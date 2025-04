Svět na prahu nové války: Jaderné mocnosti zaútočí do 36 hodin, tvrdí zpravodajci

Tato mimořádná výstraha přichází jen týden po brutálním útoku militantů, kteří v indické části Kašmíru ve městě Pahalgám zabili 26 turistů. Indická vláda obvinila Pákistán ze zapojení do útoku, což Islámábád odmítl. Nabídl zároveň mezinárodní vyšetřování, které by vyjasnilo, kdo za masakrem skutečně stojí.

Spojené státy a Čína mezitím vyzvaly obě země ke zdrženlivosti. Americký ministr zahraničí Marco Rubio plánuje podle mluvčího ministerstva jednat se svými protějšky z Indie i Pákistánu, aby zabránil dalšímu vyhrocení. Čínský ministr zahraničí Wang I varoval, že konflikt mezi těmito dvěma zeměmi by „neprospěl žádné straně“ a ohrozil by regionální stabilitu.

Napětí se přelévá i do diplomatických vztahů. Indie zrušila víza pro pákistánské občany, na což Pákistán reagoval stejným způsobem. Obě země nařídily svým diplomatům a občanům, aby se vrátili domů do 30. dubna. Indie navíc pozastavila účast v důležité dohodě o sdílení vody z řeky Indus, což Islámábád označil za možný akt války.

Na pozadí tohoto napětí probíhá vojenské předvádění síly. Pákistán oznámil sestřelení indického špionážního dronu v Kašmíru, zatímco indické námořnictvo uskutečnilo zkoušky raket s dlouhým doletem, které mají demonstrovat připravenost ozbrojených sil k útočným operacím.

Přestřelky podél linie kontroly, která rozděluje Kašmír mezi Indii a Pákistán, probíhají už šest nocí po sobě. Oba státy si oblast nárokují celou a v minulosti o ni vedly tři války. Připomínka leteckých útoků Indie na Pákistán v roce 2019 je stále čerstvá a obavy z opakování podobného scénáře jsou více než reálné.

Indický premiér Naréndra Módí je pod tlakem veřejnosti, aby tvrdě odpověděl na útok v Pahalgámu. Ve svém projevu slíbil, že „dohoní útočníky na kraj světa“. Mnozí experti se obávají, že by mohl sáhnout po vojenském řešení, které by ale mohlo rychle eskalovat do širšího konfliktu.

Současná krize zároveň odhaluje stále silnější spojenectví mezi Čínou a Pákistánem. Peking v rámci iniciativy Pás a stezka pokračuje v masivních investicích do pákistánské infrastruktury, čímž rozšiřuje svůj vliv v regionu. Vztahy mezi Indií a Čínou přitom zůstávají napjaté kvůli sporům na jejich společné hranici.

Rozpory se promítly i do oblasti životního prostředí a přístupu k přírodním zdrojům. Sporná dohoda o sdílení vody z řeky Indus, která platí od roku 1960 a byla dosud považována za příklad diplomatického úspěchu, je nyní v ohrožení. Pro Pákistán, závislý na této řece, by jakýkoli zásah do přítoku mohl mít katastrofální následky.

Situace je tak nyní na ostří nože. Mezinárodní společenství volá po deeskalaci, ale rozhodující bude, zda Indie skutečně přistoupí k vojenské akci. Jakýkoli chybný krok by mohl spustit spirálu, kterou by bylo téměř nemožné zastavit.