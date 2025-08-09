Vážná nehoda se v pátek ráno stala na Zlínsku. Srážka dvou vozidel si vyžádala celkem osm zraněných a uzavření silnice, na které k havárii došlo. Příčina a okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování.
O nehodě v Kaňovicích, kterou označili za vážnou, informovali policisté v osm hodin ráno na sociální síti X, kde zmínili, že na místě zasahuje záchranářský vrtulník. Silnice musela být uzavřena. V průběhu dopoledne se ji podařilo zprůjezdnit pro autobusovou dopravu, ale osobní vozy musely nadále jezdit po objízdné trase.
Podle krajských hasičů došlo ke střetu osobního vozidla a dodávky krátce před sedmou hodinou. Záchranné složky na nehodu upozornil automatický tísňový systém eCall z havarovaného osobního auta.
Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že se zranilo více osob. Konkrétně šlo o řidiče osobního auta a sedm z osmi členů posádky dodávky. Vrtulník přepravil jednoho ze zraněných, ostatní pacienty odvezly do nemocnice sanitky.
Příčina a okolnosti nehody jsou předmětem policejního vyšetřování.
Související
Tragédie na Chrudimsku. Srazila se čtyři auta, jeden ze řidičů nepřežil
Nevídaná nehoda na Bruntálsku má vážné následky. Na auto spadl obráběcí stroj
Dopravní nehody , Policie ČR , Zlínský kraj
Aktuálně se děje
včera
Vážná nehoda na Zlínsku si vyžádala osm zraněných. Zasahoval vrtulník
Aktualizováno včera
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
včera
Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně
včera
Houbařská předpověď. Počasí v Česku jim přestane svědčit
včera
Zemřel bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek
včera
Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno
včera
Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice
včera
Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc
včera
Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči
včera
To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem
včera
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
včera
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
včera
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
včera
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
včera
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
včera
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
včera
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
8. srpna 2025 21:10
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
8. srpna 2025 19:42
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
8. srpna 2025 18:13
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Británie se před několika dny rozhodla následovat příkladu Francie a oznámila, že by mohla v září uznat stát Palestina, pokud Izrael splní několik zásadních podmínek. Ty zahrnují uzavření udržitelného míru, povolení humanitární pomoci, schválení příměří a zastavení anexe Západního břehu Jordánu. Vláda Spojeného království zároveň vyzvala Hamás, aby propustil zbývající rukojmí, odzbrojil se a přestal se podílet na vládě v Gaze.
Zdroj: Libor Novák