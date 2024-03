Rasmussen: Putin nepoleví a Scholz není vůdce, je váhavý a pomalý. Nechápu, proč nedáte Ukrajině rakety

"Je zapotřebí hlav států, které jednají rozhodně," prohlásil Rasmussen, přičemž zdůraznil, že v době války nelze nechat veřejné mínění ovlivňovat rozhodnutí.

"Dokážeme si představit rozhodnější vládu v Německu. Kancelář Scholze je příliš pomalá a zaváhající. Nepůsobí jako vůdce," uvedl bývalý generální tajemník NATO.

Scholz dlouhodobě blokuje dodávky dlouholetých raket Taurus německé výroby pro Ukrajinu, obávajíc se, že by mohly být použity k útokům na cíle v Rusku, což by vedlo k další eskalaci konfliktu, jak připomíná DPA.

Rasmussen to považuje za jeden z důvodů, proč Německo není dostatečně uznáno jako druhý největší finanční podporovatel Ukrajiny po Spojených státech. Podle něj by Scholz měl jednat proaktivněji. "Nerozumím, proč Německo nenabízí rakety Taurus," uvedl Rasmussen.

Bývalý generální tajemník NATO se domnívá, že Evropa musí přejít na válečnou ekonomiku a poskytnout Ukrajině veškeré potřebné zbraně. "Musíme si uvědomit vážnost situace. Putin nepoleví, zvláště ne před volbami ve Spojených státech," dodal.

Zároveň podporuje co nejrychlejší pozvání Ukrajiny k vstupu do NATO. "Nevím, jestli se to stane na summitu NATO v červenci... Ale chci se postavit proti argumentu, že nelze zahájit vstupní proces, dokud je Ukrajina ve válce," prohlásil Rasmussen. Podle něj to posílí nesprávný signál vůči Rusku. Putin tak podle něj ví, že musí neustále prodlužovat válku, aby zabránil Ukrajině vstoupit do Severoatlantické aliance.