew je bez dvou dalších poct. Ztrácí status rytíře
před 1 hodinou
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
před 1 hodinou
Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou
před 2 hodinami
Finanční spory vedly k vraždě. Policie objasnila násilný čin v Přerově
před 3 hodinami
Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat
před 4 hodinami
V Uherském Brodě evakuovali školu. V budově se nacházela nebezpečná látka
před 4 hodinami
"Je vidět stále jasněji, kdo se fláká." Tlak na spojence NATO, aby přispěli na zbraně pro Ukrajinu, roste
před 5 hodinami
Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by funkci premiéra nezvládl, říká právník
před 5 hodinami
Je rozhodnuto. Evropa Rusku utáhne kohoutky, dovoz zemního plynu utne do konce roku 2027
před 6 hodinami
Překvapivé prohlášení vlády: Pokud bude před Vánoci u moci, pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu
před 7 hodinami
Muži dochází. Armádní drony na Ukrajině už pilotují i civilistky
před 8 hodinami
Trump ruší všechny dokumenty a milosti podepsané automatickým perem. Právně to není možné, reagují experti
před 10 hodinami
Napětí v NATO sílí. Státy chtějí o Ukrajině rozhodnout, ne se podvolit USA
před 11 hodinami
Malajsie po 11 letech obnovuje pátrání po letu MH370
před 12 hodinami
"Měli by se vrátit, odkud přišli." Trump prohlásil, že nechce v USA Somálce
před 12 hodinami
Jednání o míru na Ukrajině se zasekla. Rozhovory v Moskvě výsledek nepřinesly
před 14 hodinami
Výhled počasí až skoro do konce prosince. Sněžit může od středních poloh
včera
Vražda v Mírově objasněna. Obviněným je recidivista, podobný čin už jednou spáchal
včera
Ideologie, nebo velmocenská identita? Nad zdroji zahraniční politiky Moskvy
včera
Zemřel uznávaný scénograf Jan Dušek. Za svou práci dostal Thalii
Českou divadelní obec zasáhla smutná zpráva. V pondělí ve věku 83 let zemřel Jan Dušek. Informovala o tom Divadelní fakulta Akademie múzických umění. Podle vysoké školy byl Dušek jedním z nejvýraznějších českých scénografů.
Zdroj: Jan Hrabě