Nejen kvůli počasí nastávají v pondělí potíže v silniční dopravě. Nehoda kamionu způsobila vážné komplikace na dálnici D48 na Frýdecko-Místecku. Nákladní vozidlo totiž narazilo do protihlukové stěny, která začala padat na projíždějící auta.
Policie o nehodě na sjezdu ze silnice I/68 informovala po 11. hodině na sociální síti X. "Došlo k poškození protihlukové stěny, jejíž části padají na dálnici D48. Z tohoto důvodu je tato v obou směrech uzavřena," uvedli strážci zákona a vyzvali řidiče, aby dbali pokynů. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
"Řidič tahače s návěsem zřejmě nezvládl řízení a v levotočivé zatáčce dostal smyk, narazil do svodidel a následně do protihlukové stěny. Padající kusy stěny poškodily tři projíždějící vozidla. Při nehodě došlo ke zranění řidiče tahače, který byl předán zdravotníkům," sdělili policisté k havárii.
Dálnice je v místě nehody i nadále uzavřena, řidiči musí využívat objízdné trasy. Ve směru na Český Těšín je doprava odkláněna v Třanovicích na Třinec. V opačném směru na Frýdek-Místek se provoz vede s opatrností přes nájezdovou lávku. Policie se domnívá, že omezení na dálnici potrvá až do večera.
Související
Tragédie na Hané. Vlak se střetl s osobním autem, žena nepřežila
Smrtelná nehoda na Vyškovsku. Čelní srážku nepřežila jedna z řidiček
Dopravní nehody , Dálnice , Policie ČR
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině
Aktualizováno před 1 hodinou
OBRAZEM: Nawrocki je v Česku poprvé jako polský prezident. Pavel ho přijal na Hradě
před 1 hodinou
Na D48 padaly po nehodě kusy stěny na auta. Dálnice je uzavřena
před 1 hodinou
Sešel se realitní magnát a prominentní ekonom. Tak nezačíná vtip, ale jednání o Ukrajině
před 2 hodinami
Počasí bude nadále přát tvorbě ledovky. Meteorologové vydali nové varování
před 3 hodinami
Policie odhalila organizovanou skupinu obchodníků s drogami
před 4 hodinami
Zelenskyj poděkoval Trumpovi a zmínil, o co teď Ukrajině jde
před 5 hodinami
Stačilo, řekl si Sterzik. V čele hnutí skončí, bude pokračovat jako bloger
před 6 hodinami
Američané a Ukrajinci hlásí pokrok. Po Trumpových slovech o nevděčnosti Kyjeva
před 7 hodinami
Počasí zavinilo potíže v dopravě. Až 10 centimetrů sněhu, stále platí výstraha
před 8 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Mráz může vydržet i přes den
včera
Horskou službu zasáhla tragédie. Záchranář prohrál boj se zdravotními potížemi
včera
Princ William chce znát pravdu o rozhovoru, který přispěl k rozvodu jeho rodičů
včera
Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku
včera
Důchodci dostanou poslední penzi v současné výši. Lednové úpravy jsou již dané
včera
Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“
včera
Zelenskyj: Mírový plán obsahuje některé klíčové prvky pro naše národní zájmy
včera
Trump se opřel do Ukrajinců. Nejsou nám vůbec vděční, postěžoval si
včera
Omluva za velký internetový výpadek. Experti poukazují na slabinu
včera
Rusko se stalo tím, proti čemu bojovalo. Každý další útok na Ukrajině je důkazem
Ruská agrese proti Ukrajině už čtvrtým rokem odhaluje svou skutečnou povahu: nejde o žádnou „operaci“, ale o útočnou válku vedenou s vědomou brutalitou a cynismem. Kreml likviduje města, terorizuje civilisty a používá metody, které odporují elementární lidskosti. Každý další útok, každá rozbořená čtvrť a každé dítě vytažené z trosek jen potvrzují, že ruská moc se dobrovolně stala tím, proti čemu sami Rusové bojovali.
Zdroj: Jakub Jurek