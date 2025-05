Trumpovy nemístné výhrůžky. Exšéf NATO se ohradil, jde o Grónsko

Někdejší generální tajemník NATO zkritizoval Trumpa v prohlášení pro serveru Politico. „Považuji za hanebné, že americký prezident může vyhrožovat spojenci. Dánsko je jedním z nejbližších a nejspolehlivějších spojenců Spojených států. Jsem znepokojen,“ zdůraznil.

Rasmussen také připomněl historický kontext. „Grónsko je součástí Dánska a Gróňané se nechtějí stát Američany,“ doplnil.

Američané podle něj o Grónsko ani nejeví zájem jako kdysi. „Ačkoli podle smlouvy z roku 1951 mají USA právo zřídit na Grónsku základny, v posledních desetiletích svou vojenskou přítomnost na ostrově omezují,“ poznamenal.

„Faktem je, že Grónsko je součástí NATO. Pokud jsou Spojené státy nespokojeny s obranou Grónska, ocenili bychom posílení obranné spolupráce se Spojenými státy,“ připustil Rasmussen.

Trump zopakoval svou „dobyvatelskou“ rétoriku začátkem května v pořadu NBC Meet the Press. „Nevylučuji to. Neříkám, že to udělám, ale nic nevylučuji. Ne, tam ne. Grónsko velmi potřebujeme. Grónsko má velmi málo obyvatel, o které se postaráme a budeme je milovat a tak dále. Ale potřebujeme ho pro mezinárodní bezpečnost,“ vylíčil.

Grónsko je od 18. století dánským územím, formálně začleněným do Dánského království v roce 1814 po zániku Dánsko-norské unie. Od té doby zůstalo součástí dánského státu, i když s různou mírou autonomie. V roce 1979 Grónsko získalo vnitřní samosprávu a od roku 2009 má širší autonomii včetně vlastního parlamentu a vlády, přičemž zahraniční politika, obrana a měna zůstávají pod správou Kodaně. I přes autonomii je Grónsko mezinárodně vnímáno jako součást Dánska a skrze něj i jako členský stát NATO.

Spojené státy mají sice od roku 1951 právo provozovat na ostrově vojenské základny (včetně letecké základny Thule), ale jejich přítomnost od studené války výrazně poklesla. Jak připomíná Rasmussen, Grónsko zůstává součástí NATO, a pokud by USA měly výhrady k jeho obraně, řešení spočívá ve spolupráci, nikoli v územních ambicích. Grónští obyvatelé se navíc opakovaně vyslovují proti jakékoli formě americké anexe, což odráží jejich silné národní a kulturní sebeuvědomění.