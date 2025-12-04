Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael

Soutěž Eurovision Song Contest čelí v Ženevě klíčovému "přelomovému" zasedání, které rozhodne o její budoucnosti. Organizátoři a zúčastněné země budou ve čtvrtek diskutovat o tom, zda by Izraeli měla být povolena další účast v soutěži. Důvodem jsou protesty proti způsobu, jakým izraelská vláda vede válku v Gaze, a obvinění z nekalých praktik při hlasování.
Země jako Irsko, Španělsko, Nizozemsko a Slovinsko oznámily, že budou Eurovizi bojkotovat, pokud se Izrael zúčastní. Naopak Německo naznačilo, že by se stáhlo v případě, že by byl Izrael ze soutěže vyloučen. Zasedání následuje po pokusech protiizraelských protestujících narušit ročníky 2024 a 2025 kvůli vysokému počtu obětí mezi Palestinci v Gaze.
Během letošního finále ve švýcarské Basileji se dvě osoby pokusily vniknout na pódium a polít izraelského soutěžícího Yuvala Raphaela barvou. Byli zadrženi členy štábu a později zatčeni. Raphael, který přežil útok Hamásu ze 7. října 2023, nakonec v soutěži obsadil druhé místo, a to po přesvědčivém vítězství ve veřejném hlasování. Tento výsledek nicméně vyvolal negativní reakce z jiných zemí. Ty tvrdily, že izraelská vláda uměle zvýšila svou pozici pomocí rozsáhlé placené reklamní kampaně, která nabádala lidi napříč Evropou, aby hlasovali pro jejich píseň. Izrael na tato obvinění nereagoval, ale často argumentuje, že čelí celosvětové pomlouvačné kampani.
Minulý měsíc organizátoři Eurovize oznámili, že zpřísňují pravidla hlasování soutěže, aby omezili vliv vlád na výsledky. Evropská vysílací unie (EBU), aniž by jmenovala Izrael, uvedla, že bude "odrazovat od nepřiměřených propagačních kampaní", zejména pokud jsou "uskutečňovány nebo podporovány třetími stranami, včetně vlád nebo vládních agentur". EBU také oznámila, že fanoušci budou moci odevzdat maximálně 10 hlasů namísto dřívějších 20, a že budou přijata opatření ke zlepšení detekce "podvodné nebo koordinované hlasovací aktivity". EBU vyjádřila velkou naději, že tento soubor opatření ujistí členy, že byla přijata silná opatření na ochranu neutrality a nestrannosti soutěže.
Existuje naděje, že nová pravidla budou dostatečná k utišení obav účastníků ohledně izraelské přítomnosti v soutěži. Balíček bude předložen členům EBU na čtvrtečním pololetním valném shromáždění. Pokud je změny nepřesvědčí, proběhne hlasování o budoucnosti Izraele.
Natalija Gorščak, prezidentka řídící rady slovinského vysílání RTV, uvedla pro BBC News, že očekává, že takové hlasování by dopadlo ve prospěch Izraele. Pokud by se tak stalo, Slovinsko by odmítlo soutěž vysílat i se jí účastnit. Řekla, že ačkoli jsou fanoušci ve Slovinsku zklamaní, je nutné se držet principů. "Někdy musíme být na správné straně historie a toto je ten okamžik," dodala. Expert na Eurovizi Paul Jordan označil situaci za "skutečný krizový bod pro Eurovizi a EBU". Poznamenal, že zde "nejsou žádní vítězové" a je velká škoda, že něco, co má být apolitické, se stalo "politickým fotbalem".
Hlasování o účasti Izraele bylo původně naplánováno na listopad, ale bylo zrušeno po vyhlášení příměří v Pásmu Gazy 10. října. Roland Weissman, generální ředitel rakouské vysílací společnosti ORF, která bude hostit příští ročník soutěže ve Vídni, následně odcestoval do Izraele na setkání s tamním týmem Eurovize a izraelským prezidentem Isaacem Herzogem. Tam novinářům řekl, že Izrael je "neodlučitelnou součástí Eurovize".
S tím však někteří nesouhlasí. Španělsko, jedna ze zemí "Velké pětky" přispívající významnými finančními prostředky a diváckou základnou, slíbilo, že odstoupí, pokud bude Izrael soutěžit, s tvrzením, že země soutěž politicky zneužila. Prezident španělské vysílací společnosti RTVE před parlamentní komisí uvedl, že považuje účast Izraele za "neudržitelnou" a označil jeho činy v Gaze za genocidu. Řekl, že i když je Eurovize soutěž, "lidská práva nejsou soutěž". Izrael trvale popírá obvinění z genocidy v Gaze, kde podle zdravotnických úřadů řízených Hamásem počet obětí přesáhl 70 000. Pokud by hlasování proti Izraeli bylo úspěšné, Německo by pravděpodobně odstoupilo a nevysílalo soutěž, uvedl zdroj z odvětví vysílání pro agenturu Reuters. Zdroje z izraelského vysílání KAN uvedly, že považují diskuse o vyloučení Izraele za neoprávněné a tvrdí, že KAN plně dodržuje pravidla EBU. Ve středu, s předstihem před valným shromážděním EBU, vysílací společnost vydala tiskovou zprávu, která potvrdila, že pokračuje v přípravách na ročník 2026.
Napětí v NATO roste kvůli pozici u stolu při mírových jednáních o Ukrajině. Někteří spojenci požadují jasné „červené linie“ pro roli NATO v mírovém plánu poté, co byli dosud z jednání do značné míry odsunuti na vedlejší kolej.
Zdroj: Libor Novák