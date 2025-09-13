GLOSA | Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens

Od vypuknutí této kauzy už uběhl více než týden, ale je důležité, aby nezapadla, jelikož v sázce je toho hodně. Jako fotbaloví fanoušci jsme toho v českém fotbale zažili hodně. Tedy alespoň jsme si to mysleli, když vypukla kauza odposlechů s Ivanem Horníkem. Nebo když jsme zažili téměř neomezenou moc bývalého svazového místopředsedy a černokněžníka Romana Berbra nad rozhodčími. Nyní, 36 let po sametové revoluci, však přichází trojice špičkových českých klubů s dosud nevídanou věcí v tuzemském fotbale – odebraním akreditace novinářům z deníku Sport na domácí zápasy těchto klubů, tedy Slavie, Plzně a Ostravy.
Na začátku všeho byly spekulace kolem fotbalisty Christose Zafeirise a jeho odchodu do PAOK Soluň. Dost možná rozezlily slávistického předsedu představenstva Jaroslava Tvrdíka proto, že tyto spekulace ovlivnily výkonnost hráče. Jenomže to by novináři nemohli takto spekulovat o žádném přestupu, jakkoli jsme na to z jejich strany zvyklí každé fotbalové přestupové období.
Označovat takovéto tradiční přestupové spekulace za lži, jak se k tomu snížil Jaroslav Tvrdík, už není nic, co patří do normálního sportovního boje na hřiště, ale do politiky, a pokud jsme zastánci teze, že politika do sportu nepatří - jakkoli je to vzhledem k nesporné provázanosti deníku Sport s majitelem pražské Sparty Danielem Křetínským těžké - je to už krok překračující tenkou červenou hranici svobody slova (jakkoli kluby svůj krok vysvětlují tím, že nechtějí omezovat svobodu slova, ale chtějí chránit integritu svých klubů), kterou už tak stejně ve společnosti v souvislosti s očerňováním názorů druhých v politice razantně ztrácíme.
V souvislosti s nátlakem na rozhodčí ze strany Plzně v posledních týdnech a také s poslední volební valnou hromadou FAČR, kdy při volbě předsedy českého fotbalu ukázala Slavia a Plzeň svou diplomatickou sílu v pozadí, je nyní ukazování jejich represivní síly proti novinářům něco, co smícháním těchto ingrediencí dává dohromady nebezpečný koktejl na diplomatickém poli.
Mimochodem, v souvislosti s tím, že se ani jednomu z klubů Slavia, Plzeň a Ostrava momentálně herně na hřišti nedaří, svým krokem jejich šéfové nepřidali, ať na jejich popularitě nebo na pochopení veřejnosti jejich klubových výkonů.
K celé věci se vyjádřil již Klub sportovních novinářů (KSN) následovně: "Důrazně odmítáme jakýkoliv způsob nátlaku na nezávislost médií. Pokud má někdo pocit, že dochází k porušování etického kodexu, potom má možnost obrátit se na etickou komisi KSN, k čemuž nedošlo. Podobně jako by měl novinář být při své práci vázán pravidly tohoto kodexu, tak má zároveň právo na přístup k informacím a toto právo bude KSN vždy hájit."
Vyjádřil se i šéf českého fotbalu David Trunda, který díky Slavii a Plzni tímto šéfem je: „Je důležité pojmenovat, kde problém vznikl. Mělo by dojít ke zklidnění a byl bych rád, kdybych já osobně i celá asociace k tomu mohla nějakým způsobem přispět. Linka mezi pravdou a nepravdou, spekulací a lží je někdy strašně tenká. Tohle se musí rozlišovat. Když se napíše něco, co není pravda, dopad je pak vlastně drtivý a náprava velmi těžká. Je důležité se proti tomu vymezit a najít řešení.“
Jak jsem však již před Trundovým vyjádřením připomněl, že právě díky diplomatické síle Slavie a Plzně se letos v květnu dostal do čela asociace. Proto je otázkou, jestli by byl schopen být nestranným mediátorem v této věci.
Slouží mu však ke cti, že se k situaci vyjádřil a nezachoval se až skandálně alibisticky jako Ligová fotbalová asociace (LFA), která tuzemskou nejvyšší soutěž řídí. Ta nejprve s odvoláním na tzv. media protokol upravující vztahy mezi novináři a kluby uvedla, že nebude dělat nic ve věci odebrání akreditací, následně ale uvedla, že se přeci jenom na Ligovém výboru o tom bavit bude.
Proč by bylo dobré vztahy mezi kluby a novináři urovnat
Pro český fotbal by bylo jedině dobře, kdyby se spor mezi „velkými kluky“ současného českého fotbalu a novináři jediného ryze sportovního média u nás urovnal a strany se navzájem udobřily, neboť krok, jako je odebrání akreditací, může tento fotbalový produkt, který je poslední léta na vzestupu jen a jen poškodit.
Dle mého názoru je zde v sázce ještě jedna věc – daleko zásadnější pro naši společnost. Svoboda slova, která je na stejné úrovni jako svoboda cokoli vlastnit. Přestože jsme si ze strany politiků už mohli zvyknout na očerňování druhých za jiné názory, tahle kauza ze sportovního prostředí moc situaci v tomto ohledu nevylepšuje.
Pánům Tvrdíkovi, Šádkovi a spol. navíc od poslední volby šéfa českého fotbalu narostla křídla a začíná být otázkou, jestli je bude schopen v tomto rozletu někdo včas zastavit. Proto se bude muset nutně nový šéf FAČR David Trunda nyní ukázat jako silný nestranný lídr. Pokud se tak nestane, může to český fotbal jinak pocítit do budoucna výrazně a nepěkně.
