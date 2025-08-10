Počasí bude příští týden lákat k vodě. Meteorologové čekají vlnu veder

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. srpna 2025 16:53

Vodní osvěžení
Vodní osvěžení Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nedělní 18. hodinou vyvrcholí aktuální výstraha před vysokými teplotami, která se týká zejména jižní Moravy. Meteorologové již ale avizují, že příští týden může být v Česku ještě tepleji. Maxima zřejmě vystoupají nad 35 stupňů. 

"Od středy 13. 8. očekáváme na území ČR vlnu veder s vysokými nebo i velmi vysokými teplotami. Poroste také riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové ve výstražném systému. Připomněli však, že jde o předběžné varování, a doporučili lidem sledovat situaci v následujících dnech.

Přes střední Evropu se bude v příštím týdnu k severovýchodu přesouvat tlaková výše, po jejíž zadní straně bude do Česka od jihu proudit velmi teplý vzduch. To se samozřejmě projeví na teplotách.

Denní maxima budou v dalších dnech pozvolna stoupat. Třicítku podle předpovědi nepřekonají pouze v pondělí, již v úterý se tak stane. Nejtepleji bude v nížinách v druhé polovině pracovního týdne. Ve čtvrtek vyšplhají teploty na 36 stupňů, v pátek mohou být ještě o stupeň vyšší. 

Předpověď na pondělí:

Většinou jasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, v údolích až 6 °C, na jihovýchodě kolem 13 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C, na severu a východě území 22 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 18 °C, na Šumavě až 21 °C. Slabý proměnlivý, přes den východní až severovýchodní vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na úterý:

Většinou jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, v údolích až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C. Slabý proměnlivý, přes den vítr z východních směrů 1 až 4 m/s.

Předpověď na středu:

Většinou jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, v údolích až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy jihovýchodní vítr do 4 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C, v údolích až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 °C, v nížinách až 36 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na pátek:

Jasno až polojasno, v Čechách při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 °C, v nížinách až 37 °C. Slabý proměnlivý, během dne vítr z jižních směrů do 4 m/s.

včera

Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami

Související

Letní počasí

Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami

Do Česka se vrátilo horké letní počasí. Již v pátek platila výstraha před vysokými teplotami a víkendové dny v tomto směru nebudou výjimkou. Nové znění výstrahy zmenšuje její územní platnost pro sobotu a přidává varování pro nedělní den. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Více souvisejících

Počasí Léto ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 17 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ukrajinci brání svou zem před ruskými invazními vojsky.

Natalie, Vadim či Ilja. Rusové nabízejí ukrajinské děti k adopci, vytvořili katalog

Separatistická správa samozvané Luhanské lidové republiky spustila na svém webu katalog, v němž nabízí k „adopci“ ukrajinské děti z okupovaných území. Databáze umožňuje filtrovat podle vzhledu a zveřejňuje detailní popisy osobnosti, vývoje i fotografie, což vedoucí Institutu pro výzkum evropské bezpečnosti Hlib Fishchenko pro EuroZprávy.cz označil za moderní formu obchodování s lidmi a válečný zločin s prvky genocidy.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny

Sněmovní volby, které proběhnou na začátku října, by podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News vyhrálo opoziční hnutí ANO. Křesel by přitom obsadilo podobně jako před čtyřmi lety. Do dolní parlamentní komory by se dostalo šest kandidujících subjektů, Motoristé by jen těsně neuspěli. 

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump (21. února 2025).

Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA

Bílý dům stále zvažuje na páteční setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce pozve i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten už dříve naznačil, že Ukrajina nepřijme jakákoliv rozhodnutí, která budou učiněna bez jejího vědomí. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

včera

Aktualizováno včera

včera

Ulefoss

Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně

Poklidné norské městečko Ulefoss se nachází přímo nad ložiskem vzácných zemin. Tyto těžko dostupné kovy jsou klíčovými součástmi mnoha moderních technologií a zařízení – od stíhaček po elektromobily, od plochých televizorů po digitální fotoaparáty. Jsou natolik důležité, že zajištění jejich bezpečného zásobování se stalo součástí právních předpisů Evropské unie. Vzhledem k tomu, že EU v současnosti nemá žádné vlastní zdroje, představuje Ulefoss naději.

včera

včera

Michal Stiborek

Zemřel bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek

České zdravotnictví opustila výrazná osobnost. Ve věku 57 let zemřel Michal Stiborek, někdejší ředitel pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Stiborek podlehl blíže nespecifikované nemoci. 

včera

Vladimir Putin

Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno

Ještě sice neproběhlo ani první setkání mezi lídry obou mocností, ale Kreml již plánuje druhé jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. O jedné věci má přesto jasno už dnes. Další schůzka by se měla konat v Rusku. 

včera

včera

Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc

Evropa posiluje protivzdušnou obranu. Slovinsko, Švédsko a Dánsko v srpnu rozšířily své arzenály o systémy IRIS-T SLM v rámci iniciativy European Sky Shield, do níž je zapojeno už 24 států. Nové technologie však samy o sobě nestačí. Bez sladění výcviku, logistiky a pozemních kapacit zůstane evropská obrana nekompletní a v případě krize by mohla selhat právě tam, kde na koordinaci a síle záleží úplně nejvíc.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy