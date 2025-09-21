Vraťte nám základnu, nebo se stanou špatné věci, vzkázal Trump Afghánistánu. Tálibán to odmítnul

Libor Novák

21. září 2025 21:05

Taliban, Afghánistán
Taliban, Afghánistán Foto: www.amnesty.cz

Talibanští představitelé v Afghánistánu v neděli kategoricky odmítli možnost, že by Bagramská letecká základna byla vrácena Spojeným státům. Jejich vyjádření přišlo poté, co americký prezident Donald Trump vyhrožoval „špatnými věcmi“, pokud nebude základna vrácena. Tuto hrozbu zveřejnil na své sociální síti Truth Social.

Bagramská základna, která se nachází severně od Kábulu, byla po dobu dvacetileté války centrem amerických operací v Afghánistánu. Američtí a NATO vojáci ji opustili v červenci 2021 během mandátu prezidenta Joea Bidena. K stažení vojsk však vedla dohoda z roku 2020, kterou vyjednal právě Donald Trump s Talibanem.

Fasihuddin Fitrat, náčelník štábu afghánského ministerstva obrany, v neděli prohlásil, že „někteří lidé“ chtějí získat základnu zpět prostřednictvím „politické dohody“. „Nedávno někteří lidé řekli, že vstoupili do jednání s Afghánistánem o vrácení Bagramské letecké základny,“ uvedl. „Dohoda o byť jen píď afghánské půdy není možná. Nepotřebujeme to,“ dodal.

Donald Trump opakovaně kritizoval ztrátu základny a poukazoval na její strategickou polohu v blízkosti Číny. Přesto až ve čtvrtek, během své státní návštěvy ve Velké Británii, veřejně naznačil, že by Spojené státy mohly převzít kontrolu nad základnou. V Bílém domě se ho novináři zeptali, zda by zvážil vyslání amerických vojáků, aby ji získali zpět. Trump odpověděl vyhýbavě, ale dodal, že jednají s Afghánistánem a chtějí ji zpět.

Bagramská letecká základna je rozsáhlý komplex, který se dokonce přirovnával k malému městu s obchody a restauracemi. Organizace jako Amnesty International a Human Rights Watch opakovaně poukazovaly na systematické porušování lidských práv ze strany amerických sil, zejména pokud jde o zacházení se zadrženými v rámci americké „války proti terorismu“. Původní letiště bylo postaveno s pomocí Sovětského svazu v 50. letech, a během sovětské okupace v 80. letech ho Moskva výrazně rozšířila. 

