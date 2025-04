Skandál, který v USA nemá obdoby. Jak vznikl Signalgate? Ministr obrany obešel bezpečnostní protokoly Pentagonu

Na americkém ministerstvu obrany běžně fungují dvě oddělené sítě – jedna pro přísně tajné informace a druhá pro běžnou, neklasifikovanou komunikaci. Instalace dalšího, nehlídaného připojení v nejcitlivější části federální správy proto vyvolává závažné bezpečnostní otázky. Podle expertů mohlo dojít k vystavení důvěrných dat hrozbě hackerského útoku nebo odposlechu.

Zjištění přichází jen krátce poté, co veřejnost zasáhla jiná kauza spojená s Hegsethem. Podle dřívějších zpráv používal spolu s dalšími bezpečnostními činiteli aplikaci Signal ke koordinaci útoků na jemenské území. Kauza Signalgate se rozhořela poté, co do soukromé skupiny omylem přidali novináře, který o celé záležitosti informoval.

V druhé kauze Signalgate Hegseth sdílel podrobné plány vojenské operace proti povstalcům v Jemenu v soukromé konverzaci na aplikaci Signal, která zahrnovala nejen jeho právníka a bratra, ale i jeho manželku. Informaci přinesla televize CNN s odvoláním na tři nezávislé zdroje obeznámené s obsahem chatu.

Tato druhá skupinová konverzace vznikla během Hegsethových komplikovaných potvrzovacích slyšení v Senátu a měla sloužit ke koordinaci se spojenci. I po svém jmenování ministrem však Hegseth komunikaci prostřednictvím tohoto kanálu neopustil. Chat údajně čítal více než tucet účastníků. Není však jisté, zda měli všichni přístup k utajovaným informacím.

Podle zdrojů AP měl Hegseth ve své kanceláři až tři počítače, včetně osobního notebooku, přestože je přísně zakázáno vnášet do těchto prostor vlastní elektroniku kvůli riziku špionážního softwaru.

Mluvčí Pentagonu Sean Parnell reagoval prohlášením: „Můžeme potvrdit, že ministr nikdy nepoužíval a v současnosti nepoužívá Signal na vládním zařízení.“ To však nijak nevyvrací, že Signal mohl používat na vlastním zařízení v bezpečnostně střežené budově, což odborníci považují za nepřijatelné.

Bezpečnostní analytici varují, že podobné kroky mohou mít vážné důsledky, a to jak pro důvěryhodnost amerického ministerstva obrany, tak pro samotnou národní bezpečnost. Připomínají přitom i starší kauzy, kdy vysokopostavení činitelé obcházeli předepsané postupy při zacházení s citlivými daty.

Objevují se rovněž otázky, proč byla taková instalace vůbec umožněna, kdo o ní věděl a jak dlouho nechráněné připojení v kanceláři fungovalo. Zatím se ministerstvo obrany k těmto detailům nevyjádřilo.

Případ se možná dostane i před Kongres, kde někteří zákonodárci volají po důkladném prošetření celého incidentu. Demokratická senátorka Tammy Duckworth označila zprávy za „mimořádně znepokojivé“ a požaduje, aby Hegseth osobně vysvětlil své jednání před branným výborem.

Celá aféra se tak dál rozrůstá a ohrožuje pozici jednoho z nejbližších spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa v oblasti národní bezpečnosti. Kritici již začali spekulovat o možné rezignaci, zatímco zastánci ministra tvrdí, že šlo pouze o „snahu zvýšit operativnost komunikace“.

Situaci komplikuje vnitřní krize na ministerstvu obrany. Hegseth v uplynulých dnech propustil své nejbližší spolupracovníky — hlavního poradce Dana Caldwella, zástupce náčelníka štábu Darina Selnicka a šéfa kanceláře náměstka ministra obrany Colina Carrolla. Jeho bývalý tiskový mluvčí John Ullyot prohlásil, že Pentagon se kvůli sérii skandálů a vyhazovů ocitl v „totálním chaosu“, který je „zásadním rozptýlením pro prezidenta“.

Hegseth, který čelí i vyšetřování inspektora generála Pentagonu, se podle zdrojů CNN obává dalšího rozšíření kauzy a možného zapojení FBI do vyšetřování úniků informací. Bývalí spolupracovníci, kteří byli nedávno propuštěni, popírají, že by cokoli vyzradili, a stěžují si na šíření nepodložených pomluv.