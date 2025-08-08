Proč chce Netanjahu pouze město a ne celé Pásmo Gazy aneb co víme a nevíme o plánu na obsazení?

Libor Novák

8. srpna 2025 10:47

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Schválení plánu na vojenské převzetí města Gaza izraelským bezpečnostním kabinetem představuje další významnou eskalaci války. Rozhodnutí přichází v době, kdy Izrael sužují masové protesty. 

Ty vyjadřují obavy, že rozšíření vojenských operací ohrozí rukojmí, a zároveň je Izrael pod mezinárodním tlakem, aby konflikt ukončil a do oblasti vpustil více jídla, protože se v Pásmu šíří hladomor. Úřad premiéra potvrdil, že kabinet schválil plán na porážku Hamásu a armáda se připraví na obsazení Gazy.

Zároveň však kabinet slibuje, že zajistí humanitární pomoc pro civilní obyvatele mimo bojové zóny. Kabinet hlasoval pro pět principů pro ukončení války, mezi které patří izraelská bezpečnostní kontrola Gazy a zřízení civilní správy, která nebude spojená s Hamásem ani s Palestinskou samosprávou.

Z prohlášení úřadu premiéra vyplynulo, že většina ministrů zamítla alternativní plán, protože se domnívali, že by nevedl k porážce Hamásu a k návratu rukojmích. O jaký konkrétní plán se jednalo a kdo ho předložil, nebylo upřesněno.

Premiér Benjamin Netanjahu se sice veřejně vyslovil pro plnou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, ale schválený plán se zaměřuje pouze na město Gaza. Není tedy jasné, proč se rozhodlo právě pro takovou variantu.

Před hlasováním Netanjahu v rozhovoru pro Fox News prohlásil, že cílem Izraele je odstranit Hamás a předat vládu civilní správě, která neprosazuje zničení Izraele. Netanjahu ale zároveň řekl, že nechce Gaze vládnout a hodlá ji předat arabským silám, které budou spravovat území tak, aby nepředstavovalo hrozbu a zajistilo obyvatelům dobrý život.

Podle nejmenovaného izraelského úředníka by plán mohl trvat až pět měsíců. Zhruba milion Palestinců by musel být znovu přesunut do evakuačních zón na jihu Pásma. Armáda by pro ně zřídila ubytovací tábory.

Analytik televize CNN a reportér Barak Ravid uvedl, že cílem armády je evakuovat všechny civilisty z města Gaza do centrálních táborů. Na to by mělo navazovat obléhání a pozemní útok. Není však zřejmé, zda budou obsazeny i oblasti mimo město.

Mahmoud al-Qurashli, vysídlený Palestinec, pro agenturu Reuters řekl, že celá Gaza se natěsnala do západní části města. Dále dodal, že v tuto chvíli už není rozdíl, zda Izrael město obsadí, nebo ne.

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila

