Tragédie na Hané. Vlak se střetl s osobním autem, žena nepřežila

Tragická nehoda se v sobotu stala v Senici v Olomouckém kraji. Vlak se tam střetl s osobním autem, jehož řidička havárii nepřežila. Příčinou tragédie se zabývají policisté.
O tragické nehodě informovala Správa železnic v sobotu dopoledne. "V Senici na Hané došlo ke střetu vlaku s osobním autem," uvedla na sociální síti X s tím, že provoz je v místě události zastaven kvůli zásahu drážních hasičů a záchranářů.
Podle krajských hasičů došlo ke srážce vlaku s osobním vozidlem. "Jednotky po příjezdu provedly vyproštění osoby z vozidla za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení a následně předaly zraněnou osobu letecké záchranné službě," napsali hasiči.
Požárníci později informovali, že zraněná řidička i přes veškerou snahu zasahujících záchranářů zemřela. Provoz na železniční trati byl obnoven krátce před 13. hodinou.
