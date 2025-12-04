Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael

Libor Novák

4. prosince 2025 10:55

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)
Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses) Foto: eurovision.tv

Soutěž Eurovision Song Contest čelí v Ženevě klíčovému "přelomovému" zasedání, které rozhodne o její budoucnosti. Organizátoři a zúčastněné země budou ve čtvrtek diskutovat o tom, zda by Izraeli měla být povolena další účast v soutěži. Důvodem jsou protesty proti způsobu, jakým izraelská vláda vede válku v Gaze, a obvinění z nekalých praktik při hlasování.

Země jako Irsko, Španělsko, Nizozemsko a Slovinsko oznámily, že budou Eurovizi bojkotovat, pokud se Izrael zúčastní. Naopak Německo naznačilo, že by se stáhlo v případě, že by byl Izrael ze soutěže vyloučen. Zasedání následuje po pokusech protiizraelských protestujících narušit ročníky 2024 a 2025 kvůli vysokému počtu obětí mezi Palestinci v Gaze.

Během letošního finále ve švýcarské Basileji se dvě osoby pokusily vniknout na pódium a polít izraelského soutěžícího Yuvala Raphaela barvou. Byli zadrženi členy štábu a později zatčeni. Raphael, který přežil útok Hamásu ze 7. října 2023, nakonec v soutěži obsadil druhé místo, a to po přesvědčivém vítězství ve veřejném hlasování. Tento výsledek nicméně vyvolal negativní reakce z jiných zemí. Ty tvrdily, že izraelská vláda uměle zvýšila svou pozici pomocí rozsáhlé placené reklamní kampaně, která nabádala lidi napříč Evropou, aby hlasovali pro jejich píseň. Izrael na tato obvinění nereagoval, ale často argumentuje, že čelí celosvětové pomlouvačné kampani.

Minulý měsíc organizátoři Eurovize oznámili, že zpřísňují pravidla hlasování soutěže, aby omezili vliv vlád na výsledky. Evropská vysílací unie (EBU), aniž by jmenovala Izrael, uvedla, že bude "odrazovat od nepřiměřených propagačních kampaní", zejména pokud jsou "uskutečňovány nebo podporovány třetími stranami, včetně vlád nebo vládních agentur". EBU také oznámila, že fanoušci budou moci odevzdat maximálně 10 hlasů namísto dřívějších 20, a že budou přijata opatření ke zlepšení detekce "podvodné nebo koordinované hlasovací aktivity". EBU vyjádřila velkou naději, že tento soubor opatření ujistí členy, že byla přijata silná opatření na ochranu neutrality a nestrannosti soutěže.

Existuje naděje, že nová pravidla budou dostatečná k utišení obav účastníků ohledně izraelské přítomnosti v soutěži. Balíček bude předložen členům EBU na čtvrtečním pololetním valném shromáždění. Pokud je změny nepřesvědčí, proběhne hlasování o budoucnosti Izraele.

Natalija Gorščak, prezidentka řídící rady slovinského vysílání RTV, uvedla pro BBC News, že očekává, že takové hlasování by dopadlo ve prospěch Izraele. Pokud by se tak stalo, Slovinsko by odmítlo soutěž vysílat i se jí účastnit. Řekla, že ačkoli jsou fanoušci ve Slovinsku zklamaní, je nutné se držet principů. "Někdy musíme být na správné straně historie a toto je ten okamžik," dodala. Expert na Eurovizi Paul Jordan označil situaci za "skutečný krizový bod pro Eurovizi a EBU". Poznamenal, že zde "nejsou žádní vítězové" a je velká škoda, že něco, co má být apolitické, se stalo "politickým fotbalem".

Hlasování o účasti Izraele bylo původně naplánováno na listopad, ale bylo zrušeno po vyhlášení příměří v Pásmu Gazy 10. října. Roland Weissman, generální ředitel rakouské vysílací společnosti ORF, která bude hostit příští ročník soutěže ve Vídni, následně odcestoval do Izraele na setkání s tamním týmem Eurovize a izraelským prezidentem Isaacem Herzogem. Tam novinářům řekl, že Izrael je "neodlučitelnou součástí Eurovize".

