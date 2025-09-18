Tělo Dahlmeierové zůstane tam, kde přišla o život, potvrdil její tým

Lucie Podzimková

18. září 2025 16:16

Laura Dahlmeierová (uprostřed)
Laura Dahlmeierová (uprostřed) Foto: Depositphotos

Přání Laury Dahlmeierové, která na konci července přišla o život v Himálajích, se nakonec vyplní. Záchranný tým se sice v uplynulých dnech vydal do hor, ale dospěl k závěru, že tělo někdejší skvělé německé biatlonistky není možné vyzvednout. 

V posledních dnech se objevila informace, že záchranný tým má být na cestě k tělu Dahlmeierové. Uvedl to pákistánský horský vůdce Kaleem Shani, pracovník organizace Shipton Tours, jejíž klientkou sportovkyně byla během tragické expedice. Všechno tak nasvědčovalo tomu, že se nerespektuje její přání. 

Management totiž dříve uvedl, že Němka výslovně a písemně vyjádřila přání, aby v podobné situaci nikdo neriskoval kvůli její záchraně život. "Přála si, aby její tělo zůstalo na hoře," sdělili její spolupracovníci. 

Německému deníku Bild se nakonec podařilo získat aktuální prohlášení managementu. "V minulém týdnu byl záchranný tým schopen znovu posoudit situaci na Laila Peak. Výsledkem je, že tělo Laury Dahlmeierové nebude nalezeno," uvedlizástupci biatlonistky. 

Dahlmeierová, která měla certifikaci horského průvodce, byla součástí expedice, v níž po boku kolegyně-horolezkyně měla za cíl vystoupat na šestitisícový vrchol Laila Peak. Zatímco kolegyni se podařilo dostat se do základního tábora s pomocí záchranářů, Dahlmeierovou skalní sesuv vážně zranil a rozjelo se tak pátrání.

Protože na místě panovaly těžké povětrnostní podmínky zapříčiněné kombinací špatné viditelnosti a deště, posádka vrtulníku přelétávající místo neštěstí mluvila o tom, že na místě nejsou žádné známky života. Ani následné pátrání pozemní cestou nebylo úspěšné a nakonec se tak rozhodlo o jeho ukončení.

"Na základě zjištění z přeletu vrtulníku a svědectví její partnerky o vážností jejího zranění se dá předpokládat, že Laura Dahlmeierová zemřela okamžitě. Vyzvednutí jejího těla by bylo v náročných podmínkách se sesuvem kamení a změnami počasí na Laila Peaku příliš riskantní, a tedy i neuskutečnitelné," stálo v prohlášení manažerského týmu Dahlmeierové.

Dahlmeierová, jednatřicetiletá rodačka z německého Garmisch-Partenkirchenu, byla dvojnásobnou olympijskou vítězkou, sedminásobnou mistryní světa a vítězkou Světového poháru v sezóně 2016/17. Kariéru ukončila v květnu 2019. 

před 2 hodinami

Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu

Laura Dahlmeierová (biatlonistka) Himaláje, Indie Pákistán

