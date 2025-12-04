Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem

Prezident Petr Pavel oznámil, že v úterý 9. prosince v 9 hodin jmenuje Andreje Babiše do funkce předsedy vlády. Toto rozhodnutí učinil poté, co předseda hnutí ANO splnil prezidentovu podmínku. Pavel konkrétně ocenil jasný a srozumitelný způsob, jakým Babiš dostál jejich dohodě a veřejně oznámil, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů.
Prezident Pavel uvedl, že tímto krokem respektuje výsledky nedávných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zároveň bere v úvahu i dosavadní průběh vyjednávání o vzniku nové koaliční vlády, kterou sestavuje hnutí ANO ve spolupráci s SPD a Motoristy.
Andrej Babiš předtím oznámil, že se nevratně vzdá svého holding Agrofert a nebude s ním mít již žádné ekonomické ani vlivové vazby. Akcie budou spravovány prostřednictvím nezávislé trustové struktury, čímž potvrdil splnění požadavku hlavy státu.
"Je dobře, že Andrej Babiš konečně představil nějaké řešení svého střetu zájmů. Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil," uvedl v reakci dosluhující premiér Petr Fiala (ODS).
"Andrej Babiš oznámil, že se „vzdává“ Agrofertu a spravovat ho mají “nezávislí” správci.Detaily ale neznáme. A nezapomínejme: vzdání se není prodej. Agrofert mají dědit jeho děti, takže zájem na prosperitě zůstává. Vše tedy stojí na slovu člověka, kterého soudy označily za lháře. Pavel se už více než týden schází s jednotlivými kandidáty na ministry. Zbývá mu ještě setkání s nominanty Motoristů: Filipem Turkem, Oto Klempířem a Borisem Šťastným, k tomu by mohlo dojít v pondělí," napsal místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.
Dodržení termínu jmenování premiérem je pro Babiše důležité, protože by se chtěl zúčastnit zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. prosince, potvrdil Pavel.
Prezident uvedl, že jmenování Filipa Turka ministrem je málo pravděpodobné, ale počká si, s čím kandidát přijde. Trvá na tom, že na Turkovy kauzy nelze nahlížet pouze z hlediska právního purismu. Poukázal na to, že skutečnost, že někdo není trestně stíhán, automaticky neznamená, že může být ministrem.
Připomněl, že je třeba brát v úvahu morálku, etiku a vnímání práva. Podle hlavy státu by kritéria pro budoucí ministry měla být vyšší, i když nejsou definována zákonem. Prezident proto považuje za užitečné, aby se tyto aspekty vyjasnily i do budoucna, a dodal, že by uvítal kompetenční žalobu, o které by následně rozhodl Ústavní soud.
Související
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
Pavel po dalších rozhovorech prozradil, co říká budoucím ministrům
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem
před 55 minutami
Britský expert pro EZ: Globální potravinová bezpečnost bude stabilní, rizikem ale zůstává Putin
před 1 hodinou
Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu
před 2 hodinami
New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha
před 4 hodinami
Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony
před 5 hodinami
Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér
Aktualizováno před 6 hodinami
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
před 6 hodinami
Macron tajně varoval evropské lídry: Existuje šance, že USA zradí Ukrajinu a Evropu
před 7 hodinami
Amerikou hýbe očkovací kauza: Po vakcíně zemřelo 10 dětí, tvrdí úřady. Důkazy ale nikdo nemá
před 8 hodinami
Král Karel III. pronesl vzácné prohlášení k Ukrajině. Odsoudil Rusko
před 8 hodinami
Zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk
před 9 hodinami
Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele
před 10 hodinami
Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael
před 11 hodinami
Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie
před 12 hodinami
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
před 13 hodinami
Proč rozhovory dosud nic nepřinesly? Putin na mír nespěchá, užívá si pocit, že se ho svět doprošuje
před 14 hodinami
Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové
včera
Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici
včera
Bývalý princ Andrew je bez dvou dalších poct. Ztrácí status rytíře
včera
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
Vážný incident se v úterý stal na lince A pražského metra. Ve stanici Hradčanská spadla pod soupravu mladá žena, která utrpěla vážná zranění. Zřejmě šlo o pokus o sebevraždu. Událost ovlivnila provoz na zmíněné lince.
Zdroj: Jan Hrabě