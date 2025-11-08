Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

David Holub

8. listopadu 2025 21:10

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.

Ke krajnímu řešení v podobě odebrání akreditací sáhli zmíněné kluby proto, že jim vadily údajné  „opakované publikování nepravdivých informací ze strany Deníku Sport“. Týkaly se třeba spekulací ohledně některých přestupů, hodně vadil především článek o přestupu Christose Zafeirise ze Slavie do PAOK Soluň. Právě po tomto kroku se Slavia, Plzeň i Ostrava obrátily 3. září na Etickou komisi KNS.

Právě tato komise pod vedením Barbory Černoškové podrobně rozebrala jednotlivé články, které klubům vadily či vlastnickou strukturu Deníku Sport a po tom všem vzešla obsáhlá závěrečná zpráva, v němž označila plošné odebrání akreditací za neoprávněné a neadekvátní. 

Po několikatýdenním jednání se nakonec došlo ke shodě. „Všichni účastníci v plném rozsahu ztotožňují se Závěrečnou zprávou Etické komise Klubu sportovních novinářů ČR a jsou připraveni implementovat návrhy a doporučení z ní vyplývající. Včetně budoucí spolupráce s Klubem sportovních novinářů ČR na jejich plnění,“ stojí konkrétně v prohlášení obou stran sporu a pokračovaly v něm: „Vážíme si práce Etické komise, samotného Klubu sportovních novinářů i toho, že výstupem není ukázání na viníka, ale hledání cest, jak posunout a kultivovat české fotbalové prostředí.“

Dobrý pocit z jednání neskrývá ani předseda KNS Michal Dusík. „Chtěl bych poděkovat deníku Sport i klubům a jejich zástupcům za vstřícnost při jednáních, která nebyla vůbec jednoduchá. Zvláštní poděkování patří Etické komisi KSN ČR, která složitý problém dokázala velmi rychle a přesně zpracovat, a rovněž předsedovi Výkonného výboru FAČR Davidu Trundovi, jehož autorita byla klíčem k úspěšným jednáním,“ uvedl.

Dodal také, že KNS připraví a následně nabídne taková akreditační pravidla, která by do budoucna zamezila podobným situacím.

Oba strany sporu pak na závěr svého prohlášení poděkovaly za mediátorství nejen Michalu Dusíkovi, ale i předsedovi Fotbalové asociace ČR Davidu Trundovi.

před 8 hodinami

Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla

Související

Pavel Nedvěd

Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla

Po čase se opět do veřejného prostoru dostala debata o tom, kdo povede českou fotbalovou reprezentaci. Po říjnovém srazu byl totiž odvolán dosavadní trenér Ivan Hašek, aby ho pro zbytek kvalifikace na mistrovství světa nahradil jeho asistent Jaroslav Köstl. V úterý zasedal výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR), na kterém měl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přinést na projednání dvě jména možných Haškových nástupců. Ani nad jedním však ze strany členů výkonného výboru nepanovala nějaká velká spokojenost.
SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia držela krok s londýnským gigantem půlhodinu. Pak Arsenal ukázal rozdíl

V nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži Lize mistrů byl v úterý dalším soupeřem pražské Slavie jeden z věhlasných soupeřů, konkrétně londýnský Arsenal. S aktuálním lídrem anglické Premier League sice sympaticky první půlhodinu držela krok, nakonec ale ve 32. minutě inkasovala z penalty, kterou proměnil aktivní Saka. Hřebíčkem do rakve slávistických nadějí na nějaký senzačnější výsledek byl vstup do druhé půle, kdy celkem záhy dostala druhou branku. V 68. minutě pak třetí brankou i díky chybě gólmana Markoviče Arsenal potvrdil, kde se oproti Slavii nachází. Pražanům neumožnili sudí ani kopat penaltu, aby z ní tak mohli alespoň snížit.

Více souvisejících

Fotbal novináři

Aktuálně se děje

před 7 minutami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory

Po čase se v tuzemském hokejovém zákulisí opět dostalo do diskuze téma zrušení baráže a zavedení přímého sestupu a postupu mezi nejvyšší soutěží Tipsport extraligou a první Maxa ligou. A opět bez výsledku. Zatímco Asociace profesionálních klubů (APK LH) mající na starost řízení hokejové extraligy je pro pokračování aktuálního barážového systému, v němž se utkávají o postup či záchranu vítěz play-off první ligy s posledním týmem extraligy, Sdružení prvoligových klubů zase preferuje přímý postup a sestup.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře

Ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak vnímá ekonomickou politiku budoucí vlády. Naše redakce s ním probrala například deklarované udržování deficitu pod třemi procenty hrubého domácího produktu, státní podporu bydlení a hypoték nebo znovuzavedení EET. „Z mého pohledu je samozřejmě správné, pokud se omezí možnosti obcházení výběru daní. Na druhou stranu to pochopitelně bude znamenat zátěž, zejména pro menší živnostníky,“ říká ekonom.

před 7 hodinami

Aktualizováno před 7 hodinami

TOP 09 si volí nového předsedu strany. (8.11.2025) Prohlédněte si galerii

TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře

TOP 09 si zvolila nového předsedu, který nahrazuje končící Markétu Pekarovou Adamovou. Stranu od soboty povede poslanec Matěj Ondřej Havel, byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Prvním místopředsedou se stal poslanec Jiří Pospíšil.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Pavel Nedvěd

Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla

Po čase se opět do veřejného prostoru dostala debata o tom, kdo povede českou fotbalovou reprezentaci. Po říjnovém srazu byl totiž odvolán dosavadní trenér Ivan Hašek, aby ho pro zbytek kvalifikace na mistrovství světa nahradil jeho asistent Jaroslav Köstl. V úterý zasedal výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR), na kterém měl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přinést na projednání dvě jména možných Haškových nástupců. Ani nad jedním však ze strany členů výkonného výboru nepanovala nějaká velká spokojenost.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

António Guterres

Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost

Generální tajemník OSN António Guterres na zahajovacím zasedání klimatického summitu COP30 v brazilském Belému prohlásil, že neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je „morální selhání a smrtící nedbalost“. Guterres označil tento cíl za „červenou linii“ pro obyvatelnou planetu a vyzval lídry, aby zajistili „paradigmální posun“ s cílem minimalizovat důsledky, které i dočasné překročení cíle přinese.

včera

Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájili nové trestní stíhání v další části rozsáhlé korupční kauzy Dozimetr. V pátek v této souvislosti obvinili třináct fyzických osob a také čtyři společnosti, což potvrdily tři zdroje obeznámené s průběhem vyšetřování. Dozorující státní zástupce Adam Borgula se zatím k posunu ve vyšetřování odmítl vyjádřit.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy