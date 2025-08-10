Počasí bude příští týden lákat k vodě. Meteorologové čekají vlnu veder

Nedělní 18. hodinou vyvrcholí aktuální výstraha před vysokými teplotami, která se týká zejména jižní Moravy. Meteorologové již ale avizují, že příští týden může být v Česku ještě tepleji. Maxima zřejmě vystoupají nad 35 stupňů.
"Od středy 13. 8. očekáváme na území ČR vlnu veder s vysokými nebo i velmi vysokými teplotami. Poroste také riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové ve výstražném systému. Připomněli však, že jde o předběžné varování, a doporučili lidem sledovat situaci v následujících dnech.
Přes střední Evropu se bude v příštím týdnu k severovýchodu přesouvat tlaková výše, po jejíž zadní straně bude do Česka od jihu proudit velmi teplý vzduch. To se samozřejmě projeví na teplotách.
Denní maxima budou v dalších dnech pozvolna stoupat. Třicítku podle předpovědi nepřekonají pouze v pondělí, již v úterý se tak stane. Nejtepleji bude v nížinách v druhé polovině pracovního týdne. Ve čtvrtek vyšplhají teploty na 36 stupňů, v pátek mohou být ještě o stupeň vyšší.
Předpověď na pondělí:
Většinou jasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, v údolích až 6 °C, na jihovýchodě kolem 13 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C, na severu a východě území 22 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 18 °C, na Šumavě až 21 °C. Slabý proměnlivý, přes den východní až severovýchodní vítr 1 až 4 m/s.
Předpověď na úterý:
Většinou jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, v údolích až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C. Slabý proměnlivý, přes den vítr z východních směrů 1 až 4 m/s.
Předpověď na středu:
Většinou jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, v údolích až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy jihovýchodní vítr do 4 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C, v údolích až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 °C, v nížinách až 36 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na pátek:
Jasno až polojasno, v Čechách při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 °C, v nížinách až 37 °C. Slabý proměnlivý, během dne vítr z jižních směrů do 4 m/s.
Zdroj: Jakub Jurek