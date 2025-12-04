Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele

Téměř polovina Evropanů vnímá Donalda Trumpa jako "nepřítele Evropy". Zhruba stejný počet hodnotí riziko války s Ruskem jako vysoké a více než dvě třetiny se domnívají, že by se jejich země v případě takového konfliktu nedokázala bránit.
Vyplývá to z nového průzkumu, o kterém informoval The Guardian. Průzkum provedený v devíti zemích pro pařížskou debatu o evropských záležitostech Le Grand Continent také zjistil, že téměř tři čtvrtiny respondentů si přejí, aby jejich země zůstala v Evropské unii. Téměř stejný počet lidí zároveň uvedl, že vystoupení z Unie poškodilo Spojené království.
Jean-Yves Dormagen, profesor politických věd a zakladatel agentury Cluster17, prohlásil, že "Evropa čelí nejen rostoucím rizikům, ale prochází také transformací svého historického, geopolitického a politického prostředí".
Celkový obraz průzkumu podle něj vykresluje Evropu, která je úzkostná, hluboce si uvědomuje svou zranitelnost a obtížně se projektuje pozitivně do budoucnosti.
Průzkum zjistil, že v průměru 48 % lidí napříč devíti zeměmi vnímá Trumpa jako přímého nepřítele. Tento podíl se pohybuje od nejvyšších hodnot 62 % v Belgii a 57 % ve Francii po nejnižší hodnoty 37 % v Chorvatsku a pouhých 19 % v Polsku.
"Napříč kontinentem je trumpismus jednoznačně považován za nepřátelskou sílu," uvedl Dormagen. Dodal, že toto vnímání se zintenzivňuje, jelikož méně lidí než v prosinci 2024 označuje Trumpa za "ani přítele, ani nepřítele" a více lidí ho považuje za jednoznačně nepřátelského.
Nicméně Evropané stále vnímají vztah s USA jako strategicky důležitý. Když byli dotázáni, jakou pozici by měla EU vůči americké vládě zaujmout, nejoblíbenější možností (48 %) byl kompromis. Průzkum provedený ve Francii, Itálii, Španělsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Chorvatsku, Belgii a Nizozemsku také zjistil, že relativní většina (51 %) respondentů pociťuje, že riziko otevřené války s Ruskem v nadcházejících letech je vysoké, a 18 % je považuje za velmi vysoké.
Související
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
Trump ruší všechny dokumenty a milosti podepsané automatickým perem. Právně to není možné, reagují experti
Aktuálně se děje
před 50 minutami
Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele
před 1 hodinou
Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael
před 2 hodinami
Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie
před 3 hodinami
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
před 4 hodinami
Proč rozhovory dosud nic nepřinesly? Putin na mír nespěchá, užívá si pocit, že se ho svět doprošuje
před 5 hodinami
Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové
včera
Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici
včera
Bývalý princ Andrew je bez dvou dalších poct. Ztrácí status rytíře
včera
Metro zastavila vážná nehoda. Mladá žena spadla pod soupravu
včera
Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou
včera
Finanční spory vedly k vraždě. Policie objasnila násilný čin v Přerově
včera
Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat
včera
V Uherském Brodě evakuovali školu. V budově se nacházela nebezpečná látka
včera
"Je vidět stále jasněji, kdo se fláká." Tlak na spojence NATO, aby přispěli na zbraně pro Ukrajinu, roste
včera
Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, musel by se vylučovat z rozhodování tak často, že by funkci premiéra nezvládl, říká právník
včera
Je rozhodnuto. Evropa Rusku utáhne kohoutky, dovoz zemního plynu utne do konce roku 2027
včera
Překvapivé prohlášení vlády: Pokud bude před Vánoci u moci, pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu
včera
Muži dochází. Armádní drony na Ukrajině už pilotují i civilistky
včera
Trump ruší všechny dokumenty a milosti podepsané automatickým perem. Právně to není možné, reagují experti
včera
Napětí v NATO sílí. Státy chtějí o Ukrajině rozhodnout, ne se podvolit USA
Napětí v NATO roste kvůli pozici u stolu při mírových jednáních o Ukrajině. Někteří spojenci požadují jasné „červené linie“ pro roli NATO v mírovém plánu poté, co byli dosud z jednání do značné míry odsunuti na vedlejší kolej.
Zdroj: Libor Novák