S tím však někteří nesouhlasí. Španělsko, jedna ze zemí "Velké pětky" přispívající významnými finančními prostředky a diváckou základnou, slíbilo, že odstoupí, pokud bude Izrael soutěžit, s tvrzením, že země soutěž politicky zneužila. Prezident španělské vysílací společnosti RTVE před parlamentní komisí uvedl, že považuje účast Izraele za "neudržitelnou" a označil jeho činy v Gaze za genocidu. Řekl, že i když je Eurovize soutěž, "lidská práva nejsou soutěž". Izrael trvale popírá obvinění z genocidy v Gaze, kde podle zdravotnických úřadů řízených Hamásem počet obětí přesáhl 70 000. Pokud by hlasování proti Izraeli bylo úspěšné, Německo by pravděpodobně odstoupilo a nevysílalo soutěž, uvedl zdroj z odvětví vysílání pro agenturu Reuters. Zdroje z izraelského vysílání KAN uvedly, že považují diskuse o vyloučení Izraele za neoprávněné a tvrdí, že KAN plně dodržuje pravidla EBU. Ve středu, s předstihem před valným shromážděním EBU, vysílací společnost vydala tiskovou zprávu, která potvrdila, že pokračuje v přípravách na ročník 2026.

Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Vladimir Putin

Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie

Ruský prezident Vladimir Putin zahajuje dvoudenní návštěvu Indie, kde se má setkat s premiérem Narendrou Modim a zúčastnit se každoročního summitu obou zemí. Očekává se, že Dillí a Moskva podepíšou řadu dohod, a to jen několik měsíců poté, co Spojené státy zvýšily tlak na Indii, aby přestala nakupovat ruskou ropu. Návštěva se koná také v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vede sérii rozhovorů s Ruskem a Ukrajinou ve snaze ukončit válku. Indie a Rusko jsou si blízkými spojenci po celá desetiletí a Putin s Modim udržují vřelý vztah. 

Steve Witkoff

Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem

Cesta k míru na Ukrajině zůstává podle Donalda Trumpa nejasná, a to i přes "přiměřeně dobré" rozhovory mezi americkými vyslanci a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které ovšem nepřinesly žádný zásadní průlom. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, kteří absolvovali dlouhé úterní jednání v Kremlu, se nyní chystají setkat s předním ukrajinským vyjednavačem Rustemem Umerovem na Floridě. Trump ve středu v Oválné pracovně prohlásil, že Putin by dohodu rád uzavřel, nicméně dodal, že nemůže říct, co z jednání vzejde, protože "k tanci jsou potřeba dva". Prezident také uvedl, že Spojené státy "měly s Ukrajinou něco docela dobře rozpracováno".

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Proč rozhovory dosud nic nepřinesly? Putin na mír nespěchá, užívá si pocit, že se ho svět doprošuje

Ruský prezident Vladimir Putin se nejeví jako člověk, který by toužil po rychlé dohodě, spíše si užívá pocit, že je prosí o zvážení mírového návrhu. Pětihodinové setkání, které proběhlo mezi hlavou Kremlu a americkým vyslancem Donaldem Trumpem, jehož zástupcem byl zeť Jared Kushner, nepřineslo navenek žádné významné výsledky. Pro pochopení současné situace a konfliktu na Ukrajině je podle CNN užitečné podívat se na věc Putinovýma očima.

Marian Jurečka

Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou

Průměrný tuzemský důchod po Novém roce a pravidelné valorizaci vzroste na více než 21 800 korun měsíčně. Státu tak opět vzrostou výdaje na penze. Podle odcházejícího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ale rozhodně nehrozí, že by se v rozpočtu nenašly peníze na důchody. 

