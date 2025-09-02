Afghánistán zasáhlo další zemětřesení

Ve východním Afghánistánu v úterý udeřilo další zemětřesení o síle 5,2 stupně Richterovy škály, a to nedaleko oblasti, kterou v neděli zasáhlo zemětřesení o síle 6,0 stupně. Původní otřesy si vyžádaly přes 1 400 obětí a tisíce zraněných. Podle France24 zatím není známo, zda nové otřesy způsobily nějaké další ztráty na životech.
Záchranáři a vesničané zoufale prohledávali trosky domů, které se nacházejí v odlehlých oblastech v horských údolích. Záchranné operace ale ztěžuje drsný terén a špatné počasí. Přístup do některých nejhůře zasažených oblastí je stále zablokovaný.
Počet obětí z nedělního zemětřesení neustále stoupá, v provincii Kunar zemřelo 1 411 lidí a dalších 3 124 bylo zraněno. Dalších dvanáct lidí zemřelo v sousední provincii Nangarhar, kde byly zraněny stovky lidí.
Afghánistán patří mezi nejchudší země světa. Kvůli rozhodnutí Spojených států o omezení zahraniční pomoci, která přišla po nástupu Donalda Trumpa do úřadu, je země v humanitární krizi. Nedávné katastrofy proto ještě více zatěžují a ohrožují schopnost země se s nimi vypořádat.
Organizace jako Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce upozornily, že prostředky, které má Afghánistán k dispozici, zdaleka nepostačují na řešení současné situace. Mezinárodní organizace, které v zemi působí, jsou navíc omezeny nedostatkem finančních prostředků, které jim mají zajistit přístup do odlehlých oblastí.
Záchranné operace probíhají za velmi obtížných podmínek. Mnoho záchranářů a dobrovolníků prohledává trosky zničených domů holýma rukama. Mezi zničenými domy se nacházely hlavně stavby z bláta a kamení, které jsou na otřesy obzvláště náchylné. Úřady navíc hlásí, že tisíce těchto domů byly zcela zničeny.
Mnoho lidí, kteří žili ve zasažených vesnicích, se do země vrátilo v posledních letech, když byli deportováni z Pákistánu a Íránu. Rahmatullah Khaksar, který pracuje v nemocnici v Džalalábádu, hlavním městě provincie Nangarhar, uvedl, že v jejich nemocnici ošetřili už na šest set pacientů. Většina z nich měla poranění hlavy, zad, břicha nebo nohou. Nemocnice dokonce vyčlenila oddělení, kam umísťuje neidentifikované pacienty.
Afghánistán se nachází v oblasti, která je často postižena zemětřesením, zejména v pohoří Hindúkuš. V roce 2023 zasáhlo západní provincii Herát zemětřesení, které si vyžádalo 1 500 obětí. Zemětřesení v Paktice v roce 2022 zase zabilo více než 1 000 lidí a tisíce jich připravilo o domov.
Související
Počet mrtvých po zemětřesení v Afghánistánu překonal 1100 a dál roste
Sčítání škod pokračuje. Mrtvých může po zemětřesení v Afghánistánu ještě přibývat
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Afghánistán zasáhlo další zemětřesení
před 1 hodinou
Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina
před 2 hodinami
Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny
před 3 hodinami
Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády
před 3 hodinami
Proč roste podpora antisystémových a extremistických stran? Emoce vítězí nad fakty, upozorňuje politolog Charvát
před 3 hodinami
EU tlačí na USA, aby pustily Abbáse na Valné shromáždění OSN
před 4 hodinami
Vztahy USA s Indií se zhroutily. Módí už Američanům ani nezvedá telefon
před 5 hodinami
Čína pro obsazení Tchaj-wanu nemusí vystřelit jedinou kulku. Podle expertů má i jinou možnost
před 6 hodinami
"Jeho lež mě tak rozčílila, že jsem se neovládl." Muž promluvil o útoku na Babiše
před 7 hodinami
Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?
před 7 hodinami
Počet mrtvých po zemětřesení v Afghánistánu překonal 1100 a dál roste
před 8 hodinami
Kim Čong-un míří do Pekingu. S Putinem a Ťin-pchingem bude demonstrovat jednotu proti Západu
před 9 hodinami
Sčítání škod pokračuje. Mrtvých může po zemětřesení v Afghánistánu ještě přibývat
před 10 hodinami
Kam se v USA poděla demokratická strana?
před 11 hodinami
Zářijové počasí bude příjemné, potvrzuje dlouhodobý výhled
včera
Zemřel další známý vrah z devadesátek. Winkelbauer měl spáchat sebevraždu
včera
Pendolino zaznamenalo nový rekord. V Česku už se jezdí až dvoustovkou
včera
Zemřel uznávaný kameraman České televize František Němec
včera
Fiala či Rakušan odsoudili útok na Babiše. Může za to nenávist, míní Schillerová
Aktualizováno včera
Babiše napadli na předvolebním mítinku. Expremiér odjel do nemocnice
Vyhrocená volební kampaň se v pondělí promítla do mítinku expremiéra Andreje Babiše (ANO) na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji. Babiš byl podle svědků zasažen berlí do hlavy, na místě zasahovala policie. Předseda hnutí, které je favoritem voleb, odjel do nemocnice.
Zdroj: Jan Hrabě