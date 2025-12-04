Macron tajně varoval evropské lídry: Existuje šance, že USA zradí Ukrajinu a Evropu

Libor Novák

4. prosince 2025 15:09

Emmanuel Macron, Ulf Kristersson a Lars Løkke Rasmussen, Summit NATO ve Vilniusu 2023 (11.–12. července 2023).
Emmanuel Macron, Ulf Kristersson a Lars Løkke Rasmussen, Summit NATO ve Vilniusu 2023 (11.–12. července 2023). Foto: NATO

Francouzský prezident Emmanuel Macron údajně potají varoval evropské lídry před možnou "zradou Ukrajiny ze strany USA ohledně území bez jasných bezpečnostních záruk". Informoval o tom německý časopis Der Spiegel s odvoláním na uniklou poznámku z nedávného telefonátu mezi evropskými lídry.

Časopis Der Spiegel uvedl, že získal anglickou poznámku shrnující hovor, která údajně obsahuje přímé citace některých účastníků. Tvrdí, že Macron hovořil o napjatém okamžiku v jednáních, který představuje "velké nebezpečí" pro Zelenského. K němu se měl připojit i německý kancléř Friedrich Merz, který údajně dodal, že ukrajinský lídr, který byl také v hovoru, musí být "velmi opatrný".

Merz měl podle časopisu říci: "Hrají hry jak s vámi, tak s námi." Der Spiegel se domnívá, že se jednalo o odkaz na misi Stevea Witkoffa do Moskvy. Merz a Macron použili v rozhovoru se Zelenským a několika dalšími špičkovými evropskými politiky drastická slova, aby varovali, že USA by mohly zradit Ukrajinu a Evropu.

Macron údajně zmínil, že "existuje šance, že USA zradí Ukrajinu ohledně území bez jasných bezpečnostních záruk". Ruské požadavky na územní ústupky představují jeden z nejcitlivějších bodů jednání. Merzovo varování se zřejmě týkalo dvou amerických vyjednavačů, realitního magnáta Stevea Witkoffa a zetě prezidenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.

Z uniklých poznámek je patrná hluboká nedůvěra Evropanů vůči oběma důvěrníkům Trumpa. Zatímco veřejně Evropané chválili novou mírovou iniciativu Washingtonu, dokument ukazuje, že Merzovi a Macronovi nevěří americkým emisárům ani ostatní účastníci hovoru.

Der Spiegel uvedl, že s "několika" účastníky hovoru hovořil a ti potvrdili, že se uskutečnil. Dva z nich údajně potvrdili, že citace byly "přesně reprodukovány". Mluvčí Zelenského i kancelář Merze odmítli zprávu komentovat, zatímco Elysejský palác zpochybnil citace připisované Macronovi.

Další lídři také vyjádřili své obavy. Finský Alexander Stubb údajně řekl: "Nesmíme nechat Ukrajinu a Volodymyra s těmi chlapy o samotě." Dokonce i generální tajemník NATO, Mark Rutte – který se veřejně o Trumpovi vyjadřuje velmi pochvalně – prý souhlasil s Alexanderem, že "potřebujeme Volodymyra ochránit".

USA (Spojené státy americké) Emmanuel Macron

