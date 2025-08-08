Proč chce Netanjahu pouze město a ne celé Pásmo Gazy aneb co víme a nevíme o plánu na obsazení?

Schválení plánu na vojenské převzetí města Gaza izraelským bezpečnostním kabinetem představuje další významnou eskalaci války. Rozhodnutí přichází v době, kdy Izrael sužují masové protesty.
Ty vyjadřují obavy, že rozšíření vojenských operací ohrozí rukojmí, a zároveň je Izrael pod mezinárodním tlakem, aby konflikt ukončil a do oblasti vpustil více jídla, protože se v Pásmu šíří hladomor. Úřad premiéra potvrdil, že kabinet schválil plán na porážku Hamásu a armáda se připraví na obsazení Gazy.
Zároveň však kabinet slibuje, že zajistí humanitární pomoc pro civilní obyvatele mimo bojové zóny. Kabinet hlasoval pro pět principů pro ukončení války, mezi které patří izraelská bezpečnostní kontrola Gazy a zřízení civilní správy, která nebude spojená s Hamásem ani s Palestinskou samosprávou.
Z prohlášení úřadu premiéra vyplynulo, že většina ministrů zamítla alternativní plán, protože se domnívali, že by nevedl k porážce Hamásu a k návratu rukojmích. O jaký konkrétní plán se jednalo a kdo ho předložil, nebylo upřesněno.
Premiér Benjamin Netanjahu se sice veřejně vyslovil pro plnou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, ale schválený plán se zaměřuje pouze na město Gaza. Není tedy jasné, proč se rozhodlo právě pro takovou variantu.
Před hlasováním Netanjahu v rozhovoru pro Fox News prohlásil, že cílem Izraele je odstranit Hamás a předat vládu civilní správě, která neprosazuje zničení Izraele. Netanjahu ale zároveň řekl, že nechce Gaze vládnout a hodlá ji předat arabským silám, které budou spravovat území tak, aby nepředstavovalo hrozbu a zajistilo obyvatelům dobrý život.
Podle nejmenovaného izraelského úředníka by plán mohl trvat až pět měsíců. Zhruba milion Palestinců by musel být znovu přesunut do evakuačních zón na jihu Pásma. Armáda by pro ně zřídila ubytovací tábory.
Analytik televize CNN a reportér Barak Ravid uvedl, že cílem armády je evakuovat všechny civilisty z města Gaza do centrálních táborů. Na to by mělo navazovat obléhání a pozemní útok. Není však zřejmé, zda budou obsazeny i oblasti mimo město.
Mahmoud al-Qurashli, vysídlený Palestinec, pro agenturu Reuters řekl, že celá Gaza se natěsnala do západní části města. Dále dodal, že v tuto chvíli už není rozdíl, zda Izrael město obsadí, nebo ne.
Související
Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila
Izraelský plán se rýsuje: Evakuace obyvatel Gazy před druhým výročím útoku Hamásu
Pásmo Gazy , Benjamin Netanjahu , Izrael
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
před 41 minutami
Proč chce Netanjahu pouze město a ne celé Pásmo Gazy aneb co víme a nevíme o plánu na obsazení?
před 1 hodinou
Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila
před 2 hodinami
Izraelský plán se rýsuje: Evakuace obyvatel Gazy před druhým výročím útoku Hamásu
před 2 hodinami
Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou
před 4 hodinami
Víkendové počasí bude nejteplejší na východě. Nejsou vyloučeny bouřky
včera
Hvězda seriálu Živí mrtví Kelley Macková podlehla rakovině
včera
Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život
včera
Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3
Aktualizováno včera
Nebyl to jen Parkinson. Lékaři odhalili příčinu smrti Ozzyho Osbournea
včera
Policisté podnikli složitý zásah v Ústí nad Labem. Po obchodech chodil muž se zbraní
včera
Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu
včera
Zemřel Miroslav Merhaut, zakladatel úspěšné sítě pekáren
včera
Srpen ve znamení povodní. Česko zasáhly v letech 2002 a 2010
včera
Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi
včera
Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu
včera
Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server
včera
Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy
včera
Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný
včera
EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu
Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.
Zdroj: Libor Novák