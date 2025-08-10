Arakain smutní. Zemřel někdejší kytarista kapely Miloň Šterner

Českou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 62 let zemřel kytarista Miloň Šterner, jehož asi nejvíce proslavilo krátké působení ve skupině Arakain. Pro tu dokonce napsal jednu ze známých písní.
O Šternerově úmrtí informovala slavná metalová kapela Arakain, která připomněla, že v ní kytarista působil v jejích raných dobách v letech 1984-85.
"V Arakainu zanechal i autorský otisk v podobě originální skladby Slečna Heavy, která pak byla dlouhou dobu platnou položkou v playlistu své doby. Hrál v sestavě Brichta - Urban - Nedvěd - Ježek - Šterner. Nahradil Rudolfa Rožďalovského, aby pak uvolnil svůj post Markovi Podskalskému," uvedli členové kapely na facebooku.
Šterner po konci v Arakainu vystřídal několik hudebních těles, na dlouhé roky například zakotvil v plzeňské kapele Paradox, kde se potkal se stejnojmenným synem, také kytaristou.
"Jeho předčasný odchod je nám velmi líto a touto cestou chceme vyjádřit upřímnou soustrast především jeho rodině, ale i kolegům spoluhráčům. Nechť jeho duše spočívá v pokoji," dodali hudebníci z Arakainu.
