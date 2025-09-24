"Agrese, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně." V OSN přišel na přetřes Pákistán a Izrael

Masúd Pezeškján
Masúd Pezeškján

Pravý mír je v našich rukou, zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k Valnému shromáždění Organizace spojených národů. Upozornil, že bez výraznější podpory spojenců by Putin mohl konflikt ještě rozšířit a prohloubit, a prohlásil, že Ukrajina je pro Rusko pouze prvním krokem. Zelenskyj kritizoval mezinárodní instituce za jejich neschopnost Ruskou federaci zastavit. Podle něj je aktuální zastavení Putina ekonomicky výhodnější než pozdější obrana jednotlivých zemí.

Zelenskyj se dále zaměřil na AI a zbraně, jako jsou drony. Nazval současnou situaci nejničivější zbrojní závody v dějinách a vyzval k přijetí globálních pravidel pro umělou inteligenci. Setkání s Donaldem Trumpem označil za dobré, ale dodal, že navzdory hodnotné americké podpoře je mír nakonec závislý na úsilí každého z nás.

Íránský prezident Masúd Pezeškján využil své vystoupení k tomu, aby se stal zatím nejvýraznější tváří země v mezinárodním měřítku. Cílem bylo nalézt řešení současného ekonomického tlaku a hrozby další vojenské akce.

V projevu spojil následky nedávného konfliktu v Íránu, ve kterém zahynuli íránští vojáci i civilisté, s válkou v Gaze, s cílem poukázat, že „šikana a agrese“ se netýkají pouze tohoto regionu. Pezeškján vyjádřil naději, že rostoucí mezinárodní nespokojenost s izraelským jednáním v Gaze ukáže, že agresivní chování není omezeno pouze na toto území.

Podle analytiků ale bude Írán potřebovat nový přístup v zahraniční politice, protože opakování dřívějších postojů na mezinárodní scéně pravděpodobně současnou situaci nezmění. Pezeškján rovněž odsoudil nedávný izraelský útok na katarské hlavní město Dauhá, při kterém zemřel vysoce postavený člen Hamásu.

Uvedl, že bezpečnost nelze budovat silou, nýbrž posilováním důvěry, vzájemným respektem a multilaterální spoluprací. Dále zdůraznil, že Írán nikdy neusiloval a nebude usilovat o jaderné zbraně, čímž potvrdil nařízení nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího.

Prezident kritizoval Izrael za jeho činy, které označil za „agresi, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně“. Jeho vize směřuje k „zářivé budoucnosti“, ve které by Írán, společně se silnými sousedy, čelil „velkému projektu, který na region uvaluje genocidu“.

Ve svém projevu se Pezeškján vrátil k izraelským útokům na Írán v červnu, které vedly k dvanáctidenní válce. Označil útok za „barbarskou agresi“, která představuje „vážné selhání diplomacie“, a obvinil Izrael ze zabití dětí a vědců.

Dále položil otázku, „kdo je tím, kdo narušuje mír pro lidi na světě“. V souvislosti s Izraelem připomněl „genocidu v Gaze“, „devastaci infrastruktury v Sýrii“ a „útoky v Jemenu“, a to vše podle něj s plnou podporou nejlépe vyzbrojeného režimu na Zemi, a to pod záminkou sebeobrany.

Írán čelí obtížné situaci. Jeho nákladný jaderný program byl vážně poškozen a zemi hrozí další mezinárodní sankce. Proto je Pezeškjánův úkol napravit mezinárodní pověst země a zabránit dalším ekonomickým problémům prakticky nesplnitelný.

Trump, který nařídil americké údery na íránská jaderná zařízení, usiluje o přímá jednání s Teheránem. Írán je však vůči vyjednávání s Washingtonem nedůvěřivý, protože je stále zranitelný kvůli odstoupení USA od jaderné dohody.

Nejvyšší vůdce země ve svém projevu uvedl, že „žádná země nebude jednat pod hrozbou“. A ačkoliv se Pezeškján obrací na světové publikum, mnoho Íránců nemohlo jeho projev ani sledovat kvůli rozsáhlým výpadkům elektřiny.

"Agrese, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně." V OSN přišel na přetřes Pákistán a Izrael

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území

Prezident Donald Trump po svém setkání s Volodymyrem Zelenským na Valném shromáždění OSN dramaticky změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Na sociální síti Truth Social napsal, že Ukrajina, za podpory Evropské unie a NATO, je v pozici, aby získala zpět všechna svá území, která ztratila od ruské invaze v roce 2022. Podle jeho slov Rusko „bojovalo bezcílně tři a půl roku", což by reálné vojenské velmoci trvalo méně než týden. 

Tomio Okamura

V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech

V české předvolební kampani se místo seriózní debaty o budoucnosti země odehrává přehlídka emocí, obviňování a umělého bědování. Realita však není zdaleka tak černá. Žijeme ve svobodné společnosti s dostupným zdravotnictvím, vzděláním a relativním bezpečím, což zdaleka není samozřejmost ani v západních demokraciích. Přesto mnozí politici i občané raději živí iluzi katastrofy, než aby uznali skutečný stav věcí.

Léky, ilustrační foto

Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?

Americká vláda vydala kontroverzní doporučení týkající se prevence a léčby autismu u dětí. Nové pokyny by měly odradit těhotné ženy od užívání paracetamolu, který je považován za jeden z možných spouštěčů autismu. Prezident Donald Trump navíc navrhl, že by se na léčbu poruch řeči, se kterými se autistické děti potýkají, měl použít lék leukovorin.

Prezident Trump

USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN

Světové společenství je zaskočeno nečekaným projevem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vystoupil na Valném shromáždění OSN. Jeho 58minutový projev, který se dotýkal migrace, islámského práva šaría, neúspěchů OSN a „klimatického podvodu", naznačuje, že USA se odklánějí od principů, na kterých byla OSN založena. Reakce světových lídrů naznačují, že už nelze spoléhat na USA jako na silného a spolehlivého partnera.

Dmitrij Peskov

Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat

Kreml dnes reagoval na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Rusko za „papírového tygra". Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na toto označení odpověděl slovy, že Rusko je spíše spojováno s medvědem a „papíroví medvědi neexistují". Dodal také, že Rusko nemá jinou možnost než pokračovat ve své „speciální vojenské operaci" na Ukrajině, aby zajistilo své zájmy a dosáhlo cílů stanovených Vladimirem Putinem.

Suchoj Su-34 sloužící v ruské armádě, ilustrační fotografie

NATO drží prst na spoušti. Mohou ale státy skutečně sestřelovat ruská letadla?

Poslední opakovaná narušení vzdušného prostoru NATO Ruskem staví alianci před obtížnou otázku, zda by měla reagovat sestřelením ruských letadel. Na jedné straně NATO odsoudilo ruské akce a varovalo, že použije „všechny nezbytné vojenské a nevojenské prostředky k obraně". Na straně druhé se však jedná o obranný pakt, který se snaží zabránit eskalaci konfliktu, který podle něj ještě není v plném proudu.

CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty

Podle analýzy serveru CNN se zdá, že prezident Donald Trump neposkytl žádné uklidňující odpovědi na adresu napjaté světové situace. Podle serveru se svět ocitl na pokraji nové studené války. Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko pohrozilo, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačil možnou anexi, což vyvolává obavy z další eskalace konfliktu s Palestinou. V USA se mezitím inflace vrátila. 

