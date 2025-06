Po útocích je v Íránu téměř 80 mrtvých a 330 zraněných. Izraelci se chystají na protiúder, ve velkém skupují zásoby

Zatímco Teherán hlásí největší ztráty na civilním obyvatelstvu za poslední roky, v Izraeli panuje i přes vyhlášení „zvláštního stavu nouze“ relativní klid.

Na ulicích Jeruzaléma naopak lidé ve velkém nakupují zásoby, ale panika se podle místních nešíří. Obyvatel Jeruzaléma Gaby v rozhovoru pro BBC Radio 5 Live popsal noční chvíle po spuštění sirén kolem 2:30 místního času.

„Myslel jsem si, že jde o útok jemenských Hútíů. Moji příbuzní to ani neslyšeli – jsme na tyto situace tak zvyklí, že jsem je musel budit,“ uvedl.

Izraelský ministr obrany Jo’áv Galant i jeho předchůdce Israel Katz vyhlásili zvláštní stav pohotovosti a uvedli, že izraelská armáda je připravena reagovat na případné odvety.

Přesto však podle Gabyho Jeruzalém žije dál svým tempem: „Byl jsem venku nakupovat. Není cítit žádnou paniku. Lidé si zvykli. A to je na tom to smutné – je to prostě každodenní realita.“

Izrael nad ránem podnikl rozsáhlý letecký úder na klíčové vojenské cíle v okolí íránské metropole, údajně i s pomocí vnitřních íránských opozičních sil a sabotážních jednotek. Zásahy se podle dřívějších informací měly týkat raketových základen, protivzdušné obrany a výzkumných center spojených s jaderným programem.