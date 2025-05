Blažkovo ministerstvo přijalo bitcoin za miliardu od provozovatele drogového tržiště

Peníze podle webu Seznam Zprávy převedl Tomáš Jiřikovský, odsouzený provozovatel někdejšího tržiště Sheep Marketplace. Podle Blažka mu Jiřikovský daroval přibližně třetinu svých bitcoinů poté, co mu byly soudem navráceny zabavené technické prostředky, které mu měly umožnit opětovný přístup k virtuálním peněženkám.

Ministr uvedl, že si neověřoval, odkud Jiřikovský kryptoměnu získal, a prý to po tolika letech ani nepovažoval za podstatné. Připomněl, že hodnota kryptoměny v mezičase mnohonásobně vzrostla, a poukázal na fakt, že policie ani soudy dosud neprokázaly, že by Jiřikovský tyto bitcoiny získal nelegálně.

Jenže podle analytiků a odborníků, kteří chtějí kvůli citlivosti případu zůstat v anonymitě, byla peněženka, ze které bitcoiny dorazily, dříve napojena na právě zaniklé tržiště Nucleus – jedno z největších a nejnebezpečnějších na světě. To přestalo fungovat v roce 2016 bez vysvětlení, a v jeho digitálních účtech zůstaly bitcoiny v dnešní hodnotě devět miliard korun. Ministerstvo spravedlnosti přitom podle dostupných informací tento původ neprověřovalo a ani se neobrátilo na policii.

Dar podle všeho zprostředkoval Jiřikovského právník Kárim Titz, dlouholetý známý ministra Blažka i jeho náměstka Radomíra Daňhela. Právě s nimi měl Jiřikovský v březnu otevřít peněženku s bitcoiny. Titz ale na otázky ohledně původu kryptoměny odmítl odpovídat s odvoláním na advokátní mlčenlivost.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle informací Seznam Zpráv podezírá ministerstvo i jeho představitele z možného podílu na praní špinavých peněz. Podle vyšetřovatelů museli vědět, že Jiřikovský na takové peníze nemohl legálně přijít, což v minulosti konstatovaly i soudy. Pokud by si ministerstvo nechalo tok kryptoměny analyzovat, mohlo údajně napojení na Nucleus snadno odhalit.

Blažek zatím nebyl schopen přesvědčivě vysvětlit, proč Jiřikovský stát takto obdaroval. Považuje to buď za formu pokání, nebo spekuluje, že Jiřikovský chtěl, aby otevření peněženky proběhlo za přítomnosti státního orgánu a bylo tak zřejmé, kolik bitcoinů obsahuje.

Ministerstvo darované bitcoiny mezitím prodalo v aukci a plánuje peníze využít v rámci rozpočtu na justici. Blažek přitom odmítá myšlenku, že by se ministerstvo mohlo stát terčem vyšetřování kvůli přijetí tohoto daru: „Nedovedu si představit, že by ministerstvo, které získalo miliardu pro stát, čelilo trestnímu řízení. To by bylo absurdní,“ prohlásil.