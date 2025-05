Trump navrhuje, aby USA převzaly Pásmo Gazy

„Mám pro Gazu určité koncepty, které považuji za velmi dobré – udělat z ní zónu svobody, umožnit Spojeným státům, aby se zapojily a vytvořily tam právě takovou zónu,“ prohlásil Trump. „Byl bych hrdý, kdyby Spojené státy měly Gazu, převzaly ji, proměnily v zónu svobody,“ dodal.

Trump neupřesnil, jak by takové převzetí probíhalo, kdo by ho schválil, jaký by byl osud palestinského obyvatelstva nebo jak by Spojené státy s takto okupovaným územím naložily. Jeho výrok vyvolal okamžité reakce napříč Blízkým východem i mezi spojenci v Evropě.

Zatímco Trump předkládal svou vizi, regionální napětí nadále eskalovalo. Německá letecká společnost Lufthansa ve čtvrtek oznámila, že pozastavení letů do Tel Avivu prodlužuje nejméně do 25. května. Opatření přijala „kvůli aktuální situaci“, aniž by zveřejnila podrobnosti.

Lety byly původně přerušeny po raketovém útoku jemenských povstalců Húsíů 4. května, při němž střela dopadla nedaleko parkoviště u letiště Ben Gurion a zranila šest lidí.

Izrael od té doby opakovaně čelí útokům Húsíů, kteří tvrdí, že jednají na podporu Palestinců. Izraelská armáda uvedla, že tento týden již dvakrát zneškodnila střely vypálené na Tel Aviv.

Napětí dále vystupňovala noční série izraelských náletů na Gazu. Podle mluvčího palestinské civilní obrany Muhammada al-Mughayira stoupl počet obětí na nejméně 82 lidí. Původní odhady hovořily o 50 mrtvých, později 60. Cílem náletů byly převážně obytné domy v severní části pásma.

Situace v Gaze je podle místních zdravotníků i humanitárních organizací nadále kritická. Nemocnice čelí nedostatku vybavení i léků, civilisté zůstávají bez přístupu k vodě a elektřině a oblast je fakticky zcela odříznuta od okolního světa.

Trumpovo kontroverzní prohlášení přichází v době, kdy diplomaté i představitelé mezinárodních organizací usilují o příměří a ochranu civilního obyvatelstva. Jeho návrh převzít kontrolu nad Gazou Spojenými státy však může situaci dále zkomplikovat.

V oblasti není žádný mezinárodně uznávaný mandát, který by takový krok umožňoval, a palestinská samospráva ani okolní státy se k této ideji zatím oficiálně nevyjádřily.