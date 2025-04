Souboj gigantů: Může Samsung díky Trumpovým clům dostat Apple na lopatky?

Podle dubnových odhadů společnosti Wedbush Securities je přibližně 90 % produkce iPhonů soustředěno v Číně, a to i přes snahy Applu přesunout část výroby například do Indie. Naopak Samsung už v roce 2019 uzavřel své poslední výrobní závody v Číně a soustředí se na produkci v jiných zemích. To mu nyní v napjaté obchodní atmosféře poskytuje výhodu.

Donald Trump sice udělil některým technologiím, včetně smartphonů, výjimku z okamžitého zavedení cel, což bylo považováno za úlevu hlavně pro Apple. Avšak administrativa zároveň oznámila, že další cla, tentokrát zaměřená na polovodiče – klíčové součástky pro veškerou elektroniku – jsou již na cestě.

„Výhodou pro Samsung je, že není přímo zasažen aktuálním extrémním tarifním zatížením,“ uvedl pro CNN Gerrit Schneemann, senior analytik společnosti Counterpoint Research. Zároveň však varoval, že to automaticky neznamená raketový nárůst prodeje Samsungu: „Zákazníci Apple nejsou známí tím, že by masově přecházeli ke konkurenci.“

Technologický sektor jako celek je na čínskou výrobu silně závislý – od chytrých telefonů přes laptopy až po monitory. Přestože některé produkty unikly celnímu zatížení, jiné, například herní konzole nebo sluchátka, již nikoliv.

Napětí mezi USA a Čínou se znovu vyostřilo, když Peking pohrozil odvetnými opatřeními proti zemím, které omezí obchod s Čínou pod tlakem Spojených států. Analytici společnosti Wedbush Securities varovali, že pokud nedojde k rychlému vyřešení sporu, budou následky pro trhy, technologický sektor i celou americkou ekonomiku vážné.

Vzhledem k velké závislosti na čínské výrobě je Apple v centru pozornosti. Odhady například ukazují, že cena iPhonu 16 Pro Max by mohla vzrůst až o 800 dolarů, pokud by nebyl vyjmut z celních opatření. Ačkoliv Apple zvyšuje produkci v Indii, aktuálně tam vzniká pouze zhruba 5 % jeho telefonů.

Samsung, naopak, produkuje přibližně 90 % svých smartphonů ve Vietnamu, podle některých odhadů dokonce 50–60 %, přičemž Indie je jeho druhým největším výrobním centrem. Společnost má rovněž továrny v Jižní Koreji a Brazílii.

Významnou roli hraje i vertikální integrace Samsungu – firma si sama vyrábí důležité součástky, jako jsou displeje, paměťové čipy či procesory. To jí dává strategickou výhodu v době, kdy se dodavatelské řetězce stávají čím dál křehčími.

Přesto analytici varují, že diverzifikace výroby nemusí Samsungu přinést okamžitý nárůst prodejů. Apple má extrémně loajální zákaznickou základnu a zaměřuje se hlavně na prémiový segment trhu. Samsung prodává široké spektrum zařízení, včetně cenově dostupnějších modelů Galaxy A, které jsou hlavními tahouny jeho objemů.

„Pro Samsung je to taková smíšená bilance,“ říká Schneemann. Navíc Trumpova cla jsou součástí širší snahy o přesun výroby zpět do USA, což znamená, že i Vietnam a Indie čelí nižším, ale stále významným clům okolo 10 %.

Největší obavou nyní je, že vyšší ceny kvůli clům sníží spotřebitelskou poptávku. Lidé by mohli začít odkládat nákupy nových zařízení a déle si nechávat svá stávající. To by mohlo zasáhnout zejména trhy, kde je cyklus výměny zařízení delší, například ve Spojených státech.

„V těžkých časech budou lidé dávat přednost každodenním nezbytnostem před novým chytrým telefonem,“ shrnuje Schneemann.