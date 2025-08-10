Arakain smutní. Zemřel někdejší kytarista kapely Miloň Šterner

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. srpna 2025 15:21

Miloň Šterner
Miloň Šterner Foto: Facebook Arakain

Českou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 62 let zemřel kytarista Miloň Šterner, jehož asi nejvíce proslavilo krátké působení ve skupině Arakain. Pro tu dokonce napsal jednu ze známých písní. 

O Šternerově úmrtí informovala slavná metalová kapela Arakain, která připomněla, že v ní kytarista působil v jejích raných dobách v letech 1984-85. 

"V Arakainu zanechal i autorský otisk v podobě originální skladby Slečna Heavy, která pak byla dlouhou dobu platnou položkou v playlistu své doby. Hrál v sestavě Brichta - Urban - Nedvěd - Ježek - Šterner. Nahradil Rudolfa Rožďalovského, aby pak uvolnil svůj post Markovi Podskalskému," uvedli členové kapely na facebooku.

Šterner po konci v Arakainu vystřídal několik hudebních těles, na dlouhé roky například zakotvil v plzeňské kapele Paradox, kde se potkal se stejnojmenným synem, také kytaristou. 

"Jeho předčasný odchod je nám velmi líto a touto cestou chceme vyjádřit upřímnou soustrast především jeho rodině, ale i kolegům spoluhráčům. Nechť jeho duše spočívá v pokoji," dodali hudebníci z Arakainu. 

Aktualizováno 22. července 2025 20:38

Zemřel legendární Ozzy Osbourne

Miloň Šterner úmrtí Arakain

Aktuálně se děje

před 8 minutami

před 54 minutami

Ukrajinci brání svou zem před ruskými invazními vojsky.

Natalie, Vadim či Ilja. Rusové nabízejí ukrajinské děti k adopci, vytvořili katalog

Separatistická správa samozvané Luhanské lidové republiky spustila na svém webu katalog, v němž nabízí k „adopci“ ukrajinské děti z okupovaných území. Databáze umožňuje filtrovat podle vzhledu a zveřejňuje detailní popisy osobnosti, vývoje i fotografie, což vedoucí Institutu pro výzkum evropské bezpečnosti Hlib Fishchenko pro EuroZprávy.cz označil za moderní formu obchodování s lidmi a válečný zločin s prvky genocidy.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny

Sněmovní volby, které proběhnou na začátku října, by podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News vyhrálo opoziční hnutí ANO. Křesel by přitom obsadilo podobně jako před čtyřmi lety. Do dolní parlamentní komory by se dostalo šest kandidujících subjektů, Motoristé by jen těsně neuspěli. 

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump (21. února 2025).

Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA

Bílý dům stále zvažuje na páteční setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce pozve i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten už dříve naznačil, že Ukrajina nepřijme jakákoliv rozhodnutí, která budou učiněna bez jejího vědomí. 

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Aktualizováno včera

včera

Ulefoss

Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně

Poklidné norské městečko Ulefoss se nachází přímo nad ložiskem vzácných zemin. Tyto těžko dostupné kovy jsou klíčovými součástmi mnoha moderních technologií a zařízení – od stíhaček po elektromobily, od plochých televizorů po digitální fotoaparáty. Jsou natolik důležité, že zajištění jejich bezpečného zásobování se stalo součástí právních předpisů Evropské unie. Vzhledem k tomu, že EU v současnosti nemá žádné vlastní zdroje, představuje Ulefoss naději.

včera

včera

Michal Stiborek

Zemřel bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek

České zdravotnictví opustila výrazná osobnost. Ve věku 57 let zemřel Michal Stiborek, někdejší ředitel pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Stiborek podlehl blíže nespecifikované nemoci. 

včera

Vladimir Putin

Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno

Ještě sice neproběhlo ani první setkání mezi lídry obou mocností, ale Kreml již plánuje druhé jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. O jedné věci má přesto jasno už dnes. Další schůzka by se měla konat v Rusku. 

včera

včera

Současné řešení pro PVO krátkého a středního dosahu IRIS-T SL

Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc

Evropa posiluje protivzdušnou obranu. Slovinsko, Švédsko a Dánsko v srpnu rozšířily své arzenály o systémy IRIS-T SLM v rámci iniciativy European Sky Shield, do níž je zapojeno už 24 států. Nové technologie však samy o sobě nestačí. Bez sladění výcviku, logistiky a pozemních kapacit zůstane evropská obrana nekompletní a v případě krize by mohla selhat právě tam, kde na koordinaci a síle záleží úplně nejvíc.

včera

včera

To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem

Nevídaný případ vyšetřují od pátečního rána pražští policisté. Lupič, který si odnesl trezor z nákupního centra, jim totiž dopadení nemohl více ulehčit. Lup si užil jen krátkou chvíli. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy