Trump hrozí cly na Apple. Odmítá dohodu s EU, Evropa zvažuje odvetu

„Naše jednání s nimi nikam nevedou,“ napsal Trump. „Proto doporučuji přímé clo ve výši 50 % na zboží z Evropské unie s účinností od 1. června 2025.“ Později během dne pak Trump v Oválné pracovně prohlásil: „Nechci žádnou dohodu. Dohoda už byla nastavena – je to 50 %.“

Prezident podle CNN nevyloučil možnost odkladu zavedení cla, pokud by některá firma oznámila výstavbu továrny na americké půdě. To by podle něj mohlo být důvodem k „menšímu odkladu“.

Z Evropské komise zatím nepřišla žádná oficiální odpověď, protože se čeká na telefonát mezi eurokomisařem pro obchod Marošem Šefčovičem a americkým obchodním zástupcem Jamiesonem Greerem. Podle agentury Reuters měl proběhnout v pátek v 17:00 SELČ.

Trumpova nová hrozba přišla jen krátce po rozhovoru ministra financí Scotta Bessenta pro Fox News, v němž uvedl, že návrhy EU „nedosahují úrovně ostatních důležitých obchodních partnerů“. Dodal také, že EU má „kolektivní problém s jednáním“.

Na hrozbu okamžitě reagovaly burzy – evropské akciové indexy se propadly: německý DAX o 2,4 %, francouzský CAC o 2,2 % a panevropský STOXX 600 o 1,7 %. Americký Dow Jones otevřel o 480 bodů níže. Pokles se později zmírnil po ujištění Bessenta, že jednání s Čínou budou pokračovat a další obchodní dohody budou brzy oznámeny.

Trump již v dubnu zavedl 20% „reciproční“ clo na EU, které ale následně pozastavil kvůli probíhajícím jednáním. Tato pauza má vypršet 9. července. Od té doby bylo oznámeno pouze jedno obchodní ujednání, a to s Velkou Británií. Jednání s Indií jsou podle Bessenta „ve velmi pokročilé fázi“.

Trump opakovaně kritizuje evropský systém DPH a digitální daně, které považuje za diskriminační vůči americkým firmám, zejména technologickým gigantům jako Google, Meta, Amazon, Apple a Microsoft. Podle prezidenta právě tyto daně znevýhodňují americké podniky při vstupu na evropský trh.

Evropská unie již dříve varovala, že pokud jednání selžou, je připravena zavést odvetná cla ve výši až 108 miliard dolarů na široké spektrum průmyslových i zemědělských výrobků. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že EU předložila návrh nulového cla a stále usiluje o vzájemně výhodné řešení. „Pokud ale jednání ztroskotají, budeme jednat,“ dodala.

Irský premiér Micheál Martin označil Trumpovu hrozbu za „velké zklamání“ a varoval, že takto vysoká cla by výrazně poškodila nejen transatlantické obchodní vztahy, ale také globální ekonomiku. Francouzský ministr obchodu Laurent Saint-Martin vzkázal, že hrozby Spojených států „rozhodně nepřispívají k vyjednávací atmosféře“ a zopakoval, že Evropa je pro deeskalaci, ale je připravena reagovat.

Trump své prohlášení doprovodil další výhrůžkou – 25% clem na Apple, pokud firma nepřesune výrobu iPhonů z Indie zpět do USA. Přitom se jen nedávno s generálním ředitelem Applu Timem Cookem osobně setkal, a to jak ve Washingtonu, tak při své návštěvě Blízkého východu.