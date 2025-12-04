Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil ve čtvrtek v podvečer na sociálních sítích ve videozprávě, že se nevratně vzdá svého holdingu Agrofert. Tímto krokem hodlá natrvalo vyřešit svůj střet zájmů, aby mohl být jmenován předsedou vlády. Babiš zdůraznil, že voliči rozhodli o jeho osudu v nedávných volbách a že by si připadal jako zrádce, kdyby se po vítězství stáhl z politiky a zanechal hnutí ANO.
Babiš prohlásil, že společnost, kterou začal budovat na počátku devadesátých let, již nikdy nebude vlastnit a nebude s ní mít žádné ekonomické ani kontaktní vazby. Jeho rozhodnutí prý dalece přesahuje zákonné požadavky.
"Mohl jsem po volebním vítězství odejít z politiky a mít pohodlný život. Hnutí ANO mohlo nominovat někoho jiného. Já jsem ale přesvědčen, že byste to vnímali jako zradu," prozradil.
Akcie Agrofertu bude nově spravovat nezávislý správce prostřednictvím trustové struktury. Kontrolu nad tímto správcem bude vykonávat nezávislý protektor. Obě tyto klíčové osoby má určit nezávislá osoba.
Babiš uvedl, že se k Agrofertu nevrátí ani po případném odchodu z politiky. Jeho potomci získají holding až po jeho smrti. Tímto krokem Andrej Babiš naplnil podmínku prezidenta Petra Pavla, který požadoval, aby lídr vítězného hnutí veřejně oznámil způsob řešení střetu zájmů ještě předtím, než bude jmenován premiérem.
Prezident Pavel dříve ráno naznačil, že jmenování by se mohlo uskutečnit v příštím týdnu, přičemž zbývající členové kabinetu, který sestavuje ANO společně s SPD a Motoristy, by se funkcí ujali v následujícím týdnu.
Související
