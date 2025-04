Čína v tichosti zrušila odvetná cla ve výši 125 % na některé zboží z USA

Podle CNN byla výjimka objevena ve čtvrtek večer během rutinního celního řízení. Přichází jen krátce poté, co Peking 12. dubna zavedl nové odvetné clo ve výši 125 % na veškeré americké zboží – v reakci na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšit cla na čínské výrobky až na 145 %.

Ačkoli čínské úřady se navenek snaží působit sebevědomě a prezentují schopnost zvládat sílící obchodní válku, toto tišší zmírnění opatření naznačuje, že Peking musí slevit u klíčových produktů, které si nemůže vyrobit sám ani snadno dovézt z jiných zemí.

Celní správa v Šen-čenu i její kolegové ve městě Zhongshan tvrdí, že o žádných výjimkách nevědí. K případu se zatím nevyjádřilo ani čínské ministerstvo obchodu či zahraničí.

„Zjistili jsme to náhodou při standardním proclení zboží,“ uvedla pro CNN manažerka společnosti Zhengnenliang Supply Chain Chen Šaoling. „Bez podání celního prohlášení bychom se to vůbec nedozvěděli. Teď se to šíří jako lavina.“

Společnost HJET Supply Chain sídlící v Šen-čenu oznámila na svém oficiálním účtu na sociálních sítích, že celní úřady je informovaly o zrušení dodatečných cel na osm tarifních kódů vztahujících se k polovodičům. „Fantastická zpráva! Znamená to, že importy z USA pod tyto kódy budou při vstupu do Číny osvobozeny od přirážek.“

Zprávu potvrdil i zaměstnanec společnosti, který přijal telefonát CNN. Podobně reagovala i firma Taihang Semiconductor, která rovněž potvrdila přijetí oznámení, ale odmítla sdělit podrobnosti.

O výjimkách krátce informoval i čínský ekonomický magazín Caijing, který citoval několik technologických firem včetně jedné se sídlem v Šanghaji. Článek však byl zhruba tři hodiny po zveřejnění odstraněn.