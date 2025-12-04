Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony

Letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bylo podle zpráv sledováno čtyřmi drony vojenského typu těsně před přistáním na dublinském letišti v pondělí. Zdroje deníku The Journal uvedly, že drony vzlétly z místa na severovýchodě irské metropole. Tyto bezpilotní stroje pak letěly směrem k letové trase ukrajinského prezidenta, čímž narušily bezletovou zónu, která byla zavedena irským úřadem pro civilní letectví (IAA) pro dobu jeho návštěvy.
Irské bezpečnostní složky označily drony za velká zařízení armádního typu. Uvedly také, že incident je možné považovat za hybridní útok. Irská policie (Gardaí) případ vyšetřuje, zatím však nedokázala potvrdit, odkud drony vzlétly a kdo je ovládal. Úřady se snaží zjistit, zda drony odstartovaly ze země, nebo z nezjištěné lodi, která se mohla vyhnout radarům.
Podle informací se drony údajně nejprve minuly se Zelenského přistáním. Poté se zaměřily na námořní plavidlo LÉ William Butler Yeats, které bylo nasazeno u pobřeží. Loď však nedokázala drony zneškodnit s vybavením, které měla k dispozici. Incident se udál v době, kdy je Evropa ve zvýšené ostražitosti kvůli měsícům varování před hybridními útoky drony, které narušují cestování a vedly k uzavření letišť. V nedávné době byla kvůli narušení vzdušného prostoru drony uzavřena letiště v Německu, Dánsku a Belgii.
Zelenského návštěva v Irsku byla první státní návštěvou ukrajinského prezidenta v zemi. Uskutečnila se v době, kdy se ukrajinský lídr snaží získat silnější podporu evropských partnerů, zatímco probíhají mírové rozhovory pod vedením USA. Zelenskyj ve svém projevu před irskými poslanci obdržel potlesk ve stoje a vyzval Irsko, aby "převzalo aktivní roli" v prosazování zřízení tribunálu pro posouzení ruské agrese proti Ukrajině.
Rusko bylo dříve obviněno z pokusů podkopat podporu Ukrajiny na kontinentu prostřednictvím hybridních útoků. Tyto akce mají za cíl vyvolat u veřejnosti obavy a testovat rychlost reakce na možné hrozby. Ruský prezident Vladimir Putin se v minulosti obviněním z vměšování vysmíval. Je však třeba zmínit, že Putin nedávno prohlásil, že je připraven bojovat válku s Evropou, pokud by k ní byl vyprovokován. Zároveň obvinil evropské lídry ze sabotování amerických snah o ukončení války na Ukrajině.
Nejedná se o první incident, který by postihl evropské lídry během leteckého cestování. Již dříve tento rok byla údajně rušena komunikace letadla předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové během její cesty do Bulharska, v rámci jejího turné po členských státech EU hraničících s Ruskem. Bulharské úřady zpočátku podezřívaly Rusko a NATO tehdy oznámilo, že pracuje "dnem i nocí", aby zabránilo dalšímu rušení.
Související
Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , irsko
Aktuálně se děje
před 23 minutami
New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha
před 1 hodinou
Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony
před 3 hodinami
Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér
Aktualizováno před 3 hodinami
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
před 4 hodinami
Macron tajně varoval evropské lídry: Existuje šance, že USA zradí Ukrajinu a Evropu
před 4 hodinami
Amerikou hýbe očkovací kauza: Po vakcíně zemřelo 10 dětí, tvrdí úřady. Důkazy ale nikdo nemá
před 5 hodinami
Král Karel III. pronesl vzácné prohlášení k Ukrajině. Odsoudil Rusko
před 6 hodinami
Zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk
před 7 hodinami
Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele
před 8 hodinami
Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael
před 9 hodinami
Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie
před 9 hodinami
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
před 10 hodinami
Proč rozhovory dosud nic nepřinesly? Putin na mír nespěchá, užívá si pocit, že se ho svět doprošuje
před 12 hodinami
Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové
včera
Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici
včera
Bývalý princ Andrew je bez dvou dalších poct. Ztrácí status rytíře
včera
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
včera
Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou
včera
Finanční spory vedly k vraždě. Policie objasnila násilný čin v Přerově
včera
Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat
Data shromažďovaná v informačních systémech veřejné správy spravovaných subjekty veřejného sektoru mají být sdílena prostřednictvím Národního katalogu dat a Geoportálu České republiky a vzájemně propojena tak, aby se dala využívat efektivněji než dnes. Předpokládá to nový zákon o správě dat a o řízeném přístupu k datům, jehož návrh odsouhlasila vláda v demisi na středečním zasedání.
Zdroj: Jan Hrabě