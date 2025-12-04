Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu

Libor Novák

4. prosince 2025 19:55

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil ve čtvrtek v podvečer na sociálních sítích ve videozprávě, že se nevratně vzdá svého holdingu Agrofert. Tímto krokem hodlá natrvalo vyřešit svůj střet zájmů, aby mohl být jmenován předsedou vlády. Babiš zdůraznil, že voliči rozhodli o jeho osudu v nedávných volbách a že by si připadal jako zrádce, kdyby se po vítězství stáhl z politiky a zanechal hnutí ANO.

Babiš prohlásil, že společnost, kterou začal budovat na počátku devadesátých let, již nikdy nebude vlastnit a nebude s ní mít žádné ekonomické ani kontaktní vazby. Jeho rozhodnutí prý dalece přesahuje zákonné požadavky.

"Mohl jsem po volebním vítězství odejít z politiky a mít pohodlný život. Hnutí ANO mohlo nominovat někoho jiného. Já jsem ale přesvědčen, že byste to vnímali jako zradu," prozradil. 

Akcie Agrofertu bude nově spravovat nezávislý správce prostřednictvím trustové struktury. Kontrolu nad tímto správcem bude vykonávat nezávislý protektor. Obě tyto klíčové osoby má určit nezávislá osoba.

Babiš uvedl, že se k Agrofertu nevrátí ani po případném odchodu z politiky. Jeho potomci získají holding až po jeho smrti. Tímto krokem Andrej Babiš naplnil podmínku prezidenta Petra Pavla, který požadoval, aby lídr vítězného hnutí veřejně oznámil způsob řešení střetu zájmů ještě předtím, než bude jmenován premiérem.

Prezident Pavel dříve ráno naznačil, že jmenování by se mohlo uskutečnit v příštím týdnu, přičemž zbývající členové kabinetu, který sestavuje ANO společně s SPD a Motoristy, by se funkcí ujali v následujícím týdnu.

Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Rozhovor

Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by funkci premiéra nezvládl, říká právník

Právník Petr Bezouška z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jaké dopady by měl nedořešený střetu zájmů Andreje Babiše, jakmile by nastoupil do čela vlády. „Musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by de facto nemohl řádně naplňovat svoji funkci předsedy vlády,“ řekl. Vysvětlil také, že prezident Petr Pavel aktuálně využívá svého ústavního manévrovacího prostoru na maximum. „Nicméně ani prezident není všemocný. Ústava po něm vyžaduje, aby vláda nakonec vznikla,“ podotkl Bezouška.

