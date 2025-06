Spolu odolává možným dopadům bitcoinové kauzy, ukazuje průzkum

Současná podpora opozičního hnutí ANO činí 31,2 procenta. Spolu si nepatrně pohoršilo na 21,6 procenta. Dvouciferného výsledku by dosáhla také hnutí SPD se ziskem 13,1 procenta a Starostové a nezávislí (STAN), jimž by dalo hlas 10,6 procenta voličů.

Do poslaneckých lavic by usedli také Piráti, jejichž preference se drží na 6,7 procenta. Další dva subjekty jsou na či lehce pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Hnutí Stačilo by podle šetření volilo rovných pět procent lidí, kteří by se dostavili k urnám. Motoristé mají podporu 4,4 procenta.

Premiér Petr Fiala (ODS) v nedělním vydání pořadu Partie stanice CNN Prima News řekl, že ho bitcoinová kauza netěší. "Hrozně mě to štve," svěřil se a ocenil reakci bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který v řádu hodin odstoupil z funkce. Podle předsedy vlády se nyní pracuje na celkovém objasnění případu.

Blažek podle Fialy rozhodně neměl přebírat dar od podnikatele Tomáše Jiříkovského. "Po jeho rezignaci se ukázalo, že vláda funguje velmi rychle. Svolali jsme vládu a také bezpečnostní radu státu. Nikdo nic nezanedbal. A nikdo také nemohl nikoho varovat. To je důležité zjištění," konstatoval a zastal se také ministra financí Zbyňka Stanjury.

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.