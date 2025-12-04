Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem

Libor Novák

4. prosince 2025 21:11

Petr Pavel a Andrej Babiš
Petr Pavel a Andrej Babiš Foto: hrad.cz

Prezident Petr Pavel oznámil, že v úterý 9. prosince v 9 hodin jmenuje Andreje Babiše do funkce předsedy vlády. Toto rozhodnutí učinil poté, co předseda hnutí ANO splnil prezidentovu podmínku. Pavel konkrétně ocenil jasný a srozumitelný způsob, jakým Babiš dostál jejich dohodě a veřejně oznámil, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů.

Prezident Pavel uvedl, že tímto krokem respektuje výsledky nedávných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zároveň bere v úvahu i dosavadní průběh vyjednávání o vzniku nové koaliční vlády, kterou sestavuje hnutí ANO ve spolupráci s SPD a Motoristy.

Andrej Babiš předtím oznámil, že se nevratně vzdá svého holding Agrofert a nebude s ním mít již žádné ekonomické ani vlivové vazby. Akcie budou spravovány prostřednictvím nezávislé trustové struktury, čímž potvrdil splnění požadavku hlavy státu.

"Je dobře, že Andrej Babiš konečně představil nějaké řešení svého střetu zájmů. Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil," uvedl v reakci dosluhující premiér Petr Fiala (ODS).

"Andrej Babiš oznámil, že se „vzdává“ Agrofertu a spravovat ho mají “nezávislí” správci.Detaily ale neznáme. A nezapomínejme: vzdání se není prodej. Agrofert mají dědit jeho děti, takže zájem na prosperitě zůstává. Vše tedy stojí na slovu člověka, kterého soudy označily za lháře. Pavel se už více než týden schází s jednotlivými kandidáty na ministry. Zbývá mu ještě setkání s nominanty Motoristů: Filipem Turkem, Oto Klempířem a Borisem Šťastným, k tomu by mohlo dojít v pondělí," napsal místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Dodržení termínu jmenování premiérem je pro Babiše důležité, protože by se chtěl zúčastnit zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. prosince, potvrdil Pavel.

Prezident uvedl, že jmenování Filipa Turka ministrem je málo pravděpodobné, ale počká si, s čím kandidát přijde. Trvá na tom, že na Turkovy kauzy nelze nahlížet pouze z hlediska právního purismu. Poukázal na to, že skutečnost, že někdo není trestně stíhán, automaticky neznamená, že může být ministrem.

Připomněl, že je třeba brát v úvahu morálku, etiku a vnímání práva. Podle hlavy státu by kritéria pro budoucí ministry měla být vyšší, i když nejsou definována zákonem. Prezident proto považuje za užitečné, aby se tyto aspekty vyjasnily i do budoucna, a dodal, že by uvítal kompetenční žalobu, o které by následně rozhodl Ústavní soud.

před 1 hodinou

Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu

Petr Pavel Andrej Babiš

Petr Pavel a Andrej Babiš

