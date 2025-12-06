Příměří se rozpadá. Pákistán a Afghánistán spolu na hranicích bojují, civilisté prchají

Libor Novák

6. prosince 2025 8:27

Pákistánská armáda
Pákistánská armáda

Mezi Pákistánem a Afghánistánem propukly znovu smrtelné boje na hranicích. Obě strany se navzájem obviňují z porušení křehkého příměří, které nedávno sjednaly.

Obyvatelé afghánského města Spin Boldak, které leží na hranici dlouhé 2,574 km, opouštěli své domovy během noci. Místní nemocnice v nedalekém Kandaháru přijala těla čtyř osob, jak potvrdil pro BBC Paštú lékařský zdroj.

Na pákistánské straně jsou hlášena tři zranění. Mezi oběma státy dochází k opakovaným a sporadickým střetům v posledních měsících a afghánská vláda Talibanu navíc obviňuje Pákistán z provádění leteckých úderů uvnitř Afghánistánu.

Obě strany potvrdily, že v noci došlo k přestřelce, která trvala čtyři hodiny, ale navzájem se obviňují, kdo ji začal. Mluvčí pákistánského premiéra Shehbaze Sharifa, Mosharraf Zaidi, obvinil Taliban z „nevyprovokované střelby“.

Uvedl, že pákistánské ozbrojené síly reagovaly okamžitou, adekvátní a intenzivní odpovědí. Prohlásil také, že Pákistán zůstává plně ostražitý a odhodlaný zajistit svou územní celistvost a bezpečnost občanů.

Na druhé straně mluvčí Talibanu prohlásil, že Pákistán „opět zahájil útoky“ a Taliban byl donucen se bránit. Záběry z místa ukazovaly velké množství Afghánců prchajících pěšky i ve vozidlech. Lidé v sousedních městech také odcházeli ze strachu, že se boje rozšíří.

Noční střety propukly necelé dva měsíce poté, co obě strany souhlasily s příměřím, které zprostředkovaly Katar a Turecko. Toto příměří ukončilo nejhorší boje mezi Pákistánem a Talibanem od návratu skupiny k moci v roce 2021, přestože napětí zůstalo vysoké. Vláda v Islámábádu dlouhodobě obviňuje vládnoucí afghánský Taliban z poskytování útočiště ozbrojeným skupinám, které provádějí útoky na pákistánském území.

Talibanská vláda v Afghánistánu toto obvinění odmítá a obviňuje Pákistán z toho, že svaluje vinu na jiné za své „vlastní bezpečnostní selhání“. Delegace obou stran se minulý týden sešly v Saúdské Arábii na čtvrtém kole jednání o širším mírovém urovnání, ale nedosáhly žádné dohody. Zdroje obeznámené s rozhovory sdělily BBC News, že se obě strany dohodly alespoň na pokračování v dodržování příměří.



