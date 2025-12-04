New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha

Libor Novák

4. prosince 2025 18:46

Pete Hegseth
Pete Hegseth Foto: Facebook Pete Hegseth

Deník The New York Times podává žalobu na Ministerstvo obrany USA kvůli novým, přísným omezením přístupu pro novináře, která Pentagon zavedl. Žaloba míří na Ministerstvo obrany, ministra Peta Hegsetha a hlavního mluvčího Pentagonu, Seana Parnella, a má za cíl zrušení říjnové politiky. Kvůli těmto restrikcím museli reportéři akreditovaní v Pentagonu odevzdat své novinářské průkazy.

Podle mluvčího Times Charlieho Stadtlandera je nová politika pokusem vlády o kontrolu nad zpravodajstvím, které se jí nelíbí. Tím ovšem porušuje práva svobodného tisku na získávání informací, zaručená Prvním a Pátým dodatkem Ústavy USA. Times hodlají svá práva razantně bránit, podobně jako to dělaly proti předchozím administrativám, které se bránily kontrole. Právníci deníku požadují prohlášení, že je nová politika neústavní, a soudní zákaz jejího vymáhání. Očekává se, že Hegseth a jeho spolupracovníci se budou bránit stejnými argumenty národní bezpečnosti, které provázely zavedení říjnových restrikcí.

Odvětví médií a kritici však Hegsethovu skutečnou motivaci spatřují v záměru bránit nezávislému zpravodajství a kontrole Trumpovy administrativy.

Zatímco veteránští novináři odevzdali své průkazy a pokračují ve zpravodajství o Pentagonu zvenčí, Hegseth přivítal desítky pro-Trumpovských influencerů a tvůrců obsahu. Ti nová omezení bez problému přijali a komunikační tým ministra obrany je označil za "nové tiskové oddělení Pentagonu", i přes jejich obecný nedostatek zkušeností se zpravodajstvím o armádě. Mluvčí Parnell tvrdí, že původní novináři se "sami deportovali" a "nebudou postrádáni". Tiskový tajemník Pentagonu Kingsley Wilson, který neuspořádal jediný briefing před kamerou, když byli v budově akreditovaní novináři, s radostí vedl setkání s "novým" tiskovým oddělením.

Pete Hegseth, který si říká spíše ministr války, čelí v současné době hned několika skandálům, které by za normálních politických okolností ukončily jeho kariéru. Prezident Donald Trump však za ním pevně stojí.

Nová zpráva vládního kontrolního orgánu zjistila, že Hegseth riskoval kompromitaci citlivých vojenských informací a ohrožení amerických vojáků. V březnu tohoto roku sdílel vysoce citlivé plány útoku na povstalce Hútíů v Jemenu prostřednictvím chatovací aplikace Signal. Bílý dům sice tvrdí, že neunikly žádné utajované informace, ale generální inspektor poukázal na porušení bezpečnostního protokolu.

Sílí také kontroverze ohledně druhého útoku na údajnou loď s pašeráky drog 2. září, který prý usmrtil přeživší členy posádky. Někteří demokraté tvrdí, že by se mohlo jednat o válečný zločin. Hegseth tvrdí, že o druhém úderu nevěděl, ale plně podporuje admirála Franka "Mitche" Bradleyho, který ho údajně nařídil.
 
Přestože tyto skandály vytváří nové problémy pro prezidenta, jehož popularita klesá, Trump za Hegsethem stojí. Bývalý moderátor Fox News je vnímán jako čistá esence Trumpovy povahy – outsider, který chce rozbít status quo, a který v zákonech a pravidlech boje vidí překážky pro uplatnění americké síly. Prezident je odhodlán očistit Pentagon od "hlubokého státu" a Hegseth, který propustil vojenské právníky a nejvyšší důstojníky, kteří nebyli dostatečně loajální Trumpovi, je pro něj cenným aktivum. Prezidentova mluvčí Karoline Leavitt potvrdila: "Prezident Trump stojí za ministrem Hegsethem."

Důvěru prezidenta však nesdílí Kapitol. Republikánští senátoři se vyjadřují opatrně, zatímco demokraté, jako například senátor Mark Kelly, požadují Hegsethovu rezignaci. Senátor Kelly, bývalý námořní pilot a astronaut, odkázal na skandál se Signálem slovy: "Pete Hegseth měl být dávno propuštěn." Kritici upozorňují na Hegsethovu hyper-partajní povahu, nedostatek zkušeností s vedením státní správy na vysoké úrovni a jeho pohrdání pravidly vedení války a Ženevskými konvencemi, což z něj podle nich činí nevhodnou osobu pro vedení Pentagonu.

Amerikou hýbe očkovací kauza: Po vakcíně zemřelo 10 dětí, tvrdí úřady. Důkazy ale nikdo nemá

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.
Fotbal, ilustrační fotografie. Glosa

Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens

Od vypuknutí této kauzy už uběhl více než týden, ale je důležité, aby nezapadla, jelikož v sázce je toho hodně. Jako fotbaloví fanoušci jsme toho v českém fotbale zažili hodně. Tedy alespoň jsme si to mysleli, když vypukla kauza odposlechů s Ivanem Horníkem. Nebo když jsme zažili téměř neomezenou moc bývalého svazového místopředsedy a černokněžníka Romana Berbra nad rozhodčími. Nyní, 36 let po sametové revoluci, však přichází trojice špičkových českých klubů s dosud nevídanou věcí v tuzemském fotbale – odebraním akreditace novinářům z deníku Sport na domácí zápasy těchto klubů, tedy Slavie, Plzně a Ostravy.

