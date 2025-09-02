Afghánistán zasáhlo další zemětřesení

Libor Novák

2. září 2025 18:34

Zemětřesení, ilustrační foto
Foto: Pixabay

Ve východním Afghánistánu v úterý udeřilo další zemětřesení o síle 5,2 stupně Richterovy škály, a to nedaleko oblasti, kterou v neděli zasáhlo zemětřesení o síle 6,0 stupně. Původní otřesy si vyžádaly přes 1 400 obětí a tisíce zraněných. Podle France24 zatím není známo, zda nové otřesy způsobily nějaké další ztráty na životech.

Záchranáři a vesničané zoufale prohledávali trosky domů, které se nacházejí v odlehlých oblastech v horských údolích. Záchranné operace ale ztěžuje drsný terén a špatné počasí. Přístup do některých nejhůře zasažených oblastí je stále zablokovaný.

Počet obětí z nedělního zemětřesení neustále stoupá, v provincii Kunar zemřelo 1 411 lidí a dalších 3 124 bylo zraněno. Dalších dvanáct lidí zemřelo v sousední provincii Nangarhar, kde byly zraněny stovky lidí.

Afghánistán patří mezi nejchudší země světa. Kvůli rozhodnutí Spojených států o omezení zahraniční pomoci, která přišla po nástupu Donalda Trumpa do úřadu, je země v humanitární krizi. Nedávné katastrofy proto ještě více zatěžují a ohrožují schopnost země se s nimi vypořádat.

Organizace jako Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce upozornily, že prostředky, které má Afghánistán k dispozici, zdaleka nepostačují na řešení současné situace. Mezinárodní organizace, které v zemi působí, jsou navíc omezeny nedostatkem finančních prostředků, které jim mají zajistit přístup do odlehlých oblastí.

Záchranné operace probíhají za velmi obtížných podmínek. Mnoho záchranářů a dobrovolníků prohledává trosky zničených domů holýma rukama. Mezi zničenými domy se nacházely hlavně stavby z bláta a kamení, které jsou na otřesy obzvláště náchylné. Úřady navíc hlásí, že tisíce těchto domů byly zcela zničeny.

Mnoho lidí, kteří žili ve zasažených vesnicích, se do země vrátilo v posledních letech, když byli deportováni z Pákistánu a Íránu. Rahmatullah Khaksar, který pracuje v nemocnici v Džalalábádu, hlavním městě provincie Nangarhar, uvedl, že v jejich nemocnici ošetřili už na šest set pacientů. Většina z nich měla poranění hlavy, zad, břicha nebo nohou. Nemocnice dokonce vyčlenila oddělení, kam umísťuje neidentifikované pacienty.

Afghánistán se nachází v oblasti, která je často postižena zemětřesením, zejména v pohoří Hindúkuš. V roce 2023 zasáhlo západní provincii Herát zemětřesení, které si vyžádalo 1 500 obětí. Zemětřesení v Paktice v roce 2022 zase zabilo více než 1 000 lidí a tisíce jich připravilo o domov. 