Vláda ČR

Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat

Data shromažďovaná v informačních systémech veřejné správy spravovaných subjekty veřejného sektoru mají být sdílena prostřednictvím Národního katalogu dat a Geoportálu České republiky a vzájemně propojena tak, aby se dala využívat efektivněji než dnes. Předpokládá to nový zákon o správě dat a o řízeném přístupu k datům, jehož návrh odsouhlasila vláda v demisi na středečním zasedání. 

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

"Je vidět stále jasněji, kdo se fláká." Tlak na spojence NATO, aby přispěli na zbraně pro Ukrajinu, roste

V rámci Severoatlantické aliance narůstá tlak na členské státy, aby si spravedlivěji rozdělily náklady na nákup zoufale potřebných amerických zbraní pro Ukrajinu. Aliance plánuje restrukturalizaci klíčového programu a pozornost se soustředí na ty, kteří přispívají málo. Očekává se, že do programu se nově zapojí i dvě země mimo NATO, Austrálie a Nový Zéland. Tyto dvě země mají v plánu finančně podpořit program nákupu zbraní.

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by funkci premiéra nezvládl, říká právník

Právník Petr Bezouška z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jaké dopady by měl nedořešený střetu zájmů Andreje Babiše, jakmile by nastoupil do čela vlády. „Musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by de facto nemohl řádně naplňovat svoji funkci předsedy vlády,“ řekl. Vysvětlil také, že prezident Petr Pavel aktuálně využívá svého ústavního manévrovacího prostoru na maximum. „Nicméně ani prezident není všemocný. Ústava po něm vyžaduje, aby vláda nakonec vznikla,“ podotkl Bezouška.

Ilustrační foto

Je rozhodnuto. Evropa Rusku utáhne kohoutky, dovoz zemního plynu utne do konce roku 2027

Evropská unie se ve středu dohodla na postupném ukončení dovozu ruského zemního plynu do konce roku 2027. Tento krok je součástí snahy bloku ukončit závislost na ruských energiích, která trvala celé desetiletí. Zástupci vlád EU a Evropského parlamentu dosáhli dohody v časných ranních hodinách o návrzích, které Evropská komise předložila již v červnu. Cílem je ukončit dodávky od bývalého hlavního dodavatele plynu do EU, což je reakce na invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022.

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Muži dochází. Armádní drony na Ukrajině už pilotují i civilistky

Ženy se zapojily do ukrajinských dronových operací již v prvních měsících plnohodnotné invaze. Avšak s rostoucím nedostatkem v armádě se jejich přítomnost zvyšuje, zejména v útočných jednotkách FPV (first-person-view, pohled z první osoby). Počty obětí se nezveřejňují, ale obecně se považují za vysoké. Ukrajina je tak stále závislejší na civilistech, kteří obsazují role dříve určené pro vycvičený vojenský personál.

Prezident Trump

Trump ruší všechny dokumenty a milosti podepsané automatickým perem. Právně to není možné, reagují experti

Donald Trump v úterý oznámil, že ruší veškeré dokumenty, včetně milostí, které podle něj jeho předchůdce Joe Biden podepsal pomocí autopenů. Jde o bezprecedentní pokus zvrátit činy předchozího prezidenta na základě záminky, kterou právní experti považují za velmi slabou. Autopen neboli automatické pero je zařízení používané k přesné replikaci podpisu osoby, obvykle pro velké objemy nebo ceremoniální dokumenty. Používají ho prezidenti obou hlavních stran k podepisování dopisů a prohlášení.

Napětí v NATO sílí. Státy chtějí o Ukrajině rozhodnout, ne se podvolit USA

Napětí v NATO roste kvůli pozici u stolu při mírových jednáních o Ukrajině. Někteří spojenci požadují jasné „červené linie“ pro roli NATO v mírovém plánu poté, co byli dosud z jednání do značné míry odsunuti na vedlejší kolej.

