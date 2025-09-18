Tělo Dahlmeierové zůstane tam, kde přišla o život, potvrdil její tým

Přání Laury Dahlmeierové, která na konci července přišla o život v Himálajích, se nakonec vyplní. Záchranný tým se sice v uplynulých dnech vydal do hor, ale dospěl k závěru, že tělo někdejší skvělé německé biatlonistky není možné vyzvednout.
V posledních dnech se objevila informace, že záchranný tým má být na cestě k tělu Dahlmeierové. Uvedl to pákistánský horský vůdce Kaleem Shani, pracovník organizace Shipton Tours, jejíž klientkou sportovkyně byla během tragické expedice. Všechno tak nasvědčovalo tomu, že se nerespektuje její přání.
Management totiž dříve uvedl, že Němka výslovně a písemně vyjádřila přání, aby v podobné situaci nikdo neriskoval kvůli její záchraně život. "Přála si, aby její tělo zůstalo na hoře," sdělili její spolupracovníci.
Německému deníku Bild se nakonec podařilo získat aktuální prohlášení managementu. "V minulém týdnu byl záchranný tým schopen znovu posoudit situaci na Laila Peak. Výsledkem je, že tělo Laury Dahlmeierové nebude nalezeno," uvedlizástupci biatlonistky.
Dahlmeierová, která měla certifikaci horského průvodce, byla součástí expedice, v níž po boku kolegyně-horolezkyně měla za cíl vystoupat na šestitisícový vrchol Laila Peak. Zatímco kolegyni se podařilo dostat se do základního tábora s pomocí záchranářů, Dahlmeierovou skalní sesuv vážně zranil a rozjelo se tak pátrání.
Protože na místě panovaly těžké povětrnostní podmínky zapříčiněné kombinací špatné viditelnosti a deště, posádka vrtulníku přelétávající místo neštěstí mluvila o tom, že na místě nejsou žádné známky života. Ani následné pátrání pozemní cestou nebylo úspěšné a nakonec se tak rozhodlo o jeho ukončení.
"Na základě zjištění z přeletu vrtulníku a svědectví její partnerky o vážností jejího zranění se dá předpokládat, že Laura Dahlmeierová zemřela okamžitě. Vyzvednutí jejího těla by bylo v náročných podmínkách se sesuvem kamení a změnami počasí na Laila Peaku příliš riskantní, a tedy i neuskutečnitelné," stálo v prohlášení manažerského týmu Dahlmeierové.
Dahlmeierová, jednatřicetiletá rodačka z německého Garmisch-Partenkirchenu, byla dvojnásobnou olympijskou vítězkou, sedminásobnou mistryní světa a vítězkou Světového poháru v sezóně 2016/17. Kariéru ukončila v květnu 2019.
Související
Smrt Dahlmeierové způsobil velký kámen. Tělo se našlo, vyzvednout ho je ale riskantní
Zemřela Laura Dahlmeierová, německá biatlonová legenda
Laura Dahlmeierová (biatlonistka) , Himaláje, Indie , Pákistán
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Tělo Dahlmeierové zůstane tam, kde přišla o život, potvrdil její tým
před 1 hodinou
Čelní střet u Pohořelic nepřežila žena. Další lidé utrpěli zranění
před 1 hodinou
Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici
před 2 hodinami
Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu
před 3 hodinami
Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů
před 4 hodinami
Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal
Aktualizováno před 5 hodinami
Kimmel mizí z vysílání ABC kvůli výrokům po smrti Kirka. Trump slaví
před 5 hodinami
"Hanba by mě fackovala." Socdem už nejde zachránit, míní politoložka a někdejší členka Ostrá
před 6 hodinami
Česko odmítá unijní klimatický cíl 2040. Vláda vyzývá k jeho přehodnocení
před 7 hodinami
Policie uzavřela vraždy prodavaček v Hradci Králové. Mladíkovi hrozí maximální možný trest
před 7 hodinami
Ústavní soud odpoví na palčivou otázku. Může ovlivnit úspěch SPD a Stačilo
před 8 hodinami
Rusové chtěli v Evropě útočit bombami skrytými v poštovních balících
před 9 hodinami
Počasí bude příští týden chladnější, navíc i zaprší
včera
Nákupem ruské ropy financuje válku, tvrdí o Indii Trump. EU s ní přesto chce posílit spolupráci
včera
Komunisté půjdou s kýmkoli, hlavně se vrátit k moci. Slovy o jejich podpoře se vybarvil i Turek
včera
CNN: Češi se zatajeným dechem čekají na vyřešení dlouholeté záhady
včera
Izraelské jednotky se probojovávají do centra Gazy. Vytlačují zbývající civilisty z domovů
včera
Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.
včera
Obrovské bohatství jim k ničemu není. Setkání po izraelském útoku v Kataru odhalilo bezmoc arabských zemí
včera
Evropská komise navrhuje kvůli událostem v Gaze pozastavit část obchodní dohody s Izraelem
Evropská komise navrhla pozastavit část obchodní dohody s Izraelem z důvodu probíhající humanitární krize v Pásmu Gazy. Eurokomisař Maroš Šefčovič prohlásil, že ačkoliv EU lituje, že musí přistoupit k takovému kroku, považuje ho za „přiměřený a proporcionální“ vzhledem k naléhavé situaci. Evropská unie je pro Izrael nejdůležitějším obchodním partnerem, s celkovým objemem obchodu se zbožím 42,6 miliardy eur v roce 2024. .
Zdroj: Libor Novák