New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha

Deník The New York Times podává žalobu na Ministerstvo obrany USA kvůli novým, přísným omezením přístupu pro novináře, která Pentagon zavedl. Žaloba míří na Ministerstvo obrany, ministra Peta Hegsetha a hlavního mluvčího Pentagonu, Seana Parnella, a má za cíl zrušení říjnové politiky. Kvůli těmto restrikcím museli reportéři akreditovaní v Pentagonu odevzdat své novinářské průkazy.
Podle mluvčího Times Charlieho Stadtlandera je nová politika pokusem vlády o kontrolu nad zpravodajstvím, které se jí nelíbí. Tím ovšem porušuje práva svobodného tisku na získávání informací, zaručená Prvním a Pátým dodatkem Ústavy USA. Times hodlají svá práva razantně bránit, podobně jako to dělaly proti předchozím administrativám, které se bránily kontrole. Právníci deníku požadují prohlášení, že je nová politika neústavní, a soudní zákaz jejího vymáhání. Očekává se, že Hegseth a jeho spolupracovníci se budou bránit stejnými argumenty národní bezpečnosti, které provázely zavedení říjnových restrikcí.
Odvětví médií a kritici však Hegsethovu skutečnou motivaci spatřují v záměru bránit nezávislému zpravodajství a kontrole Trumpovy administrativy.
Zatímco veteránští novináři odevzdali své průkazy a pokračují ve zpravodajství o Pentagonu zvenčí, Hegseth přivítal desítky pro-Trumpovských influencerů a tvůrců obsahu. Ti nová omezení bez problému přijali a komunikační tým ministra obrany je označil za "nové tiskové oddělení Pentagonu", i přes jejich obecný nedostatek zkušeností se zpravodajstvím o armádě. Mluvčí Parnell tvrdí, že původní novináři se "sami deportovali" a "nebudou postrádáni". Tiskový tajemník Pentagonu Kingsley Wilson, který neuspořádal jediný briefing před kamerou, když byli v budově akreditovaní novináři, s radostí vedl setkání s "novým" tiskovým oddělením.
Pete Hegseth, který si říká spíše ministr války, čelí v současné době hned několika skandálům, které by za normálních politických okolností ukončily jeho kariéru. Prezident Donald Trump však za ním pevně stojí.
Nová zpráva vládního kontrolního orgánu zjistila, že Hegseth riskoval kompromitaci citlivých vojenských informací a ohrožení amerických vojáků. V březnu tohoto roku sdílel vysoce citlivé plány útoku na povstalce Hútíů v Jemenu prostřednictvím chatovací aplikace Signal. Bílý dům sice tvrdí, že neunikly žádné utajované informace, ale generální inspektor poukázal na porušení bezpečnostního protokolu.
Sílí také kontroverze ohledně druhého útoku na údajnou loď s pašeráky drog 2. září, který prý usmrtil přeživší členy posádky. Někteří demokraté tvrdí, že by se mohlo jednat o válečný zločin. Hegseth tvrdí, že o druhém úderu nevěděl, ale plně podporuje admirála Franka "Mitche" Bradleyho, který ho údajně nařídil.
Přestože tyto skandály vytváří nové problémy pro prezidenta, jehož popularita klesá, Trump za Hegsethem stojí. Bývalý moderátor Fox News je vnímán jako čistá esence Trumpovy povahy – outsider, který chce rozbít status quo, a který v zákonech a pravidlech boje vidí překážky pro uplatnění americké síly. Prezident je odhodlán očistit Pentagon od "hlubokého státu" a Hegseth, který propustil vojenské právníky a nejvyšší důstojníky, kteří nebyli dostatečně loajální Trumpovi, je pro něj cenným aktivum. Prezidentova mluvčí Karoline Leavitt potvrdila: "Prezident Trump stojí za ministrem Hegsethem."
Důvěru prezidenta však nesdílí Kapitol. Republikánští senátoři se vyjadřují opatrně, zatímco demokraté, jako například senátor Mark Kelly, požadují Hegsethovu rezignaci. Senátor Kelly, bývalý námořní pilot a astronaut, odkázal na skandál se Signálem slovy: "Pete Hegseth měl být dávno propuštěn." Kritici upozorňují na Hegsethovu hyper-partajní povahu, nedostatek zkušeností s vedením státní správy na vysoké úrovni a jeho pohrdání pravidly vedení války a Ženevskými konvencemi, což z něj podle nich činí nevhodnou osobu pro vedení Pentagonu.
Související
Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce
Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens
Aktuálně se děje
před 23 minutami
New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha
před 1 hodinou
Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony
před 3 hodinami
Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér
Aktualizováno před 3 hodinami
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
před 4 hodinami
Macron tajně varoval evropské lídry: Existuje šance, že USA zradí Ukrajinu a Evropu
před 4 hodinami
Amerikou hýbe očkovací kauza: Po vakcíně zemřelo 10 dětí, tvrdí úřady. Důkazy ale nikdo nemá
před 5 hodinami
Král Karel III. pronesl vzácné prohlášení k Ukrajině. Odsoudil Rusko
před 6 hodinami
Zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk
před 7 hodinami
Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele
před 8 hodinami
Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael
před 9 hodinami
Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie
před 9 hodinami
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
před 10 hodinami
Proč rozhovory dosud nic nepřinesly? Putin na mír nespěchá, užívá si pocit, že se ho svět doprošuje
před 12 hodinami
Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové
včera
Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici
včera
Bývalý princ Andrew je bez dvou dalších poct. Ztrácí status rytíře
včera
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
včera
Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou
včera
Finanční spory vedly k vraždě. Policie objasnila násilný čin v Přerově
včera
Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat
Data shromažďovaná v informačních systémech veřejné správy spravovaných subjekty veřejného sektoru mají být sdílena prostřednictvím Národního katalogu dat a Geoportálu České republiky a vzájemně propojena tak, aby se dala využívat efektivněji než dnes. Předpokládá to nový zákon o správě dat a o řízeném přístupu k datům, jehož návrh odsouhlasila vláda v demisi na středečním zasedání.
Zdroj: Jan Hrabě