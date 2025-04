Trumpův mírový plán pro Ukrajinu se řeší v Moskvě. Witkoff jedná s Putinem o konci války

Trump, který se v posledních dnech netajil frustrací z ruského útoku na Kyjev, doufá, že jeho vyslanec dokáže sdělit Putinovi jasný signál o americké nespokojenosti s pokračující agresí, uvedl The Guardian. Ve čtvrtek si útok na ukrajinské hlavní město vyžádal nejméně dvanáct obětí, což vyvolalo ostrou reakci samotného Trumpa. V neobvyklém prohlášení vůči Moskvě přímo vzkázal: „Vladimire, přestaň!“

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek v rozhovoru pro CBS News uvedl, že Moskva je ochotna dosáhnout dohody. „Jsme připraveni na dohodu, ale existují některé specifické body, které je třeba ještě doladit. Pracujeme na tom,“ uvedl Lavrov. Zároveň vyzdvihl Trumpa jako „pravděpodobně jediného světového lídra, který pochopil potřebu řešit kořeny tohoto konfliktu“.

Přesto zůstávají mezi stranami hluboké rozpory. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně odmítá jakékoli ústupky v otázce území okupovaných Ruskem, včetně strategicky důležitého Krymu. „Děláme vše, co nám naši partneři navrhli; jen to, co odporuje našim zákonům a ústavě, nemůžeme přijmout,“ vysvětlil Zelenskyj.

Zelenskyj má navíc silnou podporu mezi evropskými lídry, včetně britského premiéra Keira Starmera, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Ten ve čtvrtek uvedl, že to Moskva, ne Kyjev, musí učinit další krok směrem k míru.

Kriticky se k navrhované dohodě vyjádřil i bývalý britský premiér Boris Johnson. Ten označil plán za neférový a uvedl, že „Ukrajina za těchto podmínek nedostane nic“. Prezident Trump však trvá na tom, že zastavení války ze strany Ruska a vzdání se plánů na ovládnutí celé země představuje „poměrně velký ústupek“.

Zdroje z Bílého domu tvrdí, že Trumpova administrativa je odhodlána dosáhnout pokroku ještě před uplynutím prvních sto dnů jeho funkčního období. Tento symbolický milník má podle mnohých být potvrzením Trumpovy schopnosti ukončit největší ozbrojený konflikt současnosti.

Další jednání mezi Ruskem a americkými představiteli mají podle diplomatických zdrojů probíhat intenzivně i v příštích dnech. Witkoffova návštěva Moskvy bude klíčovým testem, zda má mírový plán reálnou šanci, nebo zda narazí na nepřekonatelné překážky.

Konečný výsledek zatím zůstává nejasný, stejně jako konkrétní podoba dohody, o níž se jedná. Zůstává otázkou, zda Trumpova iniciativa skutečně přinese trvalý mír, nebo jen další diplomatickou krizi.