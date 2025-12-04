Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové

Čtvrteční počasí může způsobit problémy v dopravě, zejména v brzkých ranních hodinách, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha sice nebyla vydána, ale na některých místech se může vyskytnout ledovka.
Meteorologové na sociální síti X upozornili na možné nebezpečí během čtvrtečního rána na západě Čech. Podle jejich slov hrozí mrznoucí mrholení, které může způsobit slabší ledovku. Největší pravděpodobnost možných problémů je v Pošumaví.
"V těchto oblastech - hlavně na Sušicku, Horažďovicku, ale i Nepomucku - tedy pozor. Mrznoucí mrholení se může výjimečně objevit i jinde, třeba v Podkrušnohoří," uvedl hydrometeorologický ústav.
Počasí přes den (07-24):
Většinou zataženo. Ráno a dopoledne místy mlhy i mrznoucí, odpoledne mlhy už jen ojediněle. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, ráno i mrznoucí. Později večer od jihu na většině území déšť, s výjimkou západní poloviny Čech. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na jihovýchodě Moravy až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C. Slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno, zejména na Českomoravské vrchovině a severu Čech místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Zdroj: Libor Novák