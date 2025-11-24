Na D48 padaly po nehodě kusy stěny na auta. Dálnice je uzavřena

Jan Hrabě

24. listopadu 2025 13:57

Nehoda kamionu způsobila vážné komplikace na dálnici D48. (24.11.2025)
Nehoda kamionu způsobila vážné komplikace na dálnici D48. (24.11.2025) Foto: Policie ČR

Nejen kvůli počasí nastávají v pondělí potíže v silniční dopravě. Nehoda kamionu způsobila vážné komplikace na dálnici D48 na Frýdecko-Místecku. Nákladní vozidlo totiž narazilo do protihlukové stěny, která začala padat na projíždějící auta. 

Policie o nehodě na sjezdu ze silnice I/68 informovala po 11. hodině na sociální síti X. "Došlo k poškození protihlukové stěny, jejíž části padají na dálnici D48. Z tohoto důvodu je tato v obou směrech uzavřena," uvedli strážci zákona a vyzvali řidiče, aby dbali pokynů. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

"Řidič tahače s návěsem zřejmě nezvládl řízení a v levotočivé zatáčce dostal smyk, narazil do svodidel a následně do protihlukové stěny. Padající kusy stěny poškodily tři projíždějící vozidla. Při nehodě došlo ke zranění řidiče tahače, který byl předán zdravotníkům," sdělili policisté k havárii. 

Dálnice je v místě nehody i nadále uzavřena, řidiči musí využívat objízdné trasy. Ve směru na Český Těšín je doprava odkláněna v Třanovicích na Třinec. V opačném směru na Frýdek-Místek se provoz vede s opatrností přes nájezdovou lávku. Policie se domnívá, že omezení na dálnici potrvá až do večera. 

Počasí zavinilo potíže v dopravě. Až 10 centimetrů sněhu, stále platí výstraha

