Tragédie na Hané. Vlak se střetl s osobním autem, žena nepřežila

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. listopadu 2025 8:30

V Senici na Hané došlo k tragické nehodě. (22.11.2025)
V Senici na Hané došlo k tragické nehodě. (22.11.2025) Foto: Správa železnic

Tragická nehoda se v sobotu stala v Senici v Olomouckém kraji. Vlak se tam střetl s osobním autem, jehož řidička havárii nepřežila. Příčinou tragédie se zabývají policisté. 

O tragické nehodě informovala Správa železnic v sobotu dopoledne. "V Senici na Hané došlo ke střetu vlaku s osobním autem," uvedla na sociální síti X s tím, že provoz je v místě události zastaven kvůli zásahu drážních hasičů a záchranářů. 

Podle krajských hasičů došlo ke srážce vlaku s osobním vozidlem. "Jednotky po příjezdu provedly vyproštění osoby z vozidla za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení a následně předaly zraněnou osobu letecké záchranné službě," napsali hasiči. 

Požárníci později informovali, že zraněná řidička i přes veškerou snahu zasahujících záchranářů zemřela. Provoz na železniční trati byl obnoven krátce před 13. hodinou. 

Dopravní nehody Olomoucký kraj Vlaky

