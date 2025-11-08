Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.
Ke krajnímu řešení v podobě odebrání akreditací sáhli zmíněné kluby proto, že jim vadily údajné „opakované publikování nepravdivých informací ze strany Deníku Sport“. Týkaly se třeba spekulací ohledně některých přestupů, hodně vadil především článek o přestupu Christose Zafeirise ze Slavie do PAOK Soluň. Právě po tomto kroku se Slavia, Plzeň i Ostrava obrátily 3. září na Etickou komisi KNS.
Právě tato komise pod vedením Barbory Černoškové podrobně rozebrala jednotlivé články, které klubům vadily či vlastnickou strukturu Deníku Sport a po tom všem vzešla obsáhlá závěrečná zpráva, v němž označila plošné odebrání akreditací za neoprávněné a neadekvátní.
Po několikatýdenním jednání se nakonec došlo ke shodě. „Všichni účastníci v plném rozsahu ztotožňují se Závěrečnou zprávou Etické komise Klubu sportovních novinářů ČR a jsou připraveni implementovat návrhy a doporučení z ní vyplývající. Včetně budoucí spolupráce s Klubem sportovních novinářů ČR na jejich plnění,“ stojí konkrétně v prohlášení obou stran sporu a pokračovaly v něm: „Vážíme si práce Etické komise, samotného Klubu sportovních novinářů i toho, že výstupem není ukázání na viníka, ale hledání cest, jak posunout a kultivovat české fotbalové prostředí.“
Dobrý pocit z jednání neskrývá ani předseda KNS Michal Dusík. „Chtěl bych poděkovat deníku Sport i klubům a jejich zástupcům za vstřícnost při jednáních, která nebyla vůbec jednoduchá. Zvláštní poděkování patří Etické komisi KSN ČR, která složitý problém dokázala velmi rychle a přesně zpracovat, a rovněž předsedovi Výkonného výboru FAČR Davidu Trundovi, jehož autorita byla klíčem k úspěšným jednáním,“ uvedl.
Dodal také, že KNS připraví a následně nabídne taková akreditační pravidla, která by do budoucna zamezila podobným situacím.
Oba strany sporu pak na závěr svého prohlášení poděkovaly za mediátorství nejen Michalu Dusíkovi, ale i předsedovi Fotbalové asociace ČR Davidu Trundovi.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájili nové trestní stíhání v další části rozsáhlé korupční kauzy Dozimetr. V pátek v této souvislosti obvinili třináct fyzických osob a také čtyři společnosti, což potvrdily tři zdroje obeznámené s průběhem vyšetřování. Dozorující státní zástupce Adam Borgula se zatím k posunu ve vyšetřování odmítl vyjádřit.
Zdroj: Libor Novák