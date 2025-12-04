Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové

4. prosince 2025 7:00

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče
Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Čtvrteční počasí může způsobit problémy v dopravě, zejména v brzkých ranních hodinách, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha sice nebyla vydána, ale na některých místech se může vyskytnout ledovka. 

Meteorologové na sociální síti X upozornili na možné nebezpečí během čtvrtečního rána na západě Čech. Podle jejich slov hrozí mrznoucí mrholení, které může způsobit slabší ledovku. Největší pravděpodobnost možných problémů je v Pošumaví.

"V těchto oblastech - hlavně na Sušicku, Horažďovicku, ale i Nepomucku - tedy pozor. Mrznoucí mrholení se může výjimečně objevit i jinde, třeba v Podkrušnohoří," uvedl hydrometeorologický ústav.

Počasí přes den (07-24):

Většinou zataženo. Ráno a dopoledne místy mlhy i mrznoucí, odpoledne mlhy už jen ojediněle. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, ráno i mrznoucí. Později večer od jihu na většině území déšť, s výjimkou západní poloviny Čech. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na jihovýchodě Moravy až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C. Slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno, zejména na Českomoravské vrchovině a severu Čech místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Výhled počasí až skoro do konce prosince. Sněžit může od středních poloh

Vánoční počasí. Po sněhové následuje i první teplotní předpověď

Letošní Vánoce už jsou na dohled, máme za sebou první adventní neděli. Meteorologové již o víkendu nastínili, jaká je pravděpodobnost toho, že v Česku bude o svátcích ležet sníh i v nížinách. V nejnovějším měsíčním výhledu pak naznačili, jaké počasí se kolem Štědrého dne očekává. 